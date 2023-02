Matovič: Káčer sa má ospravedlniť za slová o možnom nároku Maďarska na územie SR

Dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer by sa mal ospravedlniť za výroky o možných územných nárokoch Maďarska na Slovensku. Vyzvali ho na to líder OĽANO Igor Matovič a poslanec György Gyimesi (OĽANO). Matovič si myslí, že ak by boli hrozby pravdivé, vedel by o nich zo zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Označil to za nezodpovedné konanie a vedomé zavádzanie.