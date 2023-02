Prestrelka utíchla, no Maďari sa nevzdávajú. Spustili petíciu, Káčer musí odísť: Výzva aj pre Gyimesiho

Spor medzi lídrom OĽaNO Igorom Matovičom a odvolaným ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom minulý týždeň pobúril nielen slovenských politických lídrov. Ozvali sa aj lídri maďarských strán, ktorí žiadali, aby sa šéf diplomacie ospravedlnil a odstúpil. Prestrelka po niekoľkých dňoch utíchla, no maďarská Aliancia sa nevzdáva a začala zbierať podpisy.

Predstavitelia strany Aliancia – Szövetség sa ku Káčerovým slovám vyjadrili niekoľkými statusmi na sociálnej sieti a následne aj na tlačovej konferencii. Najráznejšie sa prezentoval šéf strany Krisztián Forró. Teraz sa rozhodli zbierať podpisy.

Káčer sa musí ospravedlniť a odstúpiť

Neskôr na tlačovej konferencii uviedli, že vyjadrenia Káčera podrývajú dobré susedské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Dokazuje to podľa nich aj to, že maďarská strana si už predvolala slovenského veľvyslanca Pavla Hamžíka v Budapešti. Maďarsko podľa neho v otázke vojny na Ukrajine „prinajmenšom lavíruje“. Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú vzťahmi dvoch úplne rovnoprávnych a suverénnych štátov. Hamžík nechcel uviesť podrobnosti rozhovoru na maďarskom ministerstve zahraničných vecí.

„Ak pre pani prezidentku a pána dočasne povereného premiéra sú susedské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom dôležité, mali by nájsť spôsob, ako ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera odvolať,“ uviedol Forró na margo vyjadrení šéfa diplomacie. Maďarská Aliancia je spojením troch strán, ktoré teraz fungujú ako platformy – Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť.

Členovia platformy SMK sa rozhodli protestovať proti „podnecujúcim výrokom“ šéfa diplomacie Káčera zbieraním podpisov. „Vyzývame ho, aby sa ospravedlnil a odstúpil!“ uviedli na sociálnej sieti. „S úctou prosíme naše miestne organizácie, starostov, občianske a spoločenské organizácie, občanov Slovenska, aby sa k nám pridali a podporili tento protest,“ dodali.

Gyimesi by sa mal tiež ospravedlniť

Síce všetci slová ministra odsúdili, nie každý však zvolil tak ostrú rétoriku. „Ako dlhoročný diplomat by mal vedieť, že takéto vyjadrenia ministra zahraničných vecí sú kontraproduktívne, neprospievajú dobrým vzťahom medzi susednými krajinami, vytvárajú zbytočné napätie medzi Slovákmi a Maďarmi a dávajú priestor aj populistickým politikom, ktorí po nich siahnu, aby ich v predvolebnej kampani zneužili,“ reagoval vtedy predseda strany Most-Híd a bývalý minister životného prostredia László Sólymos.

„Preto, ak je to možné, prosím dočasne povereného ministra zahraničných vecí Slovenska, aby sa takýchto vyjadrení v budúcnosti zdržal,“ dodal na margo vyjadrení šéfa diplomacie. Predseda platformy Most-Híd Konrád Rigó si myslí, že tzv. maďarskú kartu hodil do ringu práve Matovič a spolu s Gyimesim ich označil za „veľmajstrov slovenského populistického politického bulváru“.

„Kritika Viktora Orbána mi neprekáža. Čo mi prekáža, to je, keď sa niekto urazí v mene Maďarov žijúcich na Slovensku, čiže aj v mene mojom. Rovnako mi prekáža, keď nás niekto chce použiť a zneužiť vo volebnej kampani,“ vyhlásil Rigó.

Pre tieho vyjadrenia si ho vzal Gyimesi na paškál. „Každá jedna krajina mala a má zradcov. Pán Rigó Konrád je v očiach drvivej väčšiny Maďarov žijúcich na Slovensku obyčajný zradca. Avšak dokážem pochopiť jeho vyjadrenia, pretože on a jeho rodina si prešli mnohými ťažkými skúškami a tragédiami. Myslím si, že to zanechalo vplyv na jeho psychike a chorým ľuďom by sme nemali ubližovať,“ reagoval.

Tieto slová nahnevali práve Sólymosa. „Odkedy som v politike, prežil som toho veľa. Vždy sa našli takí, ktorí svojimi populistickými či nenávistnými výrokmi zacielili na extrémisticky nastavený tábor voličov. Táto politika mi bols vždy cudzia, lebo spoločnosti neprináša nič dobré,“ napísal.

Foto: Pravda, Robert Hüttner, Robert Huttner matovič Gyimesi Igor Matovič a György Gyimesi

„Ak však politik v politickom boji zneužíva osobnú tragédiu svojho súpera, za žiadnych okolností nemôžem akceptovať. Považujem to za politické dno, ktoré nemôžem a nemôžeme akceptovať,“ dodal Sólymos s tým, že Gyimesi svojimi vyjadreniami toto dno prerazil a prekročil všetky hranice a vyzval ho, aby sa Rigóovi ospravedlnil. Vyjadrenia dvoch poslancov sa však nepáčili ani Attilovi Agócsovi, primátorovi Fiľakova za Most-Híd. Vyjadreniami na adresu Rigóa sa u neho Gyimesi definitívne odpísal.

Vyzývali aj Čaputovú

Predseda hnutia OĽaNO spolu s Gyrörgyom Gyimesim opakovane vyzýval prezidentku Čaputovú, aby šéfa rezortu zahraničných vecí odvolala za urážlivé vyjadrenia na adresu Maďarov. Matovič dodal, že len prezidentka je zodpovedná a ako jediná má moc za slovné útoky voči Maďarom ministra stiahnuť z funkcie.

„Keď pani prezidentka nestiahne ministra Káčera z funkcie, preberá zodpovednosť za pľuvanec do očí Maďarom žijúcim na Slovensku,“ povedal vtedy Matovič. Prezidentka to považuje za súčasť kampane. Hovorca prezidentky vtedy v stanovisku pre Pravdu uviedol, že Čaputovú prakticky každý týždeň niekto vyzýva k odvolaniu nejakého ministra.

„V odvolanej vláde prezidentka odoberá poverenie ministra na návrh premiéra, pričom nemôže vymenovať inú osobu na jeho miesto. Takéto výzvy preto považuje za súčasť začínajúcej sa predvolebnej kampane. Samotný výrok ministra zahraničných vecí považuje za nešťastne sformulovaný,“ reagoval Martin Strižinec.

„Miesto toho, aby sa Káčer ospravedlnil, sa zahral na siláka a vyznel ako arogantný hulvát. Povedal, že sa nemá za čo ospravedlňovať, a tým dal svojim slovám desaťkrát väčšiu váhu a o to väčšiu nebezpečnosť,“ uviedol Matovič s tým, že Káčer len potvrdil, že svoje slová nepovedal len náhodne, ale že to bol premyslený a vykalkulovaný útok voči všetkým Maďarom. Podľa Matoviča Káčer ukázal, že nie je hodný byť aj naďalej ministrom zahraničných vecí, pretože nechráni záujem SR.

Káčer sa nebude nikomu ospravedlňovať

Káčer v diskusnej relácii televízie Markíza odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko. „Keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ odpovedal. Matovič krátko po tomto výroku vystúpil spolu s Gyimesim na tlačovej besede a povedal, že zo strany Káčera ide o zásadné obvinenie voči významnému partnerovi Slovenska.

„Nebolo by dobré prebudiť spacieho džina maďarskej karty,“ povedal a žiadal od Káčera ospravedlnenie. Káčer na druhý deň na sociálnej sieti uviedol, že sa nebude ospravedlňovať za svoj výrok. „Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny, že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie,“ napísal. Káčera sa neskôr zastal aj odvolaný premiér Heger.