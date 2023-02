Pellegrini loví voličov aj s protiukrajinskými názormi. Raz si však musí vybrať stranu

Politici diskutujú o odovzdaní našich uzemnených stíhačiek ruskej výroby na pomoc brániacemu sa východnému susedovi. Medzi nimi sú značné názorové rozdiely, podobne ako v otázke, či je Rusko teroristický štát. A vyzerá to tak, že aj v otázke, či chcú mať na hranici suverénnu a demokratickú Ukrajinu alebo podrobený štát s bábkovou vládou s hlavňami zbraní namierenými na západ, čiže aj na nás. Bude sa lámať zahraničné smerovanie Slovenska na výsledku predčasných parlamentných volieb? Doba je neistá nielen u nás, v Európe, ale napätie sa v posledných mesiacoch stupňuje aj v Tichomorí. Čo to znamená, prečo nás to má zaujímať a ako nás to môže ovplyvniť? Aj to sú témy komentovaného prehľadu politicko-spoločenských udalostí týždňa Počúvajte Pravdu s Andrejom Matišákom.