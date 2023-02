Bory stále nemajú zmluvu so štátom. Veria, že poistenci VšZP si operácie nebudú musieť platiť z vlastného

Nemocnica Bory momentálne nemá zmluvu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Chýba jej totiž zmluva so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), ktorá je na Slovensku najväčšia. Jej poistencami sú zhruba dve tretiny obyvateľov. Tomáš Král, hovorca siete nemocníc Sieť zdravia však takúto možnosť nepripúšťa a je presvedčený, že rokovania so štátom budú úspešné.

„Nemocnica Bory dnes podala oficiálnu žiadosť o zazmluvnenie všetkým trom zdravotným poisťovniam na Slovensku. So súkromnými poisťovňami Dôvera a Union je vedenie Nemocnice Bory už prakticky dohodnuté, so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou rokovania stále prebiehajú,“ uviedol Stanislav Čačko, marketingový špecialista siete nemocníc Svet zdravia.

Hlavným akcionárom VšZP je ministerstvo zdravotníctva a teda momentálne Lengvarský. Finančná skupina Penta dúfa, že do otvorenia nemocnice zmluvu od štátu dostanú a budú môcť ošetriť všetkých pacientov.

Hlavnou konkurenciou súkromných Borov mala byť nemocnica Rázsochy. Projekt štátnej nemocnice by mal byť podľa vlády hotový do roku 2029 no Národná implementačná a koordinačná autorita upozornila, že na projekt „pôsobia rušivé vplyvy osôb“. O koho presne ide, známe nie je.

Súkromná nemocnica by však mohla fungovať aj bez zmluvy so štátnou poisťovňou. Štát by tak musel preplácať akútnych pacientov a plánované zákroky by si pacienti museli hradiť zo svojho.

Nemocnica má ambíciu poskytovať plánovanú i akútnu zdravotnú starostlivosť, ktorá bude plne hradená z verejného zdravotného poistenia, pre všetkých pacientov. Ako prvé plánujú otvoriť ambulancie, rádiodiagnostické pracovisko, radiačnú onkológiu a pracovisko nukleárnej medicíny. Potom pribudnú operačné sály a lôžková časť. Na jeseň ako posledný otvoria urgentný príjem či pracovisko dialýzy.

V čase otvorenia plánuje mať nemocnica 400 zamestnancov, no nábor personálu potrvá až do roku 2024. Bory plánujú, že nemocnica bude mať 1 500 zamestnancov. Z toho 329 lekárov, 440 sestier, 470 ostatných zdravotníckych pracovníkov a 270 administra­tívnych a prevádzkových zamestnancov.