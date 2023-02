O poslaní migov Ukrajine je rozhodnutý. Heger hľadá zákonnú cestu a možnosť kompenzácie

Dlhé vyčkávanie Ukrajiny na slovenské MiGy sa pomaly končí. Tie sú už od leta vyradené z prevádzky. Podobne ako vlani so systémom protivzdušnej obrany S-300, Slovensko môže opäť stanoviť precedens a otvoriť novú fázu vojenskej pomoci.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) hľadá zákonnú cestu a rokuje aj o kompenzácii od EÚ. Opozícia ale takúto podporu Ukrajiny dôrazne odmieta ako ohrozenie národnej bezpečnosti a tvrdí, že by to bolo protiústavné.

„Prišla oficiálna ponuka a tak sa môže spustiť proces rokovaní. Jednak vnútropolitických ale taktiež aj s európskou komisiou, lebo pomoc Ukrajine si vieme dať preplatiť z európskeho mierového nástroja. Zároveň vstúpime do intenzívnych rokovaní s ukrajinskou stranou,“ vyhlásil premiér Heger.

Heger: Migy pre Ukrajinu nebudeme zdržiavať

„Pri akejkoľvek pomoci Ukrajine sa uchádzame. Takto pomôžeme Ukrajincom a dostaneme aj peniaze,“ skonštatoval s tým, že vyradené migy budú zachraňovať ľudí na Ukrajine.

Jednoznačnú podporu odovzdania migov vyjadril aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „My už tie stroje nedokážeme využiť, tak ich dajme tam, kde môžu zachraňovať ľudské životy a ešte dostaneme nejaké peniaze naspäť,“ vyzval minister obrany Jaroslav Naď. Ubezpečuje ale, že migy ešte Slovensko neopúšťajú. „Zatiaľ nebolo urobené žiadne rozhodnutie,“ zdôraznil Naď.

Heger si neodpustil ani kritiku voči predsedovi Smeru Robertovi Ficovi. „Je trojnásobný premiér. Jeho slová sú hanebné. Opäť raz prerazil dno. Hovorí, že chce poslať deky a teplý čaj ľuďom zomierajúcich pod paľbou rakiet je to úplne cynické. To je ako keby ste im povedali, že síce zomriete, ale aspoň v teplúčku,“ vyhlásil Heger. Predsedu Smeru Roberta Fica, ktorý považuje odovzdanie migov za protiústavné, označil za hlasnú trúbu ruskej propagandy.

Premiér ale nevedel či nechcel povedať, akým spôsobom môže vláda s obmedzenými právomocami o odovzdaní migov rozhodnúť. „Budeme rokovať o tom, aké zákonné cesty sú možné. Po diskusii s právnikmi navrhneme konkrétne kroky,“ povedal Heger. Jeho minister obrany v tom má jasnejšie. „Kľudne to môžeme realizovať. Ja v tom nevidím žiadny problém,“ zdôraznil Naď.

S-300 otvoril bránu pre ťažšie zbrane

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálne požiadal Slovensko o stíhačky MiG-29 vo štvrtok na mimoriadnom summite EÚ v Bruseli. „Jedna z prioritných vecí pre obranu Ukrajiny, našej oblohy a našich ľudí, sú systémy protivzdušnej ochrany a stíhacie lietadlá. Získať lietadlá je pre nás naozaj kľúčové,“ zdôraznil Zelenskyj po osobnom stretnutí aj s premiérom Eduardom Hegerom.

Ten deklaroval, že urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovel. „Pomoc Ukrajine je v záujme Slovenskej aj európskej bezpečnosti. Môžete sa na spoľahnúť na našu pomoc,“ zdôraznil Heger. „Oslovil nás ohľadom lietadiel MiG-29. Povedal som mu, že budeme o tom rokovať na domácej pôde a verejnosť bude informovaná o výsledku týchto rokovaní,“ vyhlásil Heger. Dodal, že Slovensko pošle len techniku. „Nevstúpime do konfliktu vojakmi,“ deklaroval.

Na domácej pôde však nie je veľká vôľa k diskusii. Kým strany pôvodnej vládnej koalície túto požiadavku Ukrajiny bez väčších výhrad podporujú, opozícia varuje, že Slovensko bez vyradených stíhačiek bude zraniteľné. Líder opozície Robert Fico (Smer) ale pripomína, že vláda v demisii nemá mandát na tak vážne rozhodnutie o obranyschopnosti krajiny.

Heger o slovenských migoch: Sú nepoužiteľné, nepredateľné

„Vláda nemá žiadnu právomoc rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ak bola odvolaná. Dokonca ani v prípade, aj by jej na to dala súhlas prezidentka,“ tvrdí predseda strany Smer, ktorá je dlhodobo proti dodávkam zbraní na Ukrajinu.

Fico preto požiadal o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Pokúsi sa na nej presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) oznámil mimoriadna schôdza sa začne v utorok 14. februára o 9. hodine ráno.

O odovzdaní sofistikovanejších zbraní, najmä systému protivzdušnej obrany S-300 a MiGov sa hovorí už takmer rok. Ešte vlani v marci o tom rokoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) aj s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom. Naď dodanie týchto zbraní už vtedy podmieňoval adekvátnou finančnou alebo materiálnou náhradou. „Ich hodnota je niekde na úrovni 300 miliónov eur. Buď dostaneme finančnú náhradu, že to niekto kúpi, alebo materiálnu náhradu v takejto hodnote,“ deklaroval ešte v lete minister Naď.

Na tom aj dnes zdá sa trvá. „Rezort obrany aj naďalej intenzívne rokuje so spojencami a samozrejme tiež s ukrajinskou stranou o forme ďalšej (aj) vojenskej pomoci Ukrajine v obrane proti nevyprovokovanej, neopodstatnenej a najmä nezmyselnej a neakceptovateľnej ruskej vojnovej agresii. Ak nestane v tejto otázke relevantný posun, budeme verejnosť informovať. Letecké systémy, systémy protivzdušnej obrany a ťažká pozemná technika patria aktuálne k prioritným požiadavkám,“ odkázala hovorkyňa Martina Kakaščíková.

Systém S-300 ale napokon na Ukrajine skončil. S mnohonárodnou bojovou skupinou totiž na jar prišli na Sliač aj štyri batérie moderného a vysokoúčinného systému protivzdušnej obrany Patriot. Podľa Macka to bolo dôležité gesto.

„Systém protivzdušnej obrany sme celkom správne venovali Ukrajincom, keď to najviac potrebovali. Bolo to dôležité aj pre zmenu myslenia Západu, ktorý bol až dovtedy veľmi opatrný. Slovensko bolo prvá krajina, ktorá poskytla sofistikovaný systém S-300, ktorý otvoril bránu ostatným krajinám pre darovanie ďalších sofistikovaných systémov. Môžeme byť na to hrdí,“ povedal pre Pravdu.

Americké stíhačky meškajú

Debata o odovzdaní stíhačiek však už mesiace viazne a stanovisko rezortu obrany sa nemení. Slovensko pritom počas augustových Medzinárodných leteckých dní SIAF 2022 v priestoroch Leteckej základne Malacky-Kuchyňa so stíhačkami Mikojan-Gurevič MiG-29 rozlúčilo.

Okrem ich zlého technického stavu bol problém aj v ich servisovaní. Zabezpečovali ho totiž ruskí vojenskí technici, ktorých zotrvanie na Sliači už znamenalo bezpečnostnú hrozbu. Dodávateľ náhradných dielov, spoločnosťou RSK MiG, je navyše už niekoľko rokov na sankčnom zozname. Na obranyschopnosti Slovenska to však podľa Naďa neubralo.

„Uzemnenie lietadiel MiG-29 bolo nevyhnutné, pretože sme neboli schopní ich ďalej prevádzkovať a nemohli sme sa pri opravách spoliehať na pomoc agresora, ktorý nás otvorene označil za nepriateľskú krajinu. Bolo by len dobre, keby sa nám ich podarilo posunúť na Ukrajinu,“ zdôraznil Macko.

Uzemneniu migov predchádzalo podpísanie dohody medzi Slovenskom, Českom a Poľskom o ochrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky, ktorú budú od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2023 zabezpečovať české a poľské vzdušné sily. Na konci januára sa k Česku a Poľsku pridalo aj Maďarsko.

Nahradiť vyradené migy majú stíhacie lietadlá z USA. Nákup 14 taktických nadzvukových stíhacích lietadiel F-16 Block 70/72 za viac ako 1,6 miliardy eur od USA spečatila vláda 12. decembra 2018. Prvé štyri kusy mali byť pôvodne dodané v roku 2022 a ďalších desať v roku 2023. Američania však s ich výrobou meškajú a pravdepodobne ani v roku 2023 na Slovensko ešte žiadne stíhačky neprídu.