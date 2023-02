Migy Ukrajine pomôžu najmä pri útokoch. Do bojov môžu byť nasadené za pár týždňov

„V dynamickom boji sú migy veľmi účinné voči pozemným cieľom. Umožňujú podporu vlastných manévrujúcich pozemných jednotiek, či už pri obrane ale hlavne pri útoku,“ hovorí Macko.

Ukrajina je bližšie ku získaniu slovenských migov. Na čo ich môžu využívať? Nakoľko im vôbec budú nápomocné?

MiG-29 je bojový stroj, ktorý Ukrajinci reálne využívajú. Je určený na ochranu vzdušného priestoru ale zároveň aj na pôsobenie proti pozemným cieľom. Je to takzvané frontové stíhacie letectvo, čo znamená, že sú aj na línii dotyku. Ukrajinci aj naďalej majú ešte stále relatívne funkčnú protivzdušnú obranu. Ukrajinci používajú vrtuľníky Mi-24, Mi-8 alebo Mi-17 s podvesenými raketometmi s neriadenými strelami, ktorými nalietavajú nad ruskými pozíciami a ostreľujú ich zo vzduchu. Ukrajinci používajú aj Suchoje v rôznych verziách na priamu leteckú podporu, teda palebné ničenie zo vzduchu. Na tieto úlohy je použiteľný aj MiG-29. Dvojsedadlové migy používajú Ukrajinci aj ako prostriedok na ničenie frontovej protivzdušnej obrany, či už systémov S-300 alebo ďalších. Robia to pomocou protiradarových striel HARM. Takže Ukrajinci by samozrejme vedeli zvýšiť intenzitu palebného ničenia. V dynamickom boji, keď napríklad protivník spraví prielom, treba v určitom okamihu koncentrovať všetky letecké paľby z nízkych leteckých hladín, sú migy veľmi účinné voči pozemným cieľom a umožňujú podporu vlastných manévrujúcich pozemných jednotiek, či už pri obrane ale hlavne pri útoku.

V čom je výhoda migov oproti západným stíhačkám, ktoré sa Ukrajinci tiež dlhodobo snažia získať?

Migy by Ukrajinci určite vedeli využiť. Tento typ lietadiel majú vo výzbroji, vedia ho prevádzkovať a majú naň vycvičených aj pilotov. Bolo by to relatívne rýchlo aplikovateľná pomoc. Snahy o získanie F-16 či iného západného lietadlá sú pochopiteľné, lebo v dlhodobom hľadisku Ukrajinci minú aj východnú muníciu. Oni rakety pre migy nevyrábajú, takže budú aj tak musieť prispôsobil lietadlá na západnú muníciu. Problém nie je s bombami ale s raketami. Na riadené strely treba mať v stroji zabudovaný aj špeciálny softvér. Chcú preto západné stíhačky, aby boli zásobovateľní západnými raketami a zároveň vedeli dlhodobejšie udržiavať takúto techniku, pretože čokoľvek na území Ukrajiny je terčom ruských rakiet. V každom prípade nepotrebujú lietadlá na prienik do hĺby ruského územie ani do hĺbky ruských pozícií na vlastnom ukrajinskom území. Potrebujú lietadlá najmä na priamu leteckú podporu pozemných vojsk. Ale aj na vzdušný boj, teda protileteckú ochranu. Tieto lietadlá vedie totiž pôsobiť proti ruským vrtuľníkom, ktoré takisto podporujú ruské vojská.

Prečo boli na konci augusta migy uzemnené?

(10.2.2023)

Migy sú vo všeobecnosti stroje, ktoré majú svoje prevádzkové cykli. To znamená, že po určitom počte hodín musia byť urobené rôzne stredné opravy alebo generálna oprava. Slovensko prevádzkovalo celkovo 11 migov, pôvodne 12. Vždy bola dvojica zaradené do ostrej bojovej pohotovosti, teda v nepretržitej prevádzke. K tomu bolo treba udržiavať aj niekoľko záložných strojov. Na to sme mali uzatvorený tajný kontrakt, takzvanú abonentskú zmluvu. Bol to ale zvláštny kontrakt. S Rusmi sme sa dohodli, že upustíme od tohto systému a pôjdeme do bezgenerálkového režimu. To znamená, že spoločnosť RSK MiG, ktorá bola dodávateľom takejto služby bude permanentne udržiavať prevádzkovú schopnosť určitého percenta našich lietadiel. Bol stanovený minimálny počet lietadiel, ktoré by mali byť kedykoľvek plne k dispozícii. Toto umožňovalo aj v prípade núdze vybrať agregáty aj z ďalších strojov a udržiavať minimálny počet lietadiel. Reálne to bolo tak, že často sa ani len tieto počty nedodržiavali.

Tento stav ale zmenila vojna a ruskí technici letisko Sliač opustili. Nemohli sme pokračovať v ich údržbe sami?

Keď začala vojna na Ukrajine, ocitli sme sa v nepríjemnej situácii, lebo priamo v jadre našej základne, ktorá je zároveň súčasťou pohotovostného systému obrany vzdušného priestoru NATO, sa nachádzal exteritoriálny a naviac nepriateľsky naladený prvok. Rusko, ktoré vedie vojnu v susednej krajine, nás označila za nepriateľskú krajinu. Vznikli preto pochybnosti, či budú migy aj prevádzky schopné, keby sme ich potrebovali napríklad aj proti hrozbe z východu. Nakoniec ale sami Rusi stiahli svojich technikov zo Sliaču. Na Slovensku preto ostali migy, ktoré síce vieme opravovať, ale veľa potrebných opráv môže robiť len výrobca, či firma s licenciou. Tým, že odišli, neboli sme migy schopné plne prevádzkovať. Zvládli by sme ich prevádzkovať len možno o niekoľko týždňov dlhšie. Išlo ale aj o bezpečnosť. Ak lietadlá nie sú servisované predpísaným spôsobom, mohli by naše vzdušné sily ohroziť napríklad civilnú leteckú prevádzku.

Prečo sa začalo o ich odovzdaní rokovať až teraz, keď sú uzemnené už od septembra?

Oficiálna verzia hovorí, že formálna žiadosť z Ukrajinskej strany doteraz neprišla. Vedeli sme o záujme ale nebol oficiálne potvrdený ukrajinskou vládou. Tá prišla ústami prezidenta až vo štvrtok. Po druhé sme ani nemali peniaze za generálku týchto strojov. Preto ich minister obrany nechal uzemnené a hľadal zdroje a partnerov. Tieto stroje musia byť dovybavené a upgradované, aby mohli byť dané do bojového použitia na Ukrajine. Nie všetky totiž boli letuschopné. Tiež z nich musí byť vymontovaná chránená a utajovaná technológia NATO. To sú niektoré komunikačné zariadenia a rozpoznávacie zariadenia, ktoré slúžia na identifikáciu vlastný lietadiel a odlíšiť ich od tých nepriateľských.

Ako rýchlo sa dajú tieto migy pripraviť na použitie?

Niekoľko týždňov. Niektoré môžu byť použité okamžite ale niektoré bude treba dôkladnejšie opraviť. Bude ich ale všetky treba vybaviť systémom, ktorý používajú Ukrajinci.

Požiadala Ukrajina o migy teraz možno aj preto, že po dodaní ťažších zbraní ako sú transportéry a najmä tanky má už Ukrajina väčšie šance získať aj stíhačiek?

Je to dosť možné. Charakter toho boja sa znovu mení. Rusi znovu prevzali iniciatívu. Naviac si vybudovali obranné línie v okupovaných líniách, ktoré predtým nemali. To znamená, že sa vyžaduje iný rozsah pôsobenie ukrajinskej armády, aby dokázali zastaviť a následne vytlačiť Rusov zo svojho územia. Teraz potrebujú viac a silnejšiu podporu než mali pri svojej prvej protiofenzíve, keď boli ešte Rusi v útočnom móde. Preto Ukrajinci vtedy veľmi rýchlo obsadili Charkovskú oblasť. Ukrajinský postup sa zastavil na ruských obranných líniách a preto narážajú na podstatne väčší odpor ruských síl.

Akú reakciu Ruska môžeme očakávať?

Reakcie Ruska bude samozrejme rétoricky veľmi agresívna. Budú sa opäť vyhrážať ale principiálne je stíhačka rovnako smrtiaca zbraň ako mínometný granát, delostrelecký systém alebo čokoľvek iné. Rusko útočí na ukrajinskom území. Naši piloti v tých stíhačkách ale sedieť nebudú. Samotná dodávka stíhačiek preto nie je žiadnou eskaláciou z našej strany, rovnako ako nie je ani zatiahnutím Slovenska do konfliktu.

Čo môžeme čakať v súvislosti s fyzickým premiestnením stíhačiek na Ukrajinu?

Dnes sú na Sliači. Ak by mali preletieť napríklad na letisko v Užhorode, museli by byť letuschopné. Zrejme by ich už ale museli pilotovať ukrajinskí vojaci. Rusi by totiž mohli argumentovať, že na Ukrajine pôsobia slovenskí vojaci. Dajú sa ale premiestniť aj po zemi. Nepochybne bude pri takejto dodávke potrebné dodržať o operačnú bezpečnosť, aby to Rusi rovno neodstrelili. To znamená, že miesto, čas a spôsob presunu nebude verejne oznámený a tak je to aj správne.