Prieskum v uliciach prekvapil. Tých 500 eur si nechajte, radšej nepôjdem voliť, odkazujú Matovičovi

Presvedčilo by vás 500 eur ísť voliť? Vyrazili sme do ulíc, aby sme na to prišli sami. A pýtali sme sa. „Nie. Ani neviem, či vôbec voliť pôjdem,” odpovedá mladá matka s kočíkom v centre hlavného mesta. Na rozdávanie peňazí ako presviedčací nástroj má však rozhodnejší názor. „Ten nápad sa mi z princípu nepáči. Takže by som skôr nešla voliť, aby som ho nepodporila,” dodáva.

Anketa o 500 eurovej odmene za účasť na voľbách.

Rovnaký názor zdieľali mladí aj starší respondenti. „Nechcel by som 500 eur za účasť na voľbách. Je to populistické,” krúti hlavou pán v zimnej vetrovke. „Našu dôveru už sklamal. Kvôli 500 euro voliť nepôjdeme a isto nie Matoviča. V čom mi preboha pomôže 500 eur, čo ma to spasí?” pridáva sa starší pár na trolejbusovej zastávke.

Matovič chce svoj 500-eurový návrh rozoberať na pondelkovej koaličnej rade. S ostatnými stranami o návrhu údajne vopred nehovoril. Na otázku, či má návrh šancu na to, aby prešiel, použil opäť argument „lebo Fico“. „Keď Ficovi a spol. reálne záleží len na tých dôchodcoch, tak im tých 500 eur dopraje. Keď bude politikárčiť, že sa bude chcieť base, tak v tom prípade tých dôchodcov okradne,“ dodal šéf hnutia obyčajných.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Igor Matovič, parlament Igor Matovič počas piatkovej schôdze, na ktorej poslanci hlasovali o viacerých bodoch.

Mladý muž, ktorého sme stretli o pár metrov ďalej, mal pre vládu silnejší odkaz. „Absolútne nie. V tomto štáte pravdepodobne nebudem voliť už nikoho, to by sa muselo všetko vymeniť, museli by prísť noví ľudia do vlády. Nevidím v tom zmysel. Pätsto euro si viem zarobiť aj sám, jednoducho, pomerne rýchlo, nepotrebujem, aby mi ich dával pán Matovič. Nech si ich nechajú,” odkazuje lídrovi OĽaNO.

Nápad prišiel zo zahraničia, ktoré nikto nenašiel

„Grécko odmeňuje dňom voľna, Švajčiarsko dáva daňové úľavy,“ opísal Matovič zahraničné príklady motivácie voličov. Západným vzorom argumentoval aj dočasne poverený minister školstva Ján Horecký. „Podobný mechanizmus majú aj vo Švajčiarsku, nevidím v tom úplnú kuriozitu,“ povedal po rokovaní vlády s tým, že 500 eur sa mu zdá veľa, možno by stačilo 100 eur.

Švajčiarsko a Grécko ako argument ešte pri desaťpercentnej zľave zo štátnych poplatkov za účasť vo voľbách vytiahol v rozprave aj predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák pričom sa odvolával na analýzu, ktorú mal vypracovať parlamentný inštitút. K analýze sme sa snažili dostať, no tlačové oddelenie Národnej rady na viaceré výzvy nereagovalo. Oslovení experti z diplomatických kruhov, či politológie podobne tvrdia, že zrejme hľadal na zlej adrese.

Podporu nenachádza ani u kolegov

S návrhom na 500 eur za účasť vo voľbách sa odvolaný premiér Eduard Heger nestotožňuje. „Je v rozpore s jeho výzvou poslancom, aby nepredkladali a neschvaľovali populistické, predvolebné a nesystémové návrhy zákonov, ktoré nie sú súčasťou schváleného rozpočtu a bez krytia,“ komentoval.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Eduard Heger, Igor Matovič, OĽaNO Na snímke odvolaný premiér Eduard Heger (vľavo) a poslanec OĽaNO Igor Matovič.

Podľa lídra Sme rodina Borisa Kollára by si mali uvedomiť, kde je sever. „Keby prišli všetci voliť, tak sú to dve miliardy, to si neviem predstaviť. Predvolebná korupcia to nie je,“ povedal.

Kollár napokon podporu úplne nevylúčil. Ak však Matovič podľa neho nepovie, odkiaľ má štát vziať na vyplatenie odmien vo výške 500 eur, Sme rodina to nepodporí. „Igor Matovič robí svoju politickú kampaň po svojom, je to stratégia OĽaNO, nie Sme rodina. Ja nebudem nikoho na nič upozorňovať.