Stíhačky, tanky či rakety. Naď načrtol ďalšie možnosti pomoci Ukrajine

Okrem stíhačiek MiG-29 by Slovensko mohlo poskytnúť Ukrajine aj časť systémov protivzdušnej obrany Kub. Potvrdil to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii s dočasne povereným šéfom rezortu diplomacie Rastislavom Káčerom. So spojencami sa podľa Naďa rokuje aj o možnosti získať náhradu napríklad v podobe tankov Leopard, ak by SR poslala Ukrajine tanky T-72. Obaja ministri opakovane zdôraznili, že pomoc Ukrajine je v záujme Slovenska.