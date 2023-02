Nevyšiel ani štvrtý pokus. Smer chce ďalšiu schôdzu: OĽaNO a SaS korigujú vyjadrenia, terčom útokov je Čaputová

Ak by mali byť voľby vyhlásené na poslednú júnovú sobotu, Kollár by tak musel oficiálne spraviť ešte 6. marca, riadna marcová schôdza však začína až o osem dní neskôr a o tomto bode by rokovať nestihli. Smer preto prišiel s ďalšou iniciatívou na zvolanie mimoriadnej schôdze a spojiť ju chce aj s výzvou prezidentke Zuzane Čaputovej.

Sulík: Voľby boli dohodnuté na september, nerobme paniku

Divadlo pokračovalo

Poslanci začali piatkový rokovací deň rozpravou a o jedenástej pristúpili k hlasovaniu o zákonoch, ktoré stihli prerokovať. Keďže Kollár zvolal grémium, čas sa opäť naťahoval a k hlasovaniu pristúpili krátko pred pol dvanástou. Body, ktoré prerokovať nestihli, posunuli na riadnu marcovú schôdzu a pristúpili k ďalšiemu pokusu o otvorenie mimoriadnej schôdze, na ktorej by rokovali o skoršom termíne predčasných volieb, ktorú inicioval Smer.

Čítajte viac Divadlo a chaos v parlamente. Tlak na skoršie voľby rastie: Úradnícka vláda? To už radšej jún, tvrdí Matovič

Už vo štvrtok nebol parlament dvakrát uznášaniaschopný, aj keď poslanci v práci boli. Podobná situácia nastala aj v piatok. Po dvoch neúspešných pokusoch presunuli mimoriadnu schôdzu na riadnu marcovú schôdzu. Líder Smeru Robert Fico to považoval za nehoráznosť najmä kvôli lehotám.

Druhý deň, štvrtý pokus. Poslanci opäť neotvorili mimoriadnu schôdzu k zmene termínu predčasných volieb, presunula sa na marec

Ďalšia schôdza totiž začne 14. marca. Ak by sa parlamentu podarilo schváliť predčasné voľby v termíne 24. jún, musel by ich predseda parlamentu vyhlásiť najneskôr 6. marca. Keďže sa riadna schôdza začína až o osem dní neskôr, nemá zmysel o tomto dátume rokovať a medzi koaličnými poslancami zatiaľ nie je vôľa na zmenu.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok v stanovisku hovorila o chaose v parlamente a politických lídrov vyzvala, aby legislatívnu „smršť“ zastavili alebo aby sa dohodli na skoršom termíne. Svoju pozornosť, ale aj hnev či prekvapenie, preto obrátili práve na ňu.

Čaputová v piatok uviedla, že neplánuje vymenovať úradnícku vládu. Zdôraznila, že nebude hazardovať s povesťou šestnástich odborníkov, aby donútila poslancov zahlasovať za skorší termín volieb.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger považuje úvahy o tom, že riešením situácie v parlamente by bolo vymenovanie úradníckej vlády, za absurdné. Podľa jeho slov by sa tým situácia ešte zhoršila. „Považujem za veľmi nešťastné, akým spôsobom je situácia a chaos v parlamente spájaný s vládou, ktorá sa správa zodpovedne, a to aj vo vzťahu k prijatému rozpočtu a svoju činnosť koordinuje s prezidentkou,“ uviedol Heger v stanovisku.

Čítajte viac Čaputová neplánuje vymenovať úradnícku vládu. Podľa Hegera by situáciu nevyriešila

Kľúčoví aktéri Sulík a Matovič odmietajú zmeniť termín

No a čo sa týka kľúčových aktérov lídra OĽaNO Igora Matoviča a lídra SaS Richarda Sulíka, tí termín volieb zatiaľ zmeniť odmietajú. Každý má na to svoj dôvod a každý sa po svojom aj vykrúca. Matovič hovorí o chaose zo strany Čaputovej a Sulík zas nechápe paniku a ani to prečo „slovo chlapa znamená nula“.

Matovič: Nebudeme prezidentku k ničomu nabádať, v parlamente majú sto hlasov na zmenu termínu aj bez nás

„Prečo by som sa mal do tohto chaosu, ktorý sem vniesla pani prezidentka, nejako miešať?“ pýtal sa Matovič po presunutí schôdze. „Nech si teraz Sulík rokuje s mafošmi a fašounami, s prezidentkou a nech teraz dokonajú svoje dielo,“ pokračoval vo svojej tradičnej rétorike. „Bez nás ľudia, ktorí povalili vládu, dokopy disponujú aj s Borisom Kollárom sto hlasmi, aby si zmenili termín zo septembra na jún. My si vyložíme nohy, kúpime pukance a budeme sledovať,“ povedal Matovič po presunutí schôdze.

Pre poslancov je úradnícka vláda veľkým strašiakom. Už od začiatku ju odmietajú všetci lídri, no spolu s opozičnou snahou o zmenu termínu sa menia aj vyjadrenia lídrov. „Nikto nechce, aby si tu pani prezidentka urobila úradnícku vládu z politikov Progresívneho Slovenska,“ hovoril pritom ešte vo štvrtok líder OĽaNO. V piatok sa už otázke, či ich slovo bude platiť, vyhýbal a opakoval, že aj bez OĽaNO sú hlasy na zmenu termínu. „Nebudem pomáhať ľuďom, ktorí povalili vládu,“ uviedol. Nakoniec však priznal, že úradnícka vláda by zmenila situáciu. „Ale ja ju (prezidentku, pozn. red.) nebudem k ničomu nabádať,“ dodal.

Sulík opakoval, že za júnový termín by hlasoval len vtedy, ak by vznikla dohoda na pôdoryse bývalej koalície a odmietol paniku, ktorá okolo júnového termínu vznikla. „Dohoda na predčasných voľbách je a budú v septembri,“ prízvukoval. Ak si prezidentka želá voľby v júni, stačí vymenovať úradnícku vládu, zopakoval Richard Sulík.

Sulík pochybuje, či je to možné. Ústavný právnik nevidí problém

„Choďte za ňou, kedy tak urobí. A potom na druhý deň sa nebudem cítiť viazaný slovom, ktoré som dal,“ dodal s tým, že dovtedy neplánuje podporiť júnový termín. „Nechápem, prečo slovo chlapa má pre vás hodnotu nula,“ uviedol. Pred začiatkom schôdze zaslali liberáli stanovisku, že Matovičove vyjadrenia menia situáciu a všetko je v rukách prezidentky.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, Richard Sulík,

Líder SaS odmieta aj strašenie tým, že v parlamente prechádzajú rôzne populistické a nerozvážne návrhy alebo „atómovky“, čo kritizovala Čaputová. Pochybuje, že veci, ktoré predkladá Matovič, budú schválené. „Myslíte, že sa nájde 76 poslancov, ktorí mu takéto hlúposti schvália? Nenájde. On skrátka sa tu predvádza, lebo sa predvádza celý život,“ povedal Sulík. Pri obedoch zadarmo argumentoval, že boli schválené skôr už skôr a nešlo o návrh OĽaNO, aj keď ho podporili, a SaS hlasovala proti.

Foto: Pravda, Ivan Majerský parlament, kollár, pčolinský, sulík, zemanová Poslanci počas piatkovej schôdze, na ktorej hlasovali o viacerých bodoch.

Pri zmene termínu má pochybnosti aj o tom, či je to vôbec vôbec možné. Navyše mám pochybnosť, či je možné skrátiť skrátené volebné obdobie,“ povedal šéf liberálov s tým, že by sa k tomu mali vyjadriť aj ústavní právnici. Docent a zástupca vedúceho Katedry ústavného práva Marek Domin pre Pravdu skonštatoval, že ústava takú situáciu výslovne nepredpokladá, ale vie si to predstaviť. „Ak by sa stihli voľby vyhlásiť v lehote, ktorú predpokladá zákon (najneskôr 110 dní pred ich konaním), nebolo by to zrejme ani protiprávne,“ skonštatoval.

Technicky by malo ísť o uznesenie parlamentu, ktorým sa mení predchádzajúce uznesenie, a to v časti určenia dátumu volieb. A presne tak návrh uznesenia aj znie. „Z legislatívno-technického hľadiska teda ide o niečo podobné ako keď sa mení (novelizuje) zákon,“ dodal.

Fico chce ďalšiu schôdzu a prezidentke adresoval výzvu

Čo sa týka lehôt, tie budú komplikovanejšie. Líder Smeru Robert Fico kritizoval, že mimoriadnu schôdzu poslanci znova bojkotovali, napriek tomu, že ani poslanci Smeru napríklad vo štvrtok nehlasovali. „Urobia to isté, čo urobili teraz. Budú sa tváriť, že tam nie sú. My to zvážime, ale určite podáme návrh, no spojíme ho s výzvou prezidentke,“ povedal Fico. Už vyššie sme opísali, prečo nie stráca aktuálne presunutá mimoriadna schôdza relevantnosť.

VIDEO FICO

No a lehoty budú dôležité aj pri ďalšej mimoriadnej schôdzi, ktorú chce Smer iniciovať v najbližších dňoch. Fico chce, aby bola zvolaná do konca budúceho týždňa, najneskôr v pondelok 27. februára. Inak sa už júnový termín nestihne a v polovici júla bude podľa neho v Bratislave 40 stupňov a nevie, kto vtedy príde voliť.

Návrh chcú spojiť s výzvou prezidentke Čaputovej. Vyzval ju, aby dala koalícii ultimátum, že ak do siedmich dní neprijme skorší termín volieb, vyhlási úradnícku vládu, na ktorú aj Smer zmenil názor. Napriek tomu, že z nej strana nie je nadšená, podľa Fica je to aktuálne jediné riešenie. Dodal, že strana je ochotná sa rozprávať s prezidentkou o tom, ako má takáto vláda vyzerať, aký by mal byť jej program a podobne.

Pellegrini vyzýva prezidentku, aby bola ráznejšia

„Viem, že sa bojíte zobrať zodpovednosť do vlastných rúk. Máte plnú ústavnú povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Vy ste vyvolali tento stav,“ reagoval líder najsilnejšej opozičnej strany.

Čaputovú kritizoval aj líder mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini. Podľa neho nie je dosť rázna. Aj ani teraz nebude podľa neho tvrdšia a nevymenuje úradnícku vládu, v parlamente budeme aj budúci týždeň vidieť len „prehadzovanie si horúceho zemiaka“. „Zo svojich vyjadrení by mala vyvodiť aj konsekvencie a nie len zľahka odkazovať z prezidentského paláca, čo sa má robiť,“ povedal.

Čaputová má však už druhý deň vo svojom postoji pomerne jasno. „Nezodpovedné a populistické návrhy niektorých poslancov v parlamente však nezastaví vláda bez parlamentnej podpory. Tie môžu zastaviť iba parlamentní lídri a dohoda na skoršom termíne predčasných volieb, po ktorom volám konzistentne od decembra,“ povedala ešte vo štvrtok. Fico dodal, že v marci už bude neskoro na zmenu termínu predčasných volieb.