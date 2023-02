Psy i mačky z časti východu SR sa bez vyšetrenia na besnotu nesmú premiestňovať

Na krajnom východe Slovenska platí zákaz premiestňovania psov, mačiek či fretiek do iných častí krajiny či do zahraničia bez vyšetrenia titru protilátok na besnotu. Nariadenie platí v okresoch Humenné, Medzilaborce, Snina, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Ide o preventívne opatrenie na zabránenie šírenia a vzplanutia nákazy aj na ostatnom území Slovenska. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.