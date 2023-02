SaS o júnovom termíne: Matovič mení situáciu, všetko je v rukách Čaputovej

Termín júnových volieb je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) v rukách prezidentky Zuzany Čaputovej. Stačí, ak vymenuje úradnícku vládu. Poslanci parlamentu sa dnes pokúsia znova otvoriť mimoriadnu schôdzu. Smer už avizoval, že ak sa to nepodarí, bude iniciovať ešte jednu schôdzu.

parlament včera nebol uznášaniaschopný a mimoriadnu schôdzu iniciovanú Smerom k zmene termínu predčasných volieb presunuli na piatok po hlasovaní

prezidentka Zuzana Čaputová včera hovorila o chaose v parlamente a politických lídrov preto vyzvala, aby legislatívnu „smršť“ zastavili alebo aby sa dohodli na skoršom termín

odvolaný premiér Eduard Heger takisto kritizoval situáciu v parlamente a poslancom a lídrom strán pripomenul, že na kampaň slúžia peniaze strán, nie štátu

pre poslancov je úradnícka vláda veľkým strašiakom, líder OĽaNO Igor Matovič uviedol, že ak prezidentka vymenuje úradnícku vládu, to už radšej bude preferovať predčasné voľby v júni

Aktualizované 10:56 Boris Kollár zvolal na jedenástu grémium, hlasovanie bude až po ňom.

Aktualizované 10:52 Poslanci budú o jedenástej najprv hlasovať o všetkých bodoch, ktoré stihli prerokovať na riadnej schôdzi. Predseda parlamentu Boris Kollár včera uviedol, že zvyšné body sa presunú na marcovú schôdzu. Po hlasovaní sa parlament opäť pokúsi otvoriť mimoriadnu schôdzu k skoršiemu termínu predčasných volieb.

Vyjadrenia Matoviča menia situáciu

„Súhlasili sme s kompromisným riešením, ktorým bola dohoda na septembrovom termíne volieb. S tým súhlasila aj pani prezidentka. Opakovane sme vraveli, že budeme súhlasiť aj s júnovým termínom, ak príde k dohode bývalých koaličných partnerov,“ zopakovala v úvode strana SaS.

Líder SaS Richard Sulík uviedol, že k možnosti skorších predčasných volieb zorganizovali aj stretnutie, no zástupcovia OĽaNO a Za ľudí neprišli. „Vyjadrenie Igora Matoviča, že budú súhlasiť s júnovým termínom, ak prezidentka vymenuje úradnícku vládu, však celú situáciu mení. Riešenie má teda v rukách pani prezidentka. Stačí, ak vymenuje úradnícku vládu a prakticky celý parlament, vrátane SaS, odsúhlasí predčasné voľby na jún,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Smer hovorí o ďalšom pokuse

Posunúť termín predčasných volieb na skorší termín ako 30. september žiada nielen časť opozície, ale za potrebný ho označili dokonca aj bývalí slovenskí prezidenti. Strana Smer iniciovala mimoriadnu schôdzu Národnej rady SR s návrhom na konanie volieb 24. júna. Rokovať o návrhu sa malo vo štvrtok 16. februára, no poslanci ani na druhýkrát neotvorili rokovanie. O otvorenie schôdze sa pokúsia dnes po hlasovaní o 11:00.

Ak sa ju nepodarí otvoriť ani v piatok, Smer nenechá nič na náhodu. Plánujú zvolať ešte jednu mimoriadnu schôdzu. „Myslím si, že situácia sa bude mimoriadne vyhrocovať aj v súvislosti s Ukrajinou a aj s vnútornými pomermi v tejto krajine, ktoré budú nabádať viacerých rozmýšľať o skoršom termíne,“ povedal na tlačovke Fico.

„Máme ešte jednu možnosť, ale tá bude posledná, vtedy by ten termín predčasných volieb bol niekedy v prvom júlovom týždni. Určite ten pokus ešte urobíme, pretože nám ústavná úprava nebráni, aby sme takéto návrhy podávali,“ dodal. Smer aktuálne navrhuje, aby sa voľby konali 24. júna, čo pôvodne chceli aj poslanci Hlasu. Pokiaľ by uznesenie schválili, predseda parlamentu Boris Kollár by musel voľby vyhlásiť 6. marca.