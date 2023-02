Heger sa v ostrej výmene názorov s Budapešťou a Matovičom zastáva Káčera

Poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) tlmí vášne. Na ceste do Bruselu na summit Európskej únie sa vyjadril k slovnej prestrelke, ktorú spustil minister zahraničných vecí Rastislav Káčer (nom. OĽaNO). Ten pre televíziu Markíza uviedol, že keby Rusko uspelo na Ukrajine, Maďarsko by vznieslo územné nároky voči Slovensku.

"Ako predseda vlády vždy budem dbať na to, aby sme mali dobré vzťahy so všetkými našimi susedmi. Nechcem sa nechať vtiahnuť do nejakých predvolebných vyjadrení, ktoré sa tu už objavujú,“ povedal Heger.

Na Káčerová slová zareagovala Budapešť, keď si rezort diplomacie predvolal slovenského veľvyslanca v Maďarsku Pavla Hamžíka. Šéf slovenskej diplomacie však čelí najmä kritike od lídra OĽaNO Igora Matoviča. On a poslanec OĽaNO György Gyimesi vyhlásili, že Káčer sa má ospravedlniť.

Heger priamo nepovedal, že by videl nejaké správy, ktoré potvrdzujú slová ministra zahraničia. "Môžeme rozvíjať akúkoľvek diskusiu, ale nie je potrebná a určite nie je prospešná. Ja budem s Maďarskom budovať dobré vzťahy. Nie vo všetkých témach sa s premiérom Viktorom Orbánom zhodneme, ale nebráni nám to v tom, aby sme budovali dobré susedské vzťahy. Hľadajme veci, ktoré nás spájajú, a rešpektujme rozdielne názory. Chcem, aby sa každý občan Slovenska vrátane menšín cítil spokojne. Určite nebudem prispievať nejakými názormi, aby som polarizoval diskusiu. Budem komunikovať úplne opačne,“ vyhlásil Heger.

Polarizuje teda debatu minister Káčer?

"Polarizácia prichádza od politikov, ktorí to vnímajú ako politickú kampaň. Potrebujem si pozrieť celú reláciu, aby som sa vedel vyjadriť k tomu, čo povedal minister zahraničných vecí. Rastislava Káčera však poznám ako skúseného diplomata, ktorý pôsobil v tých najprestížnejších destináciách, keď zastupoval Slovenskú republiku. Viem, že je v jeho záujme budovať dobré vzťahy so všetkými partnerskými krajinami,“ povedal Heger.

Maďarská vláda má v EÚ dlhodobo najpozitívnejší postoj k Vladimírovi Putinovi. Od začiatku ruskej invázie Kyjev za to Budapešť viac ráz kritizoval.

"Ja rozumiem tomu, že Matovič cez Káčera útočí na politickú konkurenciu, len nerozumiem tomu, že či nechápe, aké škody tým pácha na bezpečnosti SR, alebo chápe a je mu to šumafuk,“ reagoval na sociálnej sieti Twitter bývalý slovenský veľvyslanec pri NATO a člen Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek.