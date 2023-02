Divadlo a chaos v parlamente. Tlak na skoršie voľby rastie: Úradnícka vláda? To už radšej jún, tvrdí Matovič

Tá poslancom naháňa taký strach, že kvôli nej pripúšťa voľby pred prázdninami aj sám Igor Matovič (OĽaNO). Smer zas na tlačovke avizoval, že sa zrejme pokúsi iniciovať aj ďalšiu mimoriadnu schôdzu.

Parlament sa za posledné týždne stal arénou predvolebného zápasu., uviedol Heger

Najväčším prekvapením pre OĽaNO a SaS bola Čaputová

Najväčším štvrtkovým prekvapením pre lídrov hnutia OĽaNO Igora Matoviča a strany SaS Richarda Sulíka bol postoj prezidentky Zuzany Čaputovej. Ešte pred konaním schôdze totiž vyhlásila, že situácia v parlamente viac pripomína chaos ako zodpovednú správu vecí verejných. Sama sa tiež priklonila k zmene termínu volieb. „Legislatívna parlamentná smršť z posledných dní ohrozuje ústavné princípy aj verejné financie,“ uviedla v stanovisku s tým, že lídrov strán vyzvala, aby to zastavili.

Matovič bude radšej za júnový termín, než za úradnícku vládu

„Alebo aby sa dohodli na skoršom termíne predčasných volieb,“ povedala. Matovič povedal, že sa riadi prieskumom. „Zrejme si medzičasom prečítala prieskum a zistila, že ľudia by chceli viac jún a natočila svoje názory ako slnečnica za slnkom v ústrety júnovému termínu. Prezidentka by sa takto chaoticky správať nemala,“ povedal Matovič s tým, že sa v paláci „asi nudila“. Sulíka prekvapilo, že chce vyhovieť lídrovi Smeru Robertovi Ficovi.

Smer avizuje aj druhý pokus

Keďže parlament nebol uznášaniaschopný, schôdzu presunuli na piatok po hlasovaní o jedenástej hodine. Zatiaľ to však nevyzerá na to, že by sa im malo podariť rokovanie aj začať. Vo štvrtok sa v pléne prezentovalo prvýkrát 65 a na druhý pokus 70 poslancov. Na to, aby bol parlament schopný uznášať sa, je však potrebné, aby bola v sále prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda 76.

Smer o ďalšom pokuse.

Program bojkotovali liberáli SaS, OĽaNO aj hnutie Sme rodina. Sulík postoj strany oznámil pred schôdzou. Liberáli trvajú na pôvodnom septembrovom termíne. Zmenu názoru pripustil len v tom prípade, keby vznikla nová dohoda koalície. „Nehovoríme, že názor nezmeníme, ja len na to potrebujem uchopiteľný dôvod,“ povedal na margo zmeny termínu. „Vyčíňanie jedného šaša pre nás dôvod nie je,“ dodal.

Niektorí poslanci SaS však uviedli, že by so skorším termínom problém nemali, a to vrátane Juraja Krúpu či Ondreja Dostála. „Rešpektujem, že v rámci bývalej koalície bola uzatvorená dohoda o septembrovom termíne. Ak by bola vôľa túto dohodu zmeniť na jún, určite by som sa tomu nebránil,“ povedal Dostál.

Prečo potom schôdzu odložili a znova nehlasovali, aby sa zrušila? „Nemôže sa tu Fico s Pellegrinim hrať na to, ako im záleží na predčasných voľbách a nemajú tu päť ľudí. Ani Fico, ani Pellegrini tu nemali svojich poslancov,“ argumentoval Matovič. Líder Hlasu Peter Pellegrini zas z obštrukcie obvinil OĽaNO a SaS, ktoré podľa neho preberajú plnú zodpovednosť za ďalšie „atómovky“ Matoviča a ich možné fatálne škody pre Slovensko. „Radšej ako poctivú diskusiu k termínu volieb si dnes zvolili obštrukciu, hoci ešte pred niekoľkými mesiacmi vykrikovali, že je nehoráznosť, aby poslanci brali kráľovské platy a pritom blokovali parlament,“ uviedol Pellegrini.

Pellegrini o mimoriadnej schôdzi

Okrem toho vyzval prezidentku, aby využila svoje právo, vystúpila v parlamente a aby bola rázna, ak to myslí vážne. Vláde by mala podľa neho jasne odkázať, že ak to takto pôjde ďalej, vymenuje úradnícku vládu. Apeloval aj na vetovanie „parlamentných bludov“ a vracanie návrhov do parlamentu. Okrem toho hlavu štátu vyzval, aby si predvolala predsedu SaS Richarda Sulíka a aby s ním hovorila o podpore júnového termínu. Ten je podľa Pellegriniho momentálne jazýčkom na váhach.

Smer však nechce nechať nič na náhodu a ak by schôdzu neotvorili ani v piatok a o termíne sa nerokovalo, plánujú zvolať ešte jednu mimoriadnu schôdzu. „Myslím si, že situácia sa bude mimoriadne vyhrocovať aj v súvislosti s Ukrajinou a aj s vnútornými pomermi v tejto krajine, ktoré budú nabádať viacerých rozmýšľať o skoršom termíne,“ povedal na tlačovke Fico.

„Máme ešte jednu možnosť, ale tá bude posledná, vtedy by ten termín predčasných volieb bol niekedy v prvom júlovom týždni. Určite ten pokus ešte urobíme, pretože nám ústavná úprava nebráni, aby sme takéto návrhy podávali,“ dodal. Smer aktuálne navrhuje, aby sa voľby konali 24. júna, čo pôvodne chceli aj poslanci Hlasu. Pokiaľ by uznesenie schválili, predseda parlamentu Boris Kollár by musel voľby vyhlásiť 6. marca.

SaS sa bráni Ficovým klamstvám

Za otvorenie mimoriadnej schôdze však nehlasovali ani poslanci Smeru, ktorí ju iniciovali. Dôvod bol jednoduchý. Fico ešte pred hlasovaním v pléne navrhol, aby sa ich návrh stiahol, lebo nemá dostatočnú podporu, no z rukáva vytiahol eso.

Foto: Robert Hüttner, Pravda parlament fico Poslanci Smeru a Robert Fico (vpravo) počas hlasovania o otvorení 85. schôdze Národnej rady SR o skrátení volebného obdobia.

„Toto je vážna situácia, v ktorej sa nachádzame. My sme sa pokúšali získať súhlas na otvorenie mimoriadnej schôdze v politickej strane SaS. Povedali nám, že schôdzu nepodporia, ale že predložia vlastný návrh na budúci týždeň, aby sa voľby konali v júni 2023,“ povedal Fico a navrhol dvojhodinovú prestávku, aby sulíkovci návrh predložili. Tí sa však v pléne nenachádzali.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová však neskôr na parlamentných chodbách povedala, že to, čo hovorí Fico, sú nezmysly. Z radov SaS-károv sa zborovo ozývalo, že Robert Fico klame a žiadne uznesenie nechystajú. Neskôr sa k celej veci vyjadril aj Sulík. Robert Fico totiž neskôr tvrdil aj to, že existujú SMS-ky, ktoré to dokazujú.

Podľa liberálov Fico klame a hovorí nezmysly

„Ja som si s Robertom Ficom nepísal ani nepamätám, nemám ani jeho aktuálne telefónne číslo,“ uviedol Sulík. „My nechystáme takúto schôdzu. Ak Fico tvrdí, že som mu písal takúto SMS, tak klame,“ uviedol líder SaS.

Matovič najskôr v pléne povedal, že ak je to pravda, tak liberáli len politikárčia, no neskôr rešpektoval ich stanovisko. „Na druhej strane, je tu vážne obvinenie zo strany Roberta Fica voči SaS, že kujú pikle a na budúci týždeň chcú predložiť takýto termín. Tam kvitujem postoj SaS, že nič také nekujú. Niekto hovorí o SMS-kách, sám som zvedavý, ako to dopadne,“ povedal líder OĽaNO.

Úradnícka vláda? To už radšej jún

Medzi lídrami však úraduje jeden strašiak, ktorý by predsa len mohol spôsobiť, že voľby budú skôr. Je ním úradnícka vláda. Síce ju všetky strany od začiatku odmietajú, no dnes sa situácia zmenila. Na jej vymenovanie najhlasnejšie prezidentku vyzval Smer, ale aj Hlas. Čaputová v reakcii uviedla, že pre tento politický chaos je príznačné, že ju k tomuto kroku vyzvali strany, ktoré ešte včera (v stredu, pozn. red.) tvrdili, že by jej za žiadnych okolností nevyslovili dôveru.

zväčšiť Foto: Pravda, Robert Hüttner mimoriadna schôdza, predčasné voľby, Igor Matovič Igor Matovič počas mimoriadnej schôdze.

„Nezodpovedné a populistické návrhy niektorých poslancov v parlamente však nezastaví vláda bez parlamentnej podpory. Tie môžu zastaviť iba parlamentní lídri a dohoda na skoršom termíne predčasných volieb, po ktorom volám konzistentne od decembra, keď vláde bola vyslovená nedôvera,“ argumentuje Čaputová.

Dohodu politických strán na septembrovom termíne pripustila iba preto, že inak hrozilo neprijatie zmeny ústavy a ďalší polrok by sa o predčasných voľbách vôbec nemohlo rozhodovať. Úradnícka vláda by však v parlamente dôveru zrejme nezískala. Ak by teda také niečo hrozilo, lídri bývalého koaličného štvorlístka by zrejme dohodu prehodnotili. Sulík už predtým uviedol, že ak by ho k okrúhlemu stolu pozval napríklad Kollár, pozvanie by prijal.

Foto: Robert Huttner mimoriadna schôdza, predčasné voľby, Ondrej Dostál, Mária Kolíková Poslanci parlamentu počas hlasovania o otvorení 85. schôdze

„Ak by hrozilo vymenovanie úradníckej vlády, tak ideme do predčasných volieb napriek dohode,“ uviedol Matovič s tým, že predpokladá, že v tom prípade by názor zmenili aj ostatní koaliční lídri. „Nikto nechce, aby si tu pani prezidentka urobila úradnícku vládu z politikov Progresívneho Slovenska. Zlomyseľné kroky od pani prezidentky očakávam,“ dodal Matovič.

„Ak bude dohoda na júnovom termíne, my sme s tým v poriadku, ja mám problém len s tým, že sa zruší dohoda len tak,“ uviedol. „Slovenská politika funguje tak šeredne preto, lebo sa nedržia dohody,“ uviedol Sulík s tým, že ju nebude rušiť len preto, lebo Fico zvolal schôdzu. „Ak OĽaNO zahlasuje len preto, že prezidentka vymenuje úradnícku vládu, bude to nová situácia a prispôsobíme sa. Ak voči nám nebude dodržaná dohoda, to bude tiež nová situácia,“ povedal Sulík. Sme rodina ako jediná napriek dohode uviedla, že bude hlasovať za všetky termíny a inak to nie je ani teraz.