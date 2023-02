Heger: Nie je týždňa, čo by Pellegrini nehral na dve strany

Nie je týždňa, čo by Peter Pellegrini nehral na dve strany, vyjadril sa v statuse na sociálnej sieti poverený premiér Eduard Heger s tým, že líder Hlasu - sociálna demokracia, sa snaží o politiku, ktorá bude ľúbivá pre všetkých. Podľa neho sú však situácie, keď politik musí zaujať jasný postoj.

Parlament tento týždeň hlasoval o uznesení, ktorým poslanci odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine, vraždenie, útoky na civilné objekty, vyjadrili podporu územnej celistvosti Ukrajiny a zároveň označili súčasný ruský režim za teroristický. Heger uznesenie považuje za také, za ktoré by nemal mať problém hlasovať žiadny demokratický európsky líder. „Družina okolo Petra Pellegriniho však nehlasovala. Slovami oportunistu Pellegriniho uznesenie nepodporil, lebo vraj nebude meditovať o tom, čo je terorizmus,“ napísal poverený premiér.

Pellegrini sa podľa Hegera nevedel jednoznačne postaviť ani za očkovanie proti koronavírusu. Ako premiér sa vyjadril, že očkovanie by malo byť povinné, avšak ako opozičný poslanec už hovoril, že nikdy nedovolí, aby niekoho očkovali povinne. „Vakcínu spochybňoval a sám sa zaočkovať nedal. Po prieskume verejnej mienky, ktorý ukázal, že väčšina voličov Hlasu-SD je za očkovanie vyhlásil, že treba robiť kampaň, aby sa ľudia očkovali. Stojím si za tým, že Robert Fico a jeho dvojča Pellegrini svojimi výrokmi v čase pandémie ohrozovali životy občanov,“ skonštatoval poverený premiér.

Pellegrini sa podľa Hegera v plnej kráse ukázal aj pred podpisom obrannej dohody s USA. „Tej dohody, ktorú ešte ako premiér sám pripravoval a obhajoval ju. V opozícii sa z obhajcu stal odporca. Všetko len pre získanie lacných politických bodov,“ dodal Heger, ktorý chce veriť, že Pellegrinimu je bližšia spoločnosť európskych lídrov v Bruseli ako Moskva alebo Minsk.

„Mentálne sa však on a jeho družina od Fica nikdy neodpútali, len je to krajší obal populizmu a politickej zbabelosti jasne sa postaviť za správne, aj keď niekedy nepopulárne, veci,“ dodal na záver Eduard Heger, podľa ktorého sa tejto vláde dá vyčítať všeličo, ale nie nedostatok odvahy prijať dôležité rozhodnutia v strategickom záujme našej krajiny. A to je vraj rozdiel medzi nimi a Hlasom pána Pellegriniho.