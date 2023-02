Fico pokračuje v šírení strachu. Mobilizáciou inšpiroval aj odídencov od Kotlebu

Strany bývalej koalície o nosných témach ich predvolebných kampaní zatiaľ diplomaticky mlčia. U opozície je tomu naopak – kampaň odštartovali na téme vojny na Ukrajine.

Smer otvorene vyhlásil, že témou predvolebnej kampane bude strašenie mobilizáciou a zavlečením Slovenska do vojny. Predseda strany Robert Fico prišiel s konšpiračnou teóriou, že dočasný premiér Eduard Heger (OĽaNO), odvolaný minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a prezidentka Zuzana Čaputová, ktorých označil za „bláznov“, možno vyhlásia vojnový stav, aby zrušili septembrové voľby.

Na Ficovu teóriu následne nadviazal poslanec Ľuboš Blaha (Smer) rozvíjaním poplašnej správy, ktorá sa už týždne šíri sociálnymi sieťami, že na Slovensku vraj hrozí mobilizácia. Vysvetľoval, že slovenských mužov môžu posielať na ukrajinské bojisko „bojovať po boku banderovcov“. „Toto reálne hrozí. Rodiny prídu o svojich synov, ženy o svojich mužov,“ povedal Blaha a dodal, že toto bude aj témou volebnej kampane.

Reči o tom, že na Slovensku bude v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyhlásená mobilizácia, ako to tvrdil poslanec strany Smer Blaha, sú podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) „sprosté klamstvo a strašenie ľudí“. „Žiadna mobilizácia sa nechystá. Slovenská republika nie je vo vojnovom stave a ani ho neplánuje vyhlasovať," vyhlásil Pčolinský v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS s tým, že podobné reči sú smerovaním na najnižšie pudy obyvateľov. Podľa poslanca Richarda Takáča (Smer) však boli vyjadrenia vytrhnuté z kontextu. „Nehovorilo sa tam o žiadnej mobilizácii ľudí," skonštatoval.

Tému mobilizácie komunikuje aj hnutie Republika. „Nepochybujem, že keby prišla požiadavka na vyslanie slovenských mužov a žien robiť potravu pre delá niekde pri Bachmute, tak Heger by neváhal,“ napísal na sociálnej sieti predseda hnutia Milan Uhrík.

Vyvolávanie emócie strachu patrí podľa odborníka na komunikáciu Gabriela Tótha k najsilnejším mobilizačným technikám v kampani a je pravdepodobné, že ju časť politického spektra využije aj v týchto parlamentných voľbách. „Zároveň téma vojny na Ukrajine je na Slovensku veľmi silná, podľa prieskumov signifikantná časť obyvateľov je náchylná počúvať argumenty ruskej propagandy, čím táto taktika Smeru môže aj reálne fungovať. Jej odvrátenou stranou bude však prehlbovanie rozdelenia slovenskej spoločnosti a nižšia dôvera v štátne inštitúcie a ich komunikáciu,“ ozrejmil.

Klamstvá a dezinformácie

Smer podľa slov predsedu Fica údajne nešíri „ani tupú americkú, ani tupú ruskú propagandu“. „Poslanec Fico pokračuje vo svojom zúfalstve a šíri ďalšie klamstvá a dezinformácie. Žiadnych vojakov na Ukrajinu neposielame, žiadna mobilizácia sa nechystá a v žiadnom prípade nevyhlasujeme stanné právo. Odporúčame médiám, aby neprikladali relevanciu každému klamstvu Smeru – takto síce s dobrým úmyslom vyvracania dezinformácií, no participujú na kampani, ktorej taktikou je vyvolať u ľudí strach a obavy,“ zdôraznila hovorkyňa ministerstva obrany Marina Kovaľ Kakaščíková.

V Česku pred druhým kolom volieb tému strachu z vojny vytiahol aj neúspešný kandidát na českého prezidenta Andrej Babiš. Od sčítania výsledkov prvého kola volieb neubehol ani deň a po celej krajine sa už objavili billboardy šéfa ANO Babiša. Na nich hlásal, že „nezavlečie Česko do vojny“. Snažil sa tak zvrátiť priebeh súboja o prezidentské kreslo. V ňom bol favoritom Petr Pavel, ktorý nakoniec aj zvíťazil.

zväčšiť Foto: ČTK Billboard Andreja Babiša pred druhým kolom prezidentských volieb. Billboard Andreja Babiša pred druhým kolom prezidentských volieb. Praha, január 2020.

V politickej kampani podľa Hřícha sa na etiku často nehľadí. „Tá téma leží na stole a bude silne používaná. Kampaň bude stáť na vojne a na hodnotových otázkach. Uvidíme, či čas neprinesie ďalšiu silnú emociálnu tému," podotkol Hřích. Exminister financií Igor Matovič (OĽaNO) naznačil, že do volieb by sa mohli niektoré vyšetrovania káuz posunúť. „Dokonca to použil ako argument, prečo potrebujú čas do septembra. Pravdepodobne sa vráti aj téma aktívneho boja proti korupcii a zároveň aj téma zneužívania štátu na prenasledovanie opozície," dodal. No podľa Hřícha Slovensko do volieb nečaká pokojné obdobie. „Ľudia sa majú na čo tešiť," dodal.

Demokratická platforma hnutia OĽaNO tvrdí, že odmieta lživé a ničím nepodložené vyjadrenia strany Smer o mobilizácii a zavlečení Slovenska do vojny. „Agresívnu a nespravodlivú vojnu vedie len Ruská federácia. Nie je prekvapením, že zástancami tejto ruskej vojny sú práve Fico a Blaha. Sme presvedčení, že vo voľbách aj slovenskí občania odmietnu Ficove poplašné správy o vojne a mobilizácii," skonštatoval Kristián Čekovský. Demokratická platforma podľa jeho slov plne stojí za prozápadnou, európskou a atlantickou orientáciou Slovenskej republiky.

Progresívne Slovensko odkázalo, že Robert Fico a Ľuboš Blaha „šíria hnev, nenávisť a nezmysly". „Strašia ľudí a hovoria klamstvá, že Slovensko má vyslať na Ukrajinu bojovať mladých Slovákov. Nie je to pravda, žiadne takéto plány neexistujú," podotkol Radovan Choleva, riaditeľ komunikačného oddelenia. Jedným z hlavných cieľov progresívcov bude zachovanie zahranično-politického ukotvenia Slovenska v Európskej únii a v NATO. „Potrebujeme naštartovať inovatívnu a zelenú ekonomiku, ktorá prinesie ľuďom na Slovensku nové pracovné miesta, a zároveň ochráni životné prostredie aj pre naše deti. Toto sú témy, ktoré by mali znieť v kampani, nie absurdné konflikty a zástupné témy, s ktorými prídu politici ako Fico, Uhrík či Matovič," dodal Choleva.

Strana SNS sa v týchto otázkach pridáva na stranu Smeru. „Neeskalujme napätie, najviac sa tešia iní, keď sa my do tohto konfliktu dostaneme," vysvetlil v relácii Ide o pravdu predseda SNS Andrej Danko. Do volieb chce vytvoriť opozičný blok so stranami Smer a Hlas. Ak sa to nepodarí, rokujú s menšími stranami. Programové veci chcú predstaviť priebežne, neradi by totiž dávali návod konkurencii.

Hnutie Borisa Kollára Sme rodina tvrdí, že tému vojny na Ukrajine bude komunikovať ako doteraz. „To znamená že budeme podávať, čo najrealistickejšie informácie, toho čo sa na Ukrajine deje," spresnila hovorkyňa hnutia Linda Tribusová. Strana Smer podľa nej ďalej „pokračuje v cirkuse tým, že straší ľudí". * Ostatné politické strany a hnutia do uzávierky neodpovedali.

Bezpečnostný analytik Vojtech Bahenský pritom vôbec nepovažuje za reálne, že by sa krajiny ako Slovensko či Česko zúčastnili vojny na Ukrajine. „NATO sa do bojov nezapojí, pokiaľ Rusko nenapadne štáty NATO, čo považujem za veľmi nepravdepodobné. Ak by k tomu skutočne došlo, tak by sme napadnuté štáty bránili, pretože sme sa k tomu zaviazali,“ dodal Bahenský.

USA verzus Rusko

Všeobecne sa medzi odborníkmi očakáva, že Slovensko čaká takzvane mimoriadne špinavá predvolebná kampaň. Znamená to, že sa budú nevyberane osočovať súperi, bude sa klamať, hyperbolizovať, mobilizovať udržiavaním a rozdúchavaním vášní, emócií.

„Je to to najhoršie, čo môžeme zažiť, ale bude sa hrať podpásovo, vysoko populisticky a bez škrupúľ. Využijú sa všetky možné prostriedky a keď stranám prieskumy verejnej mienky ukážu, že ľudia veria v Marťanov, tak politici budú hovoriť o Marťanoch ako o svojich kamarátoch. Bude sa na to zle pozerať a ako už bolo viackrát zdôraznené, spoločnosť bude ešte viac polarizovaná,“ ozrejmil politológ Michal Cirner. Spresnil, že téma vojny na Ukrajine spoločnosť rozdeľuje a má polarizačný efekt, tým pádom môže voličov mobilizovať, a preto si myslí, že s touto kartou sa bude v predvolebnej kampani neustále hrať.

„Všetko sa prispôsobí interným prieskumom verejnej mienky. Viem si predstaviť, že OĽaNO alebo Sme rodina môžu komunikáciu zmeniť. Strany, ktoré sa prezentujú ako proeurópske, samozrejme, budú zotrvávať na pôvodných názoroch,“ uviedol. Medzi strany s nemenným postojmi budú podľa Cirnera patriť Progresívne Slovensko (PS) či Modrá koalícia. „Veľká časť voličov je proruská alebo protiamerická, ľudia veria hoaxom a propagande, preto sa strany tento názorový tábor snažia využiť vo svoj prospech, aby mali viac voličov,“ dodal politológ.