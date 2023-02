Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podalo vyše 40-tisíc občanov

Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby podalo podľa prvých údajov vyše 40-tisíc občanov. Rezort obrany deklaruje, že to neovplyvní obranyschopnosť štátu. V prípade mobilizácie by boli ľudia, ktorí odmietli mimoriadnu službu, povolaní do alternatívnej služby. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kakaščíková.