Matovič v Ide o pravdu: Bohatým som bral, chudobným dával. Viem, kde nájsť 500 eur pre voličov

VIDEO: Pozrite si debatu Petra Bielika a Igora Matoviča v relácii Ide o pravdu.

Voľby podľa Matoviča budú o tom, či sa k moci vráti mafia alebo nie. Je to voľba medzi Moskvičom a BMW, uviedol. Príspevok 500 eur pre voliča za účasť na voľbách nepovažuje za vysoký a povie aj to, kde na to štát vezme peniaze.

"Ak ľudia vrátia mafiu, ktorá rozkrádala štát, tak niektorí budú mať aspoň príspevok na letenku, lebo tu nebudú chcieť žiť. Ak sa ľudia rozhodnú, že mafia sa nevráti, bol som – obrazne povedané – v štátnom trezore a viem ako sa dá spravovať štát a ako sa peniaze dajú ušetriť, keď ich nerozkrádate. Viem, že bez problémov tie peniaze zaplatíme a že to bude veľmi dobrá investícia.

Volanie po skoršom termíne predčasných volieb zo strany Zuzany Čaputovej Matovič nepovažuje za férové, keďže podľa neho spôsobila, že termín je až septembrový. Označil ju za falošnú ženu, ktorá robí z ľudí hlupákov, pretože skorší termín volieb nič nezmení na tom, že parlament má pred sebou ešte tri schôdze a skráti tak len parlamentné prázdniny. Poslanci schvália, čo by aj tak schválili, uviedol.

Vyjadril spokojnosť s tým, že sa mu podarilo presadiť 200 eur na dieťa, čím sa podľa neho stalo Slovensko najprorodinnejším štátom EÚ a dodal tiež, že krajina najviac pomáha svojim občanom pri cenách energie v porovnaní s inými štátmi. Daňovo-odvodová reforma, ktorú už predstavil skôr, zaviazla na Richardovi Sulíkovi, tvrdí. „Celá reforma je nachystaná, ale Sulík blokoval všetko, kreslil si farbičkami svoje červené čiary“.

Čo hovorí na trestné stíhania politikov? Ako je to s Počiatkovou vilou? Koho a kam postaví na kandidátku? Aké miesto na kandidátke bude mať Eduard Heger, ak zostane v OĽaNO? Chce naďalej spolupracovať so Zmenou zdola Jána Budaja? Pozrite si reláciu Ide o pravdu.