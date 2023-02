Kolíková sa sudcovi, ktorého odvolala po zvláštnej razii NAKA na súde, neospravedlní

Keď vlani na konci apríla policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) hľadali na Okresnom súde Bratislava III hľadali dokumenty z prípadu dvoch známych kajúcnikov, na súde nastala bezprecedentná situácia. Zákonný sudca aj predseda súdu im požadované dokumenty vydať odmietli, pretože by tým porušili zákon. Príslušníci NAKA preto s povolením na priehladku obsadili priestory súdu a odmietali odísť. Podľa prítomnej sudkyne sa správali arogantne a agresívne a dokonca mali súdnu tajomníčku obmedziť aj na osobnej slobode.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a policajný prezident Štefan Hamran svojich podriadených obhajovali. Zastávala sa ich aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Predseda súdu Roman Fitt ale trval na svojom. „Niekto nás vlastne nútil, aby sme sa dopustili trestného činu. To je nemysliteľné,“ vysvetlil Fitt pre denník Pravda. O zaujatie stanoviska preto požiadal Súdnu radu. Tá teraz rozhodla, že správne postupoval on a nie príslušníci NAKA.

Spor spočíval v tom, ktorá povinnosť má prednosť. Sudcovia totiž musia podľa zákona o sudcoch a zákona o utajovaných skutočnostiach zachovávať mlčanlivosť. Špeciálne v prípadoch, kedy by mohlo dôjsť k vyzradeniu identity utajovaného svedka, či policajného agenta. Polícia má zas podľa Trestného poriadku právo zaistiť vec, ktorá môže slúžiť na účely dokazovania.

„Postup sudcov a predsedu Okresného súdu Bratislava III, ktorým odmietli vydať vyšetrovací spis a jeho utajovanú prílohu na základe výzvy na vydanie veci orgánu činného v trestnom konaní, pričom neboli zbavení mlčanlivosti ani povinnosti zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti, bol plne v súlade so zákonom,“ skonštatovala Súdna rada na svojom utorňajšom zasadnutí.

Už aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vlani 21. júna vo svojom stanovisku označil prehliadku priestorov súdu za neštandardný postup a potvrdil, že Fitt nielen že nemal, ale ani nesmel vydať požadované dokumenty. Tieto totiž boli chránené ako utajované skutočnosti.

Agresivita a vyhrážky

Príslušníci NAKA na Okresnom súde Bratislava III hľadali spis a najmä jeho utajovanú prílohu k prípadu obvinenia dvoch známych spolupracujúcich svedkov – Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu. Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy a niekdajší námestník SIS boli v tom čase okrem iného obvinení aj z krivej výpovede v kauze týkajúcej sa korupcie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.

Utajovaná príloha spisu mala údajne obsahovať dôkazy „o fungovaní zločineckej skupiny v orgánoch presadzujúcich právo“. NAKA otvorila toto trestné konanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ešte 8. apríla na základe trestného oznámenia bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Keď policajti vyšetrovací spis a najmä jeho utajovanú prílohu nezískali ani od zákonnej sudkyne ani neskôr po pracovnej dobe od službukonajúceho sudcu, na druhý deň už s príkazom na prehliadku priestorov súdu. Obsadili priestory súdu a miestnosť s trezorom a na vydaní naďalej dôrazne trvali.

V úradnom zázname, ktorý spísala sudkyňa Halvoňová, zhodnotila správanie policajtov ako „dosť agresívne, arogantné a drzé“. „Musím podotknúť, že za 32 rokov svojej súdnej praxe som sa s podobným správaním polície ešte nestrela,“ uviedla. Podľa nej tiež súdnu tajomníčku policajti obmedzovali na osobnej slobode.

Predseda súdu dokonca tvrdil, že sa mu policajti vyhrážali, že začnú prehľadávať všetky priestory súdu, a keď bude treba, „zavolajú zámočníka a vylomia trezor s tým, že ešte uvidia, čo všetko sa tam nájde“. „Na tieto vyhrážky som reagoval tým, že som im uviedol, že hrubým spôsobom prekračujú zákon a že si vyprosím takýto spôsob jednania,“ napísal Fitt v liste, ktorým požiadal Súdnu radu o zaujatie stanoviska.

Tá však nestihla ani rozhodnúť a Fitt už prišiel o funkciu. Kolíková sa v júni odvolala s odôvodnením, že porušil povinnosť predsedu súdu vykonávať svoju funkciu svedomito a riadne, a včas. Odvolanie predsedu súdu vraj nijako nesúviselo s právnou otázkou, či mal alebo nemal byť vydaný spis alebo jeho utajovaná príloha zo súdu. Vyčítal mu, že dopustil vyhrotenie situácie a a nebol s vyšetrovateľmi NAKA súčinný.

Odolal vonkajším tlakom

Predseda parlamentu a líder hnutie Sme rodina Boris Kollár však trvá na osprevedlnení. „Očakávam od ministra spravodlivosti okamžité ospravedlnenie za nekompetentné konanie ministerky Kolíkovej a požadujem plnú rehabilitáciu odvolaného predsedu súdu, rovnako aj finančnú kompenzáciu,“ uviedol Kollár na sociálnej sieti.

Kolíková je aj naďalej predvedčená, že konala správne. Tvrdí tiež, že rozhodnutie Súdnej rady bolo politické. „Rozhodnutie o odvolaní je o vážnom manažérskom zlyhaní,“ uviedla.

„Osobitne ma mrzí, že značná časť súdnej rady politicky urobila vyjadrenie k veci, ktorou sa zaoberá vecne súd. A najmä vecne sa nevenovala dôvodom odvolania, lebo tie sú zasadne o inej vecnej otázke. Vulgárne povedané, niekto o koze a niekto o voze,“ doplnila Kolíková.

Odkazuje na konanie Krajského súdu v Bratislave, ktorý rieši správnu žalobu Fitta na ministerstvo spravodlivosti. O tej ale súd zatiaľ nerozhodol.

Ministerstvo spravodlivosti, ktoré už v súčasnosti vedie Viliam Karas, sa naopak Fitta zastalo. Na svoje pôvodné miesto sa však vrátiť nechce, keďže sa tretí okresný súd v súvislosti s novou súdnou mapou bude špecializovať len na obchodnú agendu. Fitt sa ale venuje trestnému právu.

„Minister spravodlivosti opakovane vyjadruje presvedčenie, že Fitt bude prínosom pre trestné súdnictvo a bude vykonávať svoju prácu striktne v zmysle právnych predpisov, a to bez ohľadu na vonkajšie tlaky, ako to preukázal aj pri spornej záležitosti s NAKA,“ reagovala hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Monika Klobušická.

Kollár tiež podľa vlastných slov očakáva, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) vyvodí voči postupu polície patričné kroky. Ani on zatiaľ nie je presvedčený o tom, že by príslušníci NAKA nejako pochybili. V tejto súvislosti pripomína, že na postup vyšetrovateľa dozeral prokurátor a ani on nezistil žiadne pochybenia.

„Postup vyšetrovateľa NAKA P PZ bol preverovaný aj vyšetrovateľom úradu inšpekčnej služby, ktorý konštatoval vo svojom rozhodnutí, že zo strany príslušníka NAKA PPZ nedošlo k spáchaniu trestného činu. Zároveň vec postúpil na NAKA, na preverenie, či zo stany vyšetrovateľa NAKA nedošlo k inému pochybeniu. Nadriadený vyšetrovateľa NAKA P PZ v danej veci koná, a až po zabezpečení všetkých podkladov vyhodnotí postup vyšetrovateľa. Až po rozhodnutí nadriadeného NAKA P PZ bude možne prijať záver, či vyšetrovateľ v danej veci pochybil alebo nie,“ uviedol rezort vnútra.

Ministerstvo tiež pripomenulo odlišné stanovisko, ktoré zaujal predseda Súdnej rady Ján Mazák. „Súdna rada prijatím uznesenia neprípustne anticipovala výsledok konania v správnom súdnictve, keď uzavrela, že postup odvolaného predsedu okresného súdu bol v súlade so zákonom. Z takého záveru súdnej rady priamo vyplýva, že odvolanie predsedu okresného súdu z jeho funkcie pre jeho postup voči vyšetrovateľom NAKA by nemalo byť v súlade so zákonom,“ myslí si Mazák, podľa ktorého mohla Súdna rada svojim uznesením prekročiť svoje kompetencie.