Lengvarský chce zrušiť prepoisťovaciu kampaň. Pacientovi to neprináša nič, tvrdí

„Keď sa navýšila ústavná starostlivosť, ozvali sa ambulancie, kto bude ďalší,“ zamýšľal sa generálny riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Richard Strapko. Podľa ministerstva zdravotníctva je jedným riešením, ako dofinancovať slovenské zdravotníctvo aj spoluúčasť pacienta.

Podľa dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) by mohlo slovenské zdravotníctvo ušetriť aj na prepoisťovacích kampaniach. „Nemyslím si, že nie sú peniaze, len je ich menej,“ podotkol na začiatok konferencie ta3 Slovenské zdravotníctvo. Zdôraznil, že bezplatné zdravotníctvo podľa neho nie je pravda. „V rozpočte je pre zdravotníctvo vyčlenených sedem miliárd eur, pričom je rozpočet o jednu miliardu vyšší ako vlani,“ spresnil Lengvarský.

Skonštatoval, že „investícia miliónov eur do prepoisťovacej kampane nie je podľa neho správna“. „Starostlivosť o pacienta nie o nábere klientov, ktorí medzi zdravotnými poistencami rotujú,“ spresnil. Dodal, že ako akcionár štátnej VšZP je presvedčený, že tento rok už kampaň viesť nebudú. Chce o to požiadať i ostatné dve zdravotné poisťovne. „Chcem, aby od toho upustili a sústredili sa na služby pre pacientov,“ spresnil Lengvarský.

Problémy financovania slovenského zdravotníctva však podľa neho nespočívajú len v nedostatku peňazí. Milióny eur zo štátu unikajú do rúk súkromných firiem a štát nemá kontrolu nad tým, kde skončia. Priznala to aj riaditeľka riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Miriam Lapuníková. Podľa nej systém nie je trasparentný, ale nie sú definované jasné pravidlá podľa ktorých by boli zdroje skončili u pacienta. Cesta ako opraviť dlhoročne štátom zanedbané a neregulované deravé potrubie je zdĺhavá.

