Ostrá prestrelka medzi Matovičom a Káčerom. Šéf diplomacie reaguje: Sú to zabávači, netuším, kto je Gyimesi

Prečo si nerypnúť tam, kde je na to príležitosť. Lídra OĽaNO Igora Matoviča a jeho verného pobočníka Györgya Gyimesiho pobúrili slová dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera. Ten hovoril o možných nárokoch Maďarska na územia Slovenska. Matovič žiada, aby sa šéf diplomacie ospravedlnil a podľa Gyimesiho patria takéto vyjadrenia do štvrtej cenovej. Keď to pred rokom povedal líder Sme rodina Boris Kollár, nebol to problém. Podľa Káčera to bol podarený standup. Zastal sa ho aj odvolaný premiér Eduard Heger.

Káčer v utorkovej relácii Markízy Na telo plus pripustil, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe nároku na naše územie od Maďarska. „Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko. Možnosť maďarských nárokov je podľa Káčera témou.

VIDEO: Chce Maďarsko niečo zobrať Slovensku? Heger reaguje.

Chce Maďarsko niečo zobrať Slovensku? Heger reaguje

Čítajte viac Heger sa v ostrej výmene názorov s Budapešťou a Matovičom zastáva Káčera

Káčer ide v stopkách Slotu

Oboch poslancov OĽaNO to pohoršilo. Gyimesi tvrdí, že Káčerove slová prekročili všetky čiary. Nerozumie, čo ho k tomuto vyhláseniu motivovalo. Poslanec tvrdí, že informácie o územných nárokoch Maďarska na naše územie nezazneli od tamojších relevantných médií ani politikov.

Takéto obvinenia sú podľa lídra OĽaNO hrubo za diplomatickými pravidlami. Myslí si, že Káčer sa so svojimi výrokmi rozhodol ísť v šľapajach niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu. „Pán minister hrubo klame a vymýšľa si. Neviem, či si myslí, že týmto oživí nejakých Slotových voličov,“ povedal Matovič. Ak sa Káčer neospravedlní a bude sa tváriť, že sa nič nestalo, Gyimesi sa chce pýtať prezidentky Zuzany Čaputovej, či bude takého ministra kryť.

Nebudem sa ospravedlňovať, že chránim záujmy svojej krajiny

Káčer reagoval na Matoviča a Gyimesiho dnes na sociálnej sieti, pričom už v predchádzajúcom statuse uviedol, že bol príliš unavený a pracovne vyťažený na to, aby si to pozrel. „Predsa len krátko zareagujem na včerajší standup obľúbenej dvojice parlamentných zabávačov. Bol som vymenovaný za ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a stále som hlavou štátu poverený touto prácou,“ skonštatoval Káčer.

„Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny. Že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie,“ reagoval šéf diplomacie.

Matovič nie je nikto a kto je Gyimesi, netuším

Káčer uviedol, že Maďarov nekritizuje, keďže to nie je konflikt národov. „Je to kritika konkrétnej politiky. Tej, ktorá z lídra boja za demokraciu v regióne začiatku 90. rokov, urobila čiernu dieru na európskej politickej mape a trójskeho koňa záujmov Putina v Európe. Kto kritizoval Mečiara, nebol nepriateľ Slovenska. Mečiar nebol Slovensko, Orbán nie je Maďarsko, Matovič je nikto a kto je Gyimesi netuším, môžem iba hádať,“ uviedol.

Nech predloží dôkazy

Káčer tiež povedal, že kauza šálu s mapou veľkého Uhorska maďarského premiéra Viktora Orbána je témou, pretože išlo o odzrkadlenie pyramídy problémov. Dodal, že má k tejto téme v trezore spravodajskú zložku. „Vyzývam pána ministra, aby tie dokumenty predložil,“ reagoval Gyimesi na jeho slová s tým, že ak ich nepredloží bezpečnostnej rade, pácha tým trestný čin.

Čítajte viac Premiéri V4 sa zhodli na spoločnom postupe a podpore Ukrajiny. Orbán dostal nový šál

„Ako bývalý predseda vlády môžem povedať, že ani raz sme na Bezpečnostnej rade SR neriešili niečo podobné,“ povedal Matovič. Doplnil, že členom rady bol ako minister financií až do decembra 2022. Gyimesi doplnil, že ak Káčer nemá dôkazy, mal by sa ospravedlniť Maďarsku. „Toto nepatrí do roku 2023, to patrí do štvrtej cenovej,“ dodal Gyimesi.

Foto: TASR, Martin Baumann György Gyimesi, Igor Matovič Na snímke poslanci OĽaNO Igor Matovič a vľavo György Gyimesi.

Pri Kollárovi Matovič tak hlasno nekričal

Minulý rok v apríli dva mesiace po začiatku vojny na Ukrajine vyjadril podobnú obavu v rovnakej relácii aj Boris Kollár. Podľa neho vtedy hrozilo, že Putin s Orbánom si „rozparcelujú“ Slovensko. „(Maďari) Hovoria o veľkom Uhorsku, kupujú si u nás nehnuteľnosti, rozdávajú pasy. To nie je sranda,“ povedal vtedy.

Foto: TASR, Martin Baumann SR NRSR 78. schôdza rokovanie BAX Na snímke zľava poslanec NRSR Igor Matovič (OĽANO), predseda parlamentu SR Boris Kollár (Sme rodina), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Kajniak (Sme rodina), poslanci Martin Fecko a Michal Šipoš (obaja OĽANO) počas 78. schôdze NRSR 24. januára 2023 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann

Kollár dodal, že ruská agresia podkopáva medzinárodný systém, ktorý zaručuje suverenitu aj Slovensku, čo by časom podľa Kollára mohol využiť aj Orbán smerom k Slovensku. Vtedy takéto vyjadrenia Matovičovi neprekážali. Maďarsko má v rámci Európskej únie dlhodobo najpozitívnejší postoj k ruskému prezidentovi Putinovi.

Káčera sa zastal aj Heger

„Ako predseda vlády vždy budem dbať na to, aby sme mali dobré vzťahy so všetkými našimi susedmi. Nechcem sa nechať vtiahnuť do nejakých predvolebných vyjadrení, ktoré sa tu už objavujú,“ povedal Heger počas cesty na summit v Bruseli. Priamo však neodpovedal na to, či videl nejaké správy, ktoré potvrdzujú slová ministra Káčera.

Foto: TASR, Martin Baumann heger Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) počas rokovania vlády 8. februára 2023.

Heger priamo nepovedal, že by videl nejaké správy, ktoré potvrdzujú slová ministra zahraničia. „Ja budem s Maďarskom budovať dobré vzťahy. Nie vo všetkých témach sa s premiérom Viktorom Orbánom zhodneme, ale nebráni nám to v tom, aby sme budovali dobré susedské vzťahy,“ povedal. „Určite nebudem prispievať nejakými názormi, aby som polarizoval diskusiu. Budem komunikovať úplne opačne,“ vyhlásil odvolaný premiér.

„Polarizácia prichádza od politikov, ktorí to vnímajú ako politickú kampaň. Potrebujem si pozrieť celú reláciu, aby som sa vedel vyjadriť k tomu, čo povedal minister zahraničných vecí. Rastislava Káčera však poznám ako skúseného diplomata, ktorý pôsobil v tých najprestížnejších destináciách, keď zastupoval Slovenskú republiku. Viem, že je v jeho záujme budovať dobré vzťahy so všetkými partnerskými krajinami,“ dodal.

Maďarskú kartu hodil do ringu Matovič

Matovič považuje Káčerove slová za zásadné obvinenie nášho suseda. Káčer podľa neho vyťahuje maďarskú kartu a podsúva verejnosti konšpiráciu. „Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty,“ vyhlásil šéf OĽaNO. S týmto tvrdením však nesúhlasí predseda platformy Most-Híd v rámci maďarskej strany Szövetség – Aliancia Konrád Rigó.

Podľa neho tzv. maďarskú kartu vytiahli a hodili do politického ringu v reakcii na nešťastné slová Káčera „veľmajstri slovenského populistického politického bulváru Igor Matovič a György Gyimesi“. „Kritika Viktora Orbána mi nevadí. Čo mi vadí, to je, keď sa niekto urazí v mene Maďarov žijúcich na Slovensku, čiže aj v mene mojom. Rovnako mi vadí, keď nás niekto chce použiť a zneužiť vo volebnej kampani,“ vyhlásil Rigó.