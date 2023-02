Bibiana Sch. dostala za pokus o vraždu v kozmetickom salóne 15 rokov väzenia

Na pondelkovom hlavnom pojednávaní sa Bibiana Sch. ku skutku priznala. O vraždu sa mala pokúsiť vlani v kozmetickom salóne vo Vinosadoch (okres Pezinok). „Vzhľadom na to súd vykonal len dokazovanie týkajúce sa výšky trestu a ochranného opatrenia,“ priblížila hovorkyňa.

Senát ŠTS uznal obžalovanú za vinnú z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. „Uložil jej trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia,“ dodala. Súd jej uložil aj trest prepadnutia veci, ako aj ochranný dohľad v trvaní dvoch rokov. Dostala tiež ďalšie povinnosti a obmedzenia, napríklad zákaz akéhokoľvek kontaktu s poškodenou.