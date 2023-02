Poslanci rozhodnú, či zákaz nedeľného predaja dostane šancu. OĽaNO má v rukáve poistku

Poslanci diskutujú o zatvorení obchodov v nedeľu

Kritika zákona sa sústredí najmä na to, že bol predložený narýchlo a len ako poslanecký návrh, nie vlády a že mu nepredchádzala riadna diskusia. Nikto nerokoval ani so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov. Rezort financií v dôvodovej správe konštatuje, že by schválením zákona došlo k výpadku 31 miliónov eur a mal by aj nepriame vplyvy ako rast cien tovarov, pokles miezd či prepustenie zamestnancov.

SaS spustilo petíciu

Práve liberáli sa na adresu zatvárania vyjadrovali vyjadrovali najkritickejšie. Nielen v rozprave, ale aj na sociálnych sieťach. V pondelok spustili petíciu a ľudí vyzývali k tomu, aby svoj názor vyjadrili aj takýmto spôsobom. „V SaS si vážime slobodu jednotlivca a preto by malo byť na každom z nás, či chceme v ktorýkoľvek deň podnikať, pracovať a nakupovať. Hlasovať sa bude už tento štvrtok. Preto vás prosíme aby ste podpísali túto výzvu poslancom, nech za zákaz nedeľného predaja nehlasujú,“ uviedli liberáli.

„Vždy s tým prídu konzervatívni a kresťanskí politici, ktorí sú presvedčení o tom, že oni majú právo diktovať ľuďom, ako majú žiť," povedal šéf SaS Richard Sulík. Poslanec SaS Ján Oravec dodal, že petíciu za posledné tri dni podpísalo sedemtisíc ľudí. Zákon považujú (považovali) liberáli za absurdný a nezmyselný a argumenty opozície, ktoré zazneli v parlamente za „padnuté na hlavu“.

Podľa nich by nemal nikto nikomu diktovať, ako by mal tráviť nedeľu. Pred hlasovaním sa objavili informácie, že by mohol medzi pozmeňovákmi padnúť návrh, že by boli obchody otvorené v nedeľu napríklad od 16. hodiny. „Mohli by sme dať protinávrh, že by boli otvorené každú druhú nedeľu. To je absolútne absurdné, čo navrhujú,“ povedala ešte pred hlasovaním Jarmila Halgašová (SaS).

OĽaNO zisťovali názor na Facebooku, majú aj poistku

Pred hlasovaním nezáhaľalo ani OĽaNO, ktoré si názor občanov zisťovalo na sociálnych sieťach. Najprv zverejnil anketu poslanec a líder hnutia Igor Matovič, ktorý zrejme nevedel naformulovať možnosti a tak anketu stiahol. Neskôr ju pridal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Argumentom za voľné nedele bol „aspoň jeden deň v týždni“, kedy budú rodiny spolu, argumentom za otvorené obchody Sulíkove teplé rožky „24/7“.

OĽaNO zrejme výsledky takejto ankety nepotešili, keďže zatiaľ takmer tisíc ľudí bolo za otvorené obchody, kým ich zatvorenie podporilo okolo 240 diskutujúcich. So zákazom nesúhlasia ani poslanci mimoparlamentného Hlasu, ktorí po rokoch pandémie a terajšej energetickej krízy považujú „ďalšiu reguláciu podnikateľského prostredia za neadekvátnu“ a proti boli aj odídenci z OĽaNO združení v Občiansko-demokratickej platforme.

Foto: archív M.Č. Martin Čepček Martin Čepček

Ak však návrh neprejde, v OĽaNO nenechali nič na náhodu. Nezaradený poslanec Martin Čepček podal do parlamentu ešte dva identické zákony na zákaz predaja v nedeľu bez výnimiek. Jeden podal sám, druhý s nezaradenou poslankyňou Katarínou Hatrákovou. Čepček uviedol, že v prípade ak zákon neprejde, bude za zákaz predaja v nedeľu bojovať ďalej.

„Preto sú zákony podané,“ povedal pre Pravdu ešte pred hlasovaním. Oba zákony sú presunuté na marcovú schôdzu. Zatiaľ však nevie, či ďalšie dva zákony v prípade, ak by ten súčasný prešiel, Čepček stiahne. „Ak mi poviete, v akej podobe bude schválený aj s pozmeňovacími návrhmi, potom vám poviem,“ dodal.

Návrh nie je v parlamente prvýkrát