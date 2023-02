Spor Káčer vs. Matovič. Pľuvanec, ožran, „nímand“: Minister pochybil, no líder OĽaNO sa vyrovnal Ficovi, tvrdí politológ

Líder OĽaNO Igor Matovič spolu so svojou pravou rukou Györgyom Gyimesim neostali len pri jednej výzve. Vo štvrtok poobede znova žiadali prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby odvolala alebo stiahla dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera, inak je zodpovedná za „pľuvanec“ do očí všetkým Maďarom. Matovič zrejme zabudol, že prezidentka nemá také právomoci, ako prezentuje.

Ku konfliktu sa vyjadrili aj lídri platforiem SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť, ktorí sa spojili a aktuálne pôsobia v spoločnej maďarskej strane Aliancia – Szövetség. Z „aliančného prúdu“ vybočili dvaja politici. Všetci však súhlasia s tým, že tzv. „maďarská karta“ sa opäť zneužíva v predvolebnej kampani.

Matovič chce hlavu Káčera: Zahral sa na siláka a ukázal sa ako nímand

A tá bude trvať dlhých osem mesiacov. Politológovia označili slová šéfa diplomacie za neadekvátne, no zhodujú sa na tom, že Matovič sa v populizmu vyrovnal Robertovi Ficovi a bude neriadenou strelou.

Vznikli dva tábory

V celom konflikte dva tábory – jeden žiada odchod ministra Káčera, druhý sa ho zastáva, aj keď jeho vyjadrenie považujú za neadekvátne. Šéf diplomacie sa v reakcii odmietol ospravedlniť za svoje výrok s tým, že chráni záujmy svojej krajiny. Maďarského premiéra Viktora Orbána označil za „trójskeho koňa záujmov Putina v Európe“. „To nie je konflikt národov. Je to kritika konkrétnej politiky,“ uviedol.

Matovič prízvukoval, že to je nominant koalície a OĽaNO zaňho má zodpovednosť. „Považujem ho za „hanbu“ nášho národa. Keď takéto slová vypustí rádový človek, ožran alias Ján Slota, človek s nižším IQ, tak si môžeme povedať, že berme to na ľahkú váhu, ale keď to minister vysloví úmyselne a odmietol sa ospravedlniť…, veľmi dobre vedel, čo hovorí,“ dodal s tým, že Káčer šíri dezinformácie a hoaxy a že je nebezpečný vo funkcii, ktorú zastáva.

Voľby sú pre politikov dôležitejšie ako renomé Slovenska

Nielen Matovič s Gyimesim vyzvali Káčera, aby ho prezidentka odvolala. Pridal sa aj líder Smeru Robert Fico. Čaputová by tak mala podľa Fica spraviť najmä preto, že ju k tomu vyzval líder najsilnejšieho vládneho hnutia Igor Matovič. „A prezidentka mu odkáže, že ho má hlboko v paži,“ uviedol. Obaja vynechali fakt, že Čaputová má čo sa odvolanej vlády týka obmedzené právomoci a šéfa diplomacie nemôže odvolať.

V odvolanej vláde totiž „len“ odoberá poverenie ministra na návrh premiéra a nemôže na miesto odvolaného ministra vymenovať nikoho nového. „Takéto výzvy preto považuje za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane,“ reagoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka bola možno pôvodná myšlienka Matoviča dobrá, no zle zrealizovaná. „Veď Káčer je ich minister. Ak ho chceli kritizovať, nemuseli ísť s bubnom na zajace, či lepšie povedané, s bubnom na káčera. Mohli si to vydiskutovať niekde za dverami,“ skonštatoval pre denník Pravda. „Nebolo to len nekompetentné, ale zrejme aj zákerné,“ myslí si.

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Podľa Michala Cirnera, politológa z Prešovskej univerzity, boli tieto neadekvátne výroky určené primárne pre domáce publikum, teda pre voličov. „Takéto výroky budú pribúdať, bez ohľadu na poškodenie dobrého mena Slovenska v zahraničí, voľby sú egoisticky pre politikov dôležitejšie ako nejaké renomé Slovenska,“ uviedol.

Štefančík si však myslí, že si prezidentka mohla Káčera pozvať na rozhovor. „Už aj to by bol signál z prezidentského paláca, že jeho slová neberie na ľahkú váhu. Lenže citujúc ministra Káčera, kto by po jeho odchode do toho „mrdníka“ šiel,“ uviedol. Cirner súhlasí, že to nie je v jej kompetencii. „Preto je to politická hra a predvolebná kampaň,“ zhodnotil.

Matovič sa v populizme vyrovnal Ficovi

A aj keď sa kampaň ešte stále nezačala oficiálne, už po pár dňoch je riadne divoká. O termíne vieme iba desať dní a poslanci už stihli schváliť niektoré z návrhov, často označovaných za populistické, a o ďalších sa rokuje v parlamente, nechýbajú politické prekáračky a záujmy krajiny ustupujú do pozadia. Matovič ani Gyimesi sa vo víre parlamentných hier určite nestratia. Líder OĽaNO „svojimi výstupmi podľa politológa signalizuje, že“ si po šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi hľadá ďalšie ciele a bude to robiť až do volieb.

Na snímke poslanci OĽaNO Igor Matovič a vľavo György Gyimesi.

„Myslím, že tých cieľov má viac a bude triafať presne a bez milosti do každého do koho sa mu bude chcieť a vycíti, že tým môže získať pár voličov. Ako vždy bude neriadenou strelou,“ povedal Cirner. „Ľudia žijú preto, lebo dýchajú vzduch. Matovič preto, lebo vyvoláva konflikty. To čo je pre nás kyslík, je pre neho konflikt. Ak neexistuje nejaký nepriateľ, tak si nejakého nájde,“ zhodnotil Štefančík.

„Do volieb niekoľko fiktívnych nepriateľov ešte pribudne. Nech nás to však neprekvapuje, toto je stratégia nejedného populistu. A Igor Matovič sa vo svojom populizme vyrovnal Robertovi Ficovi. Obaja sú v tomto majstri,“ myslí si Štefančík. Na tlačovke líder OĽaNO navrhol aj tzv. „test Matovičom“. Ak by niečo také povedal on, podľa neho by ho kritizovali médiá aj prezidentka. Zrejme zabudol na svoje výroky v parlamente z roku 2011.

Poslanci vtedy riešili zákon o dvojitom občianstve. Ako pripomenul Denník N, Matovič mal vtedy takisto obavy z maďarskej politiky a jej dosahov na slovenské územie. Orbána ešte ako poslanec za Radičovej vlády ostro kritizoval. „Odmietam hrať rolu úslužného suseda, ktorému nevadí, že sa mu jeho sused chce nasťahovať do jeho domu,“ povedal.

Inak sa nevyjadroval ani v rozprave. „Naozaj sa obávam toho, že ak sa budeme tváriť, že sa nás politika Viktora Orbána netýka, tak možno budeme mať týždeň, mesiac, možno pár mesiacov, prinajlepšom dva roky nejaký pokoj a potom odrazu prídu voľby v Maďarskej republike, začne nám pochodovať po Slovensku Viktor Orbán a bude si tu robiť kampaň pre svoju vlastnú stranu,“ povedal.

Gyimesi kritizoval kritických Maďarov

Gyimesi si zas vzal na paškál svojich maďarských kolegov, konkrétne Konráda Rigóa, ktorý sa ako jediný zo zástupcov strany Aliancia – Szövetség kriticky vyjadril na margo tlačovky poslancov OĽaNO. „Maďarská karta je späť. Svojou reakciou na nešťastné vyjadrenia ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera ju vytiahli a hodili do politického ringu veľmajstri slovenského populizmu a politického bulváru Igor Matovič a György Gyimesi,“ napísal.

„Každá jedna krajina mala a má zradcov. Pán Rigó Konrád je v očiach drvivej väčšiny Maďarov žijúcich na Slovensku obyčajný zradca. Avšak dokážem pochopiť jeho vyjadrenia, pretože on a jeho rodina si prešli mnohými ťažkými skúškami a tragédiami. Myslím si, že to zanechalo vplyv na jeho psychike a chorým ľuďom by sme nemali ubližovať,“ reagoval. Vyjadrenia dvoch poslancov sa nepáčili ani Attilovi Agócsovi, primátorovi Fiľakova za Most-Híd. Vyjadreniami na adresu Rigóa sa u neho Gyimesi definitívne odpísal.

Maďarská Aliancia v piatok takisto vyzvala Káčera na odstúpenie z funkcie a predloženie dôkazov pre svoje tvrdenia. Vyhlásil to predseda Aliancie Krisztián Forró. „O osem mesiacov čakajú Slovensko parlamentné voľby a nemôže byť cieľom žiadneho demokrata, aby sa tzv. „maďarská karta“ opakovane a manipulatívnym spôsobom vrátila do verejného diskurzu ako nástroj predvolebnej kampane,“ kometoval na sociálnej sieti Jôzsef Berényi (platforma SMK) v spoločnom stanovisku, pod ktoré sa podpísal aj trnavský župan Jozef Viskupič (OĽaNO).

Mózes Szabolcs, podpredseda Aliancie a zástupca spolupatričnosti, povedal, že Káčer je neschopný minister a diplomat a je „horší ako minister SaS Ivan Korčok“. „Kto to zastaví?“ pýtal sa. Zdôraznil, že si slovenskí politici robia zo slovenských Maďarov tému do svojej politickej kampane. „Namiesto toho, aby sa Káčer pokojne ospravedlnil a odstúpil sám – no nemajme nereálne očakávania: ospravedlnil by sa a ak nie, aspoň pár dní mlčal, tak len prilieval olej do ohňa,“ dodal.

Káčerov výrok netreba zľahčovať: Politici prichádzajú a odchádzajú, krajiny ostávajú

Samotný výrok ministra Káčera však netreba zľahčovať. Za nešťastne sformulovaný ho považuje prezidentka Čaputová aj odvolaný premiér Heger. „Samotný výrok ministra zahraničných vecí považuje za nešťastne sformulovaný,“ uviedol hovorca prezidentky. Heger dal za prestrelkou bodku krátkym statusom, ktorému predchádzalo krátke vyjadrenie cestou na summit v Bruseli.

Čítajte viac Hnus a humus. Káčer sa ohradzuje voči Orbánovmu šálu s Veľkým Maďarskom

„Výrok Rasťa Káčera vzbudil otázniky. Minister má však moju dôveru. Je to jeden z našich najskúsenejších diplomatov. Funkcie sa chopil v zložitej dobe brutálnej vojny Ruska voči Ukrajine,“ napísal Heger na sociálnej sieti. „Budujme dobré a úprimné vzťahy s našimi susedmi vrátane Maďarska. Politici prichádzajú a odchádzajú, krajiny ostávajú,“ dodal.

Podľa politológa Cirnera to je kauza hodná pozornosti najmä kvôli tomu, že zahraničná politika je ostro sledovaná spojencami v NATO a Európskej únii. Štefančík si však myslí, že sa situácia dala riešiť aj inak a nebola by z toho taká kauza, nebyť Matovičovej tlačovky. „Ak to Matovič vidí ako problém, mal si ministra pozvať na koaličnú radu a tam s ním dohodnúť postup,“ uviedol.

Poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer

Slová Káčera považuje podobne ako prezidentka a odvolaný premiér za nešťastné a nevhodné. „Keby to povedal niekto takto v krčme pri šiestom pive, tak je to v poriadku. Ale na ministra zahraničných vecí to bolo cez čiaru,“ skonštatoval Štefančík. Diplomat by mal byť nad vecou a aj bol, ale vidieť, že pán Káčer je aj politikom a niekedy si nedáva servítku pred ústa. Neviem či niečo iné na pána Matoviča platí ako opätovanie útoku, ak ukážete slabosť útoky z jeho strany budú pokračovať,“ dodal na adresu vyjadrení šéfa diplomacie Cirner.

Faktom však je, že štátny tajomník maďarského rezortu diplomacie zodpovedný za dvojstranné vzťahy Tamás Menczer podľa agentúry MTI oznámil, že si ešte v stredu predvolal slovenského veľvyslanca v Budapešti a povedal mu, že Káčerove poznámky boli neprijateľné a označil ich za nezmyselné lži. „Európa čelí veľkým krízam. Podobné doby volajú po triezvo uvažujúcich politikoch,“ napísal Menczer.

„Súčasný slovenský minister zahraničia však taký nie je,“ dodal s tým, že Káčer podľa neho útočí na Maďarsko kvôli jeho mierotvornému postoju a odporu voči sankciám. „Ale to sa nezmení , aj keď sa to ministrovi Káčerovi nepáči,“ dodal. Podobnú rétoriku má aj opozičná strana Smer či hnutie Republika. Smer pritom po stretnutí s veľvyslancami minulý týždeň čelil kritike najmä zo strany Veľkej Británie, Spojených štátov a Francúzska, že ich rétorika je nebezpečná a šíria lži a dezinformácie.