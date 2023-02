Fico a Matovič môžu v kampani rozhadzovať, na účtoch majú milióny. Ostatným hrozí problém

Kým niektorí ešte nemajú svoju politickú budúcnosť ani vyjasnenú, iní s kampaňou za celý čas ani neprestali. Podľa zákona môže každá strana na kampaň minúť nanajvýš tri milióny eur. Na takýto limit majú pohodlne našetrené zatiaľ len Smer a OĽaNO. K sume má blízko aj SaS. Ostatné strany však zrejme budú musieť peniaze zháňať. Boj o voliča bude totiž neúprosný a na úžitok tak padne každé euro.

Slovensko bude opäť žiť predvolebnou kampaňou po troch rokoch, dvoch premiéroch a niekoľkých krízach. Mnohí politici sa už vyjadrili, že kampaň bude drsná a špinavá. Koľko budú mať k dispozícii a na čo minuli doteraz najviac? V posledných parlamentných voľbách sa o priazeň ľudí uchádzalo celkovo 24 strán, pričom do parlamentu sa dostalo šesť z nich. Koalícii PS/SPOLU chýbalo 926 hlasov na to, aby prekročila potrebnú hranicu.

Smer a OĽaNO si môžu vydýchnuť

Napriek tomu môže s príspevkom zo štátneho rozpočtu počítať až jedenásť strán. Podľa zákona totiž ministerstvo financií uhradí príspevok každej strane, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá z odovzdaných hlasov, a to vo výške jedného percenta z priemernej mesačnej mzdy za rok 2019, teda rok pred voľbami. Strany dostávajú príspevok za činnosť, za hlasy a za mandáty.

Foto: TASR, Martin Baumann Igor Matovič, NR SR Poslanci NRSR vpravo Igor Matovič a vľavo chrbtom Richard Nemec (obaja OĽANO) po schválení termínu predčasných parlamentných volieb na 30. septembra 2023.

Kampane sa s istotou nemusí obávať OĽaNO ani Smer. Líder najsilnejšieho hnutia v parlamente Igor Matovič sa koncom januára v rozprave vyjadril, že tri štvrtiny peňazí majú na účte a vlastne ani nevie, čo s nimi má robiť. „Keď si myslíte, že OĽaNO je odkázané na to, aby sme získali nejaký štátny príspevok za tie tri mesiace, tak jednoducho nie sme takí trápni,“ hovoril.

OĽaNO by malo dostať od štátu celkovo vyše 21 miliónov, táto suma sa zníži o čiastku za mesiace, ktoré si poslanci odrátajú od riadneho termínu volieb. „Ak sa činnosť NR SR skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo,“ vysvetľuje rezort financií s tým, že príspevky za činnosť a mandáty vypláca ministerstvo priebežne, zväčša v letných mesiacoch.

zväčšiť Matovič / Fico /

Matovičovo hnutie si s vyše 11 miliónmi na účtoch a ďalšími takmer 3,4 milióna na ceste môže vydýchnuť a nepotrebuje si požičiavať, ani brať si žiadne úvery. „Na rozdiel od iných strán, naše hnutie nemá za sebou žiadnych oligarchov a pochybné financovanie, rovnako nie sme zaťažení úvermi. Disponujeme len peniazmi zo štátneho príspevku za výsledky vo voľbách a nimi budeme financovať aj túto kampaň,“ uviedlo pre Pravdu tlačové oddelenie OĽaNO. Orientačne tak budú mať k dispozícii takmer toľko ako všetky ostatné strany so štátnymi príspevkami dokopy.

Podobne je na tom Smer, ktorý mal pôvodne za volebný výsledok zinkasovať celkovo takmer 16 miliónov eur. Líder strany Robert Fico tak bude môcť zrejme ako jediný naplno konkurovať Matovičovi. Aktuálne má podľa výročnej správy za rok 2021, ktorú strany podávali v apríli minulého roka, na účtoch viac ako 9,5 milióna eur. Po spojených voľbách boli oficiálne chudobnejší o viac ako 550-tisíc eur a podľa prepočtov Transparency International Slovensko by mohli počas kampane hospodáriť s ôsmimi miliónmi eur.

Foto: Pravda, Ivan Majerský, Ivan Majerský Robert Fico, Ján Podmanický, parlament Poslanci schválili septembrový termín volieb. Na snímke Robert Fico.

Keďže sa od Fica pár mesiacov po voľbách odtrhla „futbalová jedenástka“ na čele s Petrom Pellegrinim, strane Hlas neprislúchajú žiadne príspevky od štátu. Líder mimoparlamentného Hlasu sa v relácii Karty na stôl vyjadril, že si bude musieť požičať. „Hlavným zdrojom financovania bude úver, kde by sme, ak to bude možné a nájdeme taký finančný dom, mohli ručiť našimi preferenciami a budúcim príspevkom zo štátu,“ povedal.

„Tomu budgetu potom prispôsobíme samotnú kampaň,“ uviedol s tým, že ako strana nedisponujú žiadnym veľkým majetkom. Aké finančné prostriedky majú aktuálne k dispozícii, strana pre Pravdu neuviedla. Podľa zverejnených údajov na stránke má Hlas k dispozícii minimálne zhruba 450-tisíc od darcov a 77-tisíc na účtoch, čo vyplýva z výročnej správy.

S miliónom je to ťažké, pod milión problém

Aj SaS je na tom relatívne dobre. K dispozícii má podľa hovorcu strany niečo vyše dvoch miliónov eur a neplánuje si vziať žiadne úvery ani pôžičky. Tento rok by mali dostať ešte ďalších vyše 900-tisíc. Čo sa týka ostatných koaličných strán, dobre je na tom aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina. Tento rok od štátu dostanú niečo vyše 1,2 milióna a na účtoch mali takmer 1,7 milióna a aj keď odvtedy už na kampaň v spojených voľbách minuli viac ako milión, v kampani by mali mať k dispozícii minimálne 1,5 milióna.

Či si strana vezme úver alebo pôžičku, o tom je zatiaľ podľa hnutia predčasné hovoriť. „Ešte sme sa tým nezaoberali,“ uviedla hovorkyňa hnutia Linda Tribusová. Viaceré strany však budú mať pred sebou veľkú výzvu, keďže príspevky od štátu im stačiť nebudú, ak chcú v politickom boji konkurovať. Viaceré strany by mali v kampani hospodáriť so sumou okolo milióna eur. Platí to aj pre stranu Za ľudí, ktorá sa po odchode Andreja Kisku, po rozkole v strane a po vnútropolitických škriepkach v prieskumoch drží pod hranicou zvoliteľnosti.

zväčšiť Foto: Ministerstvo financií SR odmeny za voľby, ministerstvo financií, financie, strany, OĽaNO, Smer Koľko dostanú strany za voľby?

Podľa výročnej správy majú na bankových účtoch necelých 285-tisíc eur a za tento rok by im zo štátneho rozpočtu malo na účet prísť necelých 850-tisíc. Strane ĽS NS, ktorá vo voľbách skončila na štvrtom mieste, prináleží tento rok niečo vyše milióna. Na účte mali podľa výročnej správy takmer 1,8 milióna, no boli v strate vyše pol milióna a toľko minuli aj v spojených voľbách. S miliónom by však takisto mohli počítať. Čo sa týka odídencov z Republiky, tí podobne ako Hlas príspevky nedostanú a podľa posledných údajov hospodária so sumou niečo vyše 60-tisíc eur.

Foto: SITA, Diana Černáková Jana Bittó Cigániková, Richard Sulík, SaS, parlament Poslanci SaS Jana Bittó Cigániková a Richard Sulík.

Strany, ktoré do kampane vstúpia s menej ako miliónovým rozpočtom a budú chcieť uspieť, budú musieť hľadať sponzorov či veriteľov. „Tento tlak, samozrejme, vyvoláva aj riziká problematického financovania, ako sme boli pred tromi rokmi svedkami pri strane Vlasť Štefana Harabina alebo hlbšie v minulosti pri slávnej nahrávke „hlasu podobnému Ficovi“, ktorý zháňal peniaze vlastnou hlavou,“ skonštatovalo Transparency.

Zaujímavé to bude aj v prípade strán Progresívne Slovensko a Modrá koalícia (bývalá strana Spolu). Vo voľbách 2020 kandidovali ako koalícia, po rozpade si 50 na 50 rozdelili aj štátny príspevok. Modrá koalícia má aktuálne k dispozícii niečo vyše 270-tisíc a čaká na ďalší príspevok. „K 1. januáru 2023 sme mali na účte k dispozícii financie vo výške príspevku z roku 2022. Takže odpoveď na vašu otázku je áno, tie minulé roky boli vyčerpané,“ uviedla strana pre denník Pravda.

PS nechcelo zverejniť sumu, ktorou aktuálne disponuje, posledné údaje hovoria o 22-tisíc eurách, ktoré na účtoch mali. Kampaň však plánuje financovať z príspevkov od štátu, darov, ale aj pôžičiek. Modrá koalícia v tejto veci zatiaľ nevie ako ďalej. „Vzhľadom na to, že neplánujeme kandidovať samostatne, ale v spojení s ďalšími subjektmi, zatiaľ nemáme definitívne uzatvorené ďalšie zdroje financovania. Tie budú závisieť od toho, na akej širokej spolupráci pre spoločný postup do volieb sa v najbližších týždňoch dohodneme,“ vysvetľuje strana.

Foto: FB/Milan Majerský Milan Majerský, KDH, Eduard Heger, OĽaNO Líder KDH Milan Majerský už rokoval s Hegerom niekoľkokrát.

KDH si takisto plánuje okrem iného vziať aj úver. V kampani im pomôže aj príspevok od štátu vo výške 370-tisíc a na účtoch majú podľa výročnej správy takmer 600-tisíc. Pred bránami parlamentu vo voľbách skončili strany MKS (dnes Aliancia – Szövetség), SNS a Dobrá voľba a Umiernení. Všetky tri strany boli ešte v roku 2021 stratové. S príspevkami od štátu by mohli dosiahnuť niečo vyše pol milióna a vzhľadom na sumy na účtoch sa môžu šplhať k miliónu.

Na čo budú strany míňať?

Niektoré zo strán prezradili, na čo míňali alebo budú míňať najviac. Prevažne ide o reklamu či prevádzku priestorov, v ktorých strana sídli. „V čase kampane to bola outdoor reklama, social media či eventy. Mimo kampane prenajaté priestory, kancelárie a ich réžia,“ uviedla pre Pravdu SaS s tým, že kancelárie majú v ôsmich krajských mestách.

Foto: Twitter: Tomáš Drucker najomne byty Alojz Hlina zasadil billboard pred Borisa Kollára.

Ďalej išlo o stranícke vozidlá a služby súvisiace s nimi, regionálne výjazdy, mzdy zamestnancov, marketingové, konzultačné a dodávateľské služby, reklamné kolekcie, reklamné predmety a ďalšie. Maďarská Aliancia zatiaľ nevie, na čo minie najviac, no v spojených voľbách to boli najmä bilboardy.

„V minulom roku na kampaň do spojených volieb a réžiu a činnosť hnutia, v aktuálnom roku, samozrejme, na kampaň k predčasným voľbám,“ uviedlo KDH. Aj Modrá koalícia ešte ako strana Spolu minula v jeseni najviac na kampaň. „Ďalej na ľudí zabezpečujúcich prevádzku kancelárie či komunikáciu strany,“ dodala strana. Progresívne Slovensko bude peniaze využívať na „klasické nástroje“, ako je terénna kampaň, outdoorová kampaň či sociálne siete.