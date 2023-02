Odmeny za voľby nevyšli, Matovič hodil ďalšiu 'atómovku'. Prečo 500 eur? Lebo Fico. Heger to ostro kritizuje

Aj keď je volebná korupcia silné slovo, tento návrh určite verejným financiám nepomôže. Matovič to však odôvodňuje tým, že Slovensku hrozí jednaj nízka účasť a po voľbách katastrofa a ak k nej má dôjsť, malo by o tom rozhodnúť čo najviac voličov.

VIDEO: Matovič: Ide o všetko! Chce dať každému voličovi 500 eur.

Prečo 500 eur? Lebo Fico

Po vcelku búrlivej, ale krátkej debate poslanci v utorok zamietli procedurálny návrh Ondreja Dostála, ktorým by sa návrh 10-percentnej zľavy vrátil na dopracovanie. Následne ho nepustili ani do druhého čítania. Matovič ale dlho nesmútil. Nenechal totiž nič na náhodu a o pár hodín prišiel s radikálnejším návrhom, ktorý, ak prejde, vyjde rozpočet miesto pôvodných deväť miliónov minimálne 1,5 miliardy.

„Urobili sme to symbolicky na poslednú chvíľu Keď sme tušili, ako môže dopadnúť hlasovanie, tak sme si povedali, že sa nevzdáme,“ povedal v úvode. Odmenu 500 eur by dostali voliči len v nadchádzajúcich predčasných voľbách. Matovičovou hlavnou obavou je, že sa k moci dostane mafia a fašisti, čo zdôrazňuje na takmer každej svojej tlačovke, 500 eurami chce zachrániť demokraciu.

Koľko by stáli voľby v roku 2020? Odvolilo 2 916 840 ľudí (účasť zhruba 65 %), podľa Matovičovho návrhu by sa na odmeny stáli štát takmer 1,5 miliardy eur.

Pokiaľ by vtedy k urnám pristúpilo všetkých 4 432 419 opráv­nených voličov, tak by štát musel vyplatiť vyše 2,2 miliardy eur.

„Reálne sa obávame, že Slovensko môže v nasledujúcich voľbách zažiť to, čo zažívali v Nemecku v 30. rokov minulého storočia po hospodárskej kríze,“ povedal Matovič a dodal, že je nevyhnutné, aby v nasledujúcich voľbách bola účasť čo najväčšia, aj preto, aby sme zostali v západnej Európe a nevydali sa v ústrety „veľkému ruskému bratovi“.

„Bohužiaľ, nielen tieto mimoriadne ťažké krízy, hysterická štvanica opozície, ale aj vnútorná opozícia voči vláde zo strany bývalého koaličného partnera, opakované protivládne kroky prezidentky a najmä sústredený lynč niektorých vládnych politikov zo strany zaujatých či úplatných novinárov z médií v rukách oligarchov, dosiahli svoj cieľ. Vládu sa im podarilo najprv zdiskreditovať, povaliť a tak Slovensko stojí pred predčasnými voľbami,“ píše ďalej v dôvodovej správe k návrhu.

Foto: Ivan Majerský, Pravda Igor Matovič Líder OĽaNO Igor Matovič

Podľa neho sa Smer, Hlas a strany krajnej pravice spoliehajú na to, že „demokraticky cítiaci voliči“ neprídu voliť. „Keď už sa máme vydať touto samovražednou cestou, bolo by dobré, aby o tom rozhodlo čo najviac potenciálnych voličov,“ myslí si líder OĽaNO.

„Ak 90 % voličov rozhodne, že kašleme na Európu a ideme smerom k Rusku, tak hold všetci si asi povieme, že radi sme žili v tejto krajine, ale ďalej s ňou plávať nebudeme,“ povedal a zopakoval, že nejde o volebnú korupciu, keďže Trestný zákon jednoznačne určuje, čo je korupcia.

„Toto nie je o kupovaní voličov, to je o bití na poplach, toto je o bití pre záchranu Slovenska, lebo v skutočnosti 30. septembra pôjde tejto krajine o všetko,“ povedal. Podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave sú tieto argumenty nezmyselné. „Ak Matovič tvrdí, že Fico niečo ukradol, mal na to 3,5 roka, aby dal veci do poriadku. Inak sú to prázdne reči,“ uviedol pre Pravdu.

Samotný návrh považuje Štefančík za plytvanie verejnými zdrojmi. „To je ten moment, kedy platí, že ak zasadá parlament, ľudia by sa mali báť o svoje peňaženky. A hoci Matovič sľubuje, že peniaze dostanú voliči, nie je to také jednoznačné. Tých 500 eur na hlavu totiž musí niekde nájsť, to znamená, niekde uberie, aby mohol bankovky vyhadzovať von z helikoptéry,“ zhodnotil. „Teraz už ostáva len dúfať, že poslanci pošlú Matoviča do čerta,“ dodal.

Matovičove výpočty

Ako obyčajne, aj teraz sa pri návrhu lídra OĽaNO vynorili otázky. Konkrétne, prečo 500 eur a ako chce pokryť celkovú sumu 1,5 miliardy. Matovič tvrdí, že k číslu 500 dospel na základe svojich výpočtov vychádzajúc z vlád Roberta Fica. Koniec koncov je to aj jeden hlavný argument v dôvodovej správe. Matovič ako jediný podpísaný v nej uvádza, že ľudia Roberta Fica a Petra Pellegriniho mali počas 12 rokov ich vlád pripraviť Slovensko o 30 miliárd eur, čo je len „cca päť percent ich lupu“.

Foto: TASR, Martin Baumann SR NRSR 78. schôdza rokovanie BAX Na snímke zľava poslanec NRSR Igor Matovič (OĽANO), predseda parlamentu SR Boris Kollár (Sme rodina), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Kajniak (Sme rodina), poslanci Martin Fecko a Michal Šipoš (obaja OĽANO)

„Fico s Pellegrinim a s ich skorumpovaným organizovaným zločineckým systémom, ktorý tu fungoval, boli schopní za štyri roky rozkradnúť z verejných financií približne 10 miliárd eur, delené tých 2,5 milióna ľudí, čo približne chodilo voliť, znamená, že pre nich jeden voličský hlas mal hodnotu štyritisíc eur. My sme si povedali, že je fér dať tým ľuďom aspoň časť z toho,“ vypočítal Matovič.

Foto: Ivan Majerský, Pravda fico, pellegrini Peter Pellegrini a Robert Fico

No a odkiaľ chce na to OĽaNO vziať? To zrejme pre Matoviča podstatné nie je. Niekoľkokrát priamo neodpovedal na to, čím chce 1,5 miliardovú položku vykryť. Označil ju za šokujúcu sumu, čo si však „šokujúce chvíle“ vyžadujú. Použil aj nie úplne presné príslovie „na veľkú dieru, veľká záplata“, no pointe sa šikovne vyhol, no predpokladá, že 20 percent sa vráti na poplatkoch.

„Môžeme žgrlošiť, šetriť, môžeme si povedať, že nedáme, ale v skutočnosti, keď sa zlodeji s dostanú k moci, rozkradnú viac,“ pokračoval. Nakoniec sa však dostal k pointe, aj keď s nie veľmi jednoznačnou odpoveďou. „Ak budeme vládnuť my, zafinancujeme to z toho, že zabránime zlodejom kradnúť a keď budú vládnuť oni, tak je to jedno,“ skonštatoval.

Heger to ostro kritizuje

Matovič chce svoj 500-eurový návrh rozoberať aj na pondelkovej koaličnej rade. S ostatnými stranami o návrhu nehovoril. Na otázku, či má návrh šancu na to, aby prešiel, použil opäť argument „lebo Fico“. „Keď Ficovi a spol. reálne záleží len na tých dôchodcoch, tak im tých 500 eur dopraje. Keď bude politikárčiť, že sa bude chcieť base, tak v tom prípade tých dôchodcov okradne,“ dodal.

Foto: SITA, Jana Biroová heger Eduard Heger

S návrhom na 500 eur za účasť vo voľbách sa odvolaný premiér Eduard Heger nestotožňuje. „Je v rozpore s jeho výzvou poslancom, aby nepredkladali a neschvaľovali populistické, predvolebné a nesystémové návrhy zákonov, ktoré nie sú súčasťou schváleného rozpočtu a bez krytia,“ komentoval.

Podľa lídra Sme rodina Borisa Kollára by si mali uvedomiť, kde je sever. „Keby prišli všetci voliť, tak sú to dve miliardy, to si neviem predstaviť. Predvolebná korupcia to nie je,“ okomentoval. Kollár podporu úplne nevylúčil. Ak však Matovič podľa neho nepovie, odkiaľ má štát vziať na vyplatenie odmien vo výške 500 eur, Sme rodina to nepodporí. „Igor Matovič robí svoju politickú kampaň po svojom, je to stratégia OĽaNO, nie Sme rodina. Ja nebudem nikoho na nič upozorňovať.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Boris Kollár, parlament Poslanci schválili septembrový termín volieb.

Každopádne aj Igor Matovič je naša konkurencia. Keď robí dobre, tak mu tíško závidíme, keď robí zle, tak ho nevyrušujeme,“ uviedol predseda parlamentu s tým, že to urobil šikovne, keď obišiel polročnú lehotu na predkladanie podobného návrhu.

Súdnemu človeku musí zostať rozum stáť, reagoval na Matovičov návrh predseda Hlasu Peter Pellegrini. „Navrhovať niekomu 500 eur len za to, že sa zúčastní volieb, je nonsens, o akom som nepočul v žiadnej krajine na svete,“ uviedol. Podpredseda SaS Branislav Gröhling to považuje za vrchol populizmu. „Na centrále OĽaNO si ani po takmer troch rokoch nevšimli, že by mali riadiť štát. Miesto toho bola šialená kaša na raňajky,“ dodali sulíkovci.

Kristián Čekovský, ktorý spolu s ďalšími poslancami OĽaNO odišiel z klubu po páde vlády ironicky poznamenal, že odmenu treba zvýšiť na 50-tisíc eur. „Keď už chce líder hnutia OĽaNO uplácať voličov, nech to robí aspoň poriadne,“ odkazuje Čekovský svojmu bývalému predsedovi a jeho návrh označil za kampaň.

Odmena za voľby nebude

Ďalšej atómovke prechádzal návrh, ktorého súčasťou bola desaťpercentná odmene za účasť vo voľbách. Proti boli poslanci Smeru, ĽS NS aj poslanci mimoparlamentných subjektov Hlas a Republika. Proti bol aj celý poslanecký klub SaS okrem šéfa liberálov Richarda Sulíka, ktorý bol za, a Vladimíry Marcinkovej, ktorá sa zdržala. Pritom oni sami chceli navrhnúť odmenu formou voľného dňa – voľby by boli v piatok, ľudia by dostali voľno buď v piatok, alebo v iný deň a firmám by to kompenzovali zrušením štátneho sviatku (1. septembra).

Politológ Štefančík označil celý nápad so zľavou za dosť bizarný. „Občan by sa nemal nechávať motivovať finančnou odmenou za účasť vo voľbách,“ zhodnotil. Hlavným argumentom Smeru bolo, že išlo o volebnú korupciu a kritika zaznievala aj z radov SaS. Podľa šéfa finančného výboru Mariána Viskupiča je za hranicou úcty k demokracii meniť pravidlá „volebného zápasu“ pre už schválenými voľbami. „Kolegovia z OĽaNO, urobme si test Ficom. Ak by chcel Robert Fico meniť pravidlá parlamentných volieb, bez ohľadu na to ako významne alebo bezvýznamne osem mesiacov pred voľbami, boli by ste na nohách všetci vy, bola by na nohách celá krajina, boli by na nohách všetci,“ reagoval.

Zákon mal účinnosť nadobudnúť už 1. mája, teda niečo vyše 20 dní predtým, než by mohli byť voľby oficiálne vyhlásené. Hnutie Sme rodina pôvodne k uzneseniu o termíne predčasných volieb predložilo aj pozmeňujúci návrh, ktorým by sa voľby mohli vyhlásiť už 242 dní pred konaním volieb, teda hneď 1. februára. Neskôr ho však stiahli.

Matovič vpléne na margo korupcie argumentoval rovnako, ako pri predstavení 500-eurovej odmeny, teda že to podľa zákona korupcia nie je. Podľa OĽaNO išlo o ideu hnutia, ktorú deklarovali ešte pred voľbami a nie o účelový návrh pred predčasnými voľbami, ktoré sa budú konať 30. septembra, ak sa Smeru nepodarí presunúť jún.

Desaťpercentná zľava sa do programu hnutia dostala po ankete, v ktorej za zmenu hlasovalo takmer 70-tisíc ľudí a po voľbách sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Zamietnutý návrh OĽaNO obsahoval okrem iného aj zníženie započítania prednostných hlasov v parlamentných voľbách aj vo voľbách do Európskeho parlamentu z troch na jedno percento a ďalších šesť bodov.