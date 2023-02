Národná rada označila ruský režim za teroristický, podporila Ukrajinu

Vyplýva to z uznesenia, ktoré poslanci vo štvrtok prijali. NR SR uznesením zároveň označuje súčasný ruský režim za teroristický a Rusko ako štát podporujúci terorizmus.

Za schválenie hlasovalo 78 zo 120 prítomných poslancov. Nepodporil ho napríklad opozičný Smer expremiéra Roberta Fica ani niektorí ďalší zákonodarcovia. Tí tiež zhodne napríklad kritizujú sankcie, ktoré EÚ a ďalšie západné krajiny uvalili na Rusko po jeho invázii do susednej krajiny.

Poslanci parlamentu odsúdili tiež priame aj nepriame vyhrážky Ruska o použití jadrových zbraní. NR SR uznesením vyjadrila, že neuznáva konanie ani výsledky referend v Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti Ukrajiny, pričom považuje územia naďalej za súčasť Ukrajiny. Parlament tiež vyjadril podporu úsiliu o zostavenie zvláštneho tribunálu pre stíhanie zločinov agresie a podporu pre stíhanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Zároveň odsudzuje hybridnú vojnu vedenú Ruskom aj na území Slovenska. Vyzýva pritom orgány činné v trestnom konaní, tajné služby a ďalšie kompetentné orgány, aby hrozbu nepodceňovali, ale voči nej účinne zakročili v záujme udržania bezpečnosti a demokracie na Slovensku.

Šéf diplomacie Rastislav Káčer na tlačovej konferencii povedal, že Bratislava bude pokračovať v podpore brániacej sa Ukrajiny. „Ak by Ukrajina neustála tento súboj, bolo by agresívne, imperiálne Rusko na našich hraniciach,“ povedal Káčer.

Minister obrany Jaroslav Naď pred novinármi doplnil, že je v záujme Slovenska, aby sa Ukrajina ubránila. „Rus, ak by vyhral na Ukrajine, by sa na Ukrajine nezastavil. Na rade by sme boli my,“ povedal.

Bratislava pomáha Kyjevu vojensky aj humanitárne. Podľa Naďa pokračujú tiež rokovania o možnosti, že by Slovensko dodalo na Ukrajinu vyradené stíhačky MiG- 29, tanky T-72 či raketový systém Kub.