Dzurindu potopil ďalší prieskum, čelo preferencií ovládajú Hlas so Smerom

Na voľbách sa chcelo podľa prieskumu AKO pre TV Joj zúčastniť 62 percent oprávnených voličov, 19,8 % opýtaných sa nevedelo rozhodnúť, koho voliť, 15,9 % by nešlo voliť a 2,3 % opýtaných na túto otázku odmietlo odpovedať.

Z rozhodnutých voliť by si najviac vybralo Hlas (18,9 %), nasleduje Smer (16,3 %) a Progresívne Slovensko (13,7 %). Do parlamentu by sa dostali aj SaS (7,9 %), OĽaNO (7,3 %), Sme rodina (7,1 %), KDH (6,9 %), Republika (6,6 %).

Za bránami parlamentu by zostali SNS (4 %), Maďarské fórum (2,8 %), Za ľudí (2,3 %), Aliancia (2,1 %), Kotlebovci – ĽSNS (1,5 %), Modrá koalícia (1,3 %), Národná koalícia (0,5 %) Dobrá voľba – Umiernení (0,2 %), Slovenské hnutie obrody (0,2 %), Socialisti.sk (0,2 %), Slovenský PATRIOT (0,2 %).