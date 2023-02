Zákaz nedeľného predaja zatiaľ neprešiel. Sú šance vyššie? Smer a OĽaNO si kúpili čas, poslanci majú aj poistku

Pre niektorých bola takmer dvojdňová diskusia v parlamente strata času, iní argumentovali vierou a tým, že rodiny môžu byť spolu aspoň jeden deň v týždni. Reč je o zatváraní obchodov v nedeľu. Poslanci návrh skupiny poslancov OĽaNO vo štvrtok nepustili do druhého čítania. Schválili totiž procedurálny návrh podpredsedu parlamentu Juraja Blanára (Smer) a vrátili ho na dopracovanie. Návrh tak zatiaľ neprešiel, no Smer a OĽaNO získali čas.

Smer v návrhu požaduje, aby návrh upravili a výnimky pre sviatky z neho boli vynechané. Za procedurálny návrh hlasovalo 103 poslancov zo 129 hlasujúcich. Medzi nimi bol poslanecký klub OĽaNO okrem Milana Kuriaka, ktorý hlasoval proti, väčšina poslancov Smeru, Juraj Krúpa, Marián Viskupič aj Vladimír Ledecký zo SaS, za boli aj všetci prítomní poslanci hnutia Sme rodina, ale aj väčšina nezaradených poslancov z Hlasu a ďalší.

OĽaNO a Smer si kúpili čas

Jeden z predkladateľov návrhu Richard Vašečka uviedol, že mali rokovania aj s obchodníkmi a k zákonu dostali dosť veľa podnetov. „Povedali sme si, že keď je taká vôľa v parlamente, máme záujem, aby bol zákon kvalitný, tak ho vezmeme na prepracovanie a dáme ho na ďalšiu schôdzu, čím sme získali čas,“ uviedol.

Do detailov zachádzať nechcel. Obchodníkov sa pýtali, ktoré predajné obdobia sú pre nich špecifické, aby zapracovali výnimky. Podľa Vašečku sa to dalo vyriešiť aj v druhom čítaní cez pozmeňovacie návrhy. „Keď sme čakali 30 rokov, jeden mesiac počkáme,“ povedal. Práve Vašečka bol ochotný vyjsť v ústrety aj Smeru, ak by návrh nevrátili na dopracovanie, len aby jeho návrh prešiel.

Pripravený mal totiž pozmeňujúci návrh na základe sťažností podpredsedu parlamentu a Smeru Juraja Blanára. Vašečka už v rozprave hovoril, že najjednoduchšie a najčistejšie riešenie by bolo navrhnúť obmedzenie maloobchodného predaja počas nedieľ bez výnimky. S výnimkami mal Smer problém a zrušením výnimiek podmieňovali svoju podporu. „Dávam prísľub, že ak tento návrh prejde, aj s vašou podporou, do druhého čítania, ja sám budem navrhovať alebo podporím váš návrh, aby tie sviatky, ktoré sú dôležité, vypadli ako výnimky,“ dodal Vašečka.

Liberálov ako najväčších kritikov táto správa síce potešila, no radosť je zatiaľ predčasná. „Nemáme však definitívne vyhraté, Smer a OĽaNO si kúpili čas na rokovanie. O tomto návrhu bude môcť Národná rada SR rokovať aj na najbližšej schôdzi v marci,“ uviedli liberáli. Aj poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková zdôraznila, že vznikol priestor na rokovania medzi Smerom a OĽaNO. Spomína sa niekoľko výnimiek, napríklad aj to, aby boli v nedeľu otvorené len od 16. do 20. hodiny alebo zákaz predaja každú druhú nedeľu.

„To je absolútne absurdné, čo navrhujú,“ povedala ešte pred hlasovaním Jarmila Halgašová (SaS). Rovnakým nezmyslom je podľa nej aj argument o šetrení energie, pretože potravinárske prevádzky a potravinárske obchody budú musieť rovnako chladiť všetky potraviny. Vašečka hovorí, že v rámci dopracovania sa aktuálne rozprávajú o šiestich výnimkách.

Nič z toho SaS podporiť neplánuje. Poslanec za SaS Ondrej Dostál vysvetlil, prečo je predčasné sa tešiť. „Vrátenie návrhu zákona navrhovateľovi na dopracovanie vo všeobecnosti neznamená nič. Rovnaký návrh môžete doručiť do podateľne NR SR na druhý deň,“ uviedol s tým, že v tomto prípade sa na zákon nevzťahuje šesťmesačná lehota, počas ktorej sa nemôže podobný zákon predložiť.

Čepčekove takmer identické poistky

Medzi poslancami, ktorý návrh predkladajú je aj Martin Čepček. Práve on stojí za ďalšími dvoma takmer identickými návrhmi na zákaz predaja v nedeľu, a to bez výnimky. Jediné, čo sa líši, je dátum platnosti. Ak teda návrh neprejde, v OĽaNO nenechali nič na náhodu. Jeden návrh podal Čepček sám, druhý spolu s nezaradenou poslankyňou Katarínou Hatrákovou. Čepček uviedol, že v prípade, ak aktuálny zákon neprejde, bude za zákaz predaja v nedeľu bojovať ďalej.

„Preto sú zákony podané,“ povedal pre Pravdu ešte pred hlasovaním. Oba zákony sú presunuté na marcovú schôdzu. Zatiaľ však nevie, či ďalšie dva zákony v prípade, ak by ten súčasný prešiel, stiahne. „Ak mi poviete, v akej podobe bude schválený aj s pozmeňovacími návrhmi, potom vám poviem,“ dodal.

Zákon o nedeľnom zákaze predaja je však len jedným zo série zákonov, ktorým poslanci začali predvolebné populistické kolečko. Poslanci začiatkom týždňa schválili obedy zadarmo aj generálny pardon pre dlžníkov, rieši sa bankový odvod, pomoc ľuďom v núdzi či odmena za účasť na parlamentných voľbách formou zľavy desať percent z poplatkov štátu.

Kritika zákona o zákaze nedeľného predaja z radov odborníkov, zamestnancov a zamestnávateľov sa sústredí najmä na to, že bol predložený narýchlo a len ako poslanecký návrh, nie vlády a že mu nepredchádzala riadna diskusia. Nikto nerokoval ani so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov. Rezort financií v dôvodovej správe konštatuje, že by schválením zákona došlo k výpadku 31 miliónov eur a mal by aj nepriame vplyvy ako rast cien tovarov, pokles miezd či prepustenie zamestnancov.

Má zákon šancu prejsť?

Bittó Cigániková uviedla, že pre nich nebude priechodné žiadne prepracovanie zákona. „ Aby vstupovali politici do života ľuďom, aby za nich rozhodli o niečom, čo nikomu neubližuje… Takáto hlúposť cez nás neprejde nijako,“ povedala. „Chvalabohu, asi niečo osvietilo poslancov a pochopili, že tieto témy v čase, keď má Slovensko iné problémy, nepatria na pôdu parlamentu,“ povedal líder mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini s tým, že o takomto zákone by sa mohlo debatovať niekedy v budúcnosti, pokiaľ sa urobí veľký prieskum medzi ľuďmi, prejde tripartitou a veľkým legislatívnym procesom.

Zároveň si myslí, že zákon neprejde ani na ďalšej schôdzi, lebo názor poslancov sa nezmení. „Dúfam, že tento zákon nebude prijatý do septembra, aj keď momentálne vidíme, že pri týchto témach sa budú do volieb spájať rôznorodé koalície, ktoré by sa za bežných okolností nevytvárali,“ povedal.

Dostál je však iného názoru. „V tomto konkrétnom prípade to znamená, že návrh zákona z dielne OĽaNO, s ktorým mal drobný problém Smer, nebol vystavený hrozbe, že by kvôli tomu drobnému problému nebol schválený a táto idea by tak bola pre toto volebné obdobie pochovaná. OĽaNO a Smer teraz dostali čas na tom, aby sa dohodli na podobe zákona, ktorý bude vyhovovať obom,“ dodal s tým, že šance na to, že sa zákaz nedeľného predaja prejde, dnes neklesli, ale práve naopak prudko vzrástli.

So zákazom nesúhlasia ani odídenci z OĽaNO združení v Občiansko-demokratickej platforme. „Ide o antisociálny návrh, ktorý bude znamenať prepúšťanie,“ upozornila pred hlasovaním Martina Brisudová. „Úsmevné je, ak Robert Fico robí tlačovky, kde rozpráva, že ohrozených je pár stoviek pracovných miest. Teraz, keď návrh na zákaz nedeľného predaja môže mať omnoho vyššie následky, ide Smer tento návrh podporiť,“ skonštatoval Tomáš Šudík.

Má teda zákon šancu prejsť? Na to, aby ho poslanci posunuli do druhého čítania a aby bol nakoniec schválený ako celok, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Obštrukcie sa dnes nechystali, či to tak bude aj potom, to je otázne. Zákon by však mohol získať podporu 37 poslancov OĽaNO, 27 Smeru, ako predkladateľka by ho podporila aj nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková, podporu by mohol získať aj od poslancov ĽS NS a Republiky, čo je 12 poslancov a zrejme aj troch poslancov okolo Tomáša Tarabu. Spolu je to 80 poslancov, čo by mohlo stačiť. Rozhodovať budú parlamentné hry, ale aj finálna podoba zákona.

SaS spustila petíciu

Sulíkovci boli kritickí nielen v rozprave, ale aj na sociálnych sieťach. V pondelok spustili petíciu a ľudí vyzývali na to, aby svoj názor vyjadrili aj takýmto spôsobom. „V SaS si vážime slobodu jednotlivca, a preto by malo byť na každom z nás, či chceme v ktorýkoľvek deň podnikať, pracovať a nakupovať. Hlasovať sa bude už tento štvrtok. Preto vás prosíme, aby ste podpísali túto výzvu poslancom, nech za zákaz nedeľného predaja nehlasujú,“ uviedli liberáli.

„Vždy s tým prídu konzervatívni a kresťanskí politici, ktorí sú presvedčení o tom, že oni majú právo diktovať ľuďom, ako majú žiť," povedal šéf SaS Richard Sulík. Poslanec SaS Ján Oravec dodal, že petíciu za posledné tri dni podpísalo sedemtisíc ľudí. Zákon považujú liberáli za absurdný a nezmyselný a argumenty opozície, ktoré zazneli v parlamente, za „padnuté na hlavu“.

Predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS) v rozprave pripomenul, že zákaz nedeľného predaja je jednou z tém, ktorá sa opakovane vracia. Je to podľa neho veľmi zlý nápad, ktorý nikomu nepomôže, ale mnohým ľuďom poškodí. Podľa neho existuje množstvo argumentov, prečo sa predkladatelia nedeľného zákazu mýlia. „Zákaz nedeľného predaja urobí veľa škody, ale len minimum úžitku,“ vyhlásil Viskupič.

OĽaNO zisťovalo názor na Facebooku

Pred hlasovaním nezáhaľalo ani OĽaNO, ktoré si názor občanov zisťovalo na sociálnych sieťach. Najprv zverejnil anketu poslanec a líder hnutia Igor Matovič, ktorý však nedokázal správne naformulovať možnosti, a tak po výsmechu v komentároch anketu stiahol. Neskôr ju, už vo vylepšenej verzii, pridal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Argumentom za voľné nedele bol „aspoň jeden deň v týždni“, kedy budú rodiny spolu, argumentom za otvorené obchody Sulíkove teplé rožky „24/7“, teda nonstop. OĽaNO zrejme výsledky takejto ankety nepotešili, keďže takmer dvetisí ľudí bolo za otvorené obchody, kým ich zatvorenie podporilo okolo 350 diskutujúcich.

Jedným z hlavných argumentov predkladateľov návrhu je viac času na manželstvo či na rodinu, rovnako je argumentom aj to, že ženy, ktoré tvoria 80 percent pracovnej sily v službách, by mali 44 dní voľna navyše. Pre mnohé je však práca v nedeľu a príplatky za víkend nenahraditeľnou zložkou ich príjmu. „Návrh zákona má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a pozitívne sociálne vplyvy,“ dodávajú predkladatelia v návrhu.

Čepček na sociálnej sieti uvádza ako jeden z dôvodov aj ideologický rozmer. Podľa slov poslanca zastupuje pracujúce matky, obyčajných ľudí a aj kresťanov, ktorí „majú resp. mali by mať ohľadom nedele jasno“. Niektorí poslanci vrátane argumentovali, že zatvorením obchodov sa zvýši kultúra národa, lebo budú ľudia chodiť do divadla, kina či na futbal.