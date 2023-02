Naď: Naše migy by už nelietali. Slovensko by za ne mohlo dostať 150 miliónov eur

Slovenské stíhačky MiG-29 by už nikdy nelietali, necvičia sa noví piloti a ich skladovanie si žiada náklady. Darovanie strojov Ukrajine by neznížilo obranyschopnosť Slovenska, 50 až 60 percent ich účtovnej hodnoty by sa Slovensku preplatilo cez európsky mierový nástroj. Skonštatoval to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Zopakoval prísľub, že do Národnej rady (NR) SR o tom diskutovať príde, keď to bude aktuálne.

„Keď príde k tomu, aby sme rozhodli o darovaní migov na Ukrajinu a za akých podmienok, tak to najskôr prerokujeme v parlamente,“ podčiarkol Naď. Naznačil, že možno nepríde len s informáciou, ale aj s návrhom uznesenia. Podľa vlastných slov poslancom rád vysvetlí, aké náklady by si žiadalo udržanie stíhačiek v našich hangároch. Poznamenal, že aktuálne máme štyroch pilotov schopných ich riadiť a výcvik nových stopla už bývalá vláda.

Heger a Naď o začatí procesu poslania migov na Ukrajinu

Za posunutie stíhačiek by mohlo Slovensko dostať 150 miliónov eur

Očakáva, že Slovensko by za posunutie stíhačiek mohlo dostať okolo 150 miliónov eur z európskeho mierového nástroja. Predpokladá tiež, že táto pomoc Ukrajine z našej strany motivuje iné krajiny, aby opäť pomohli nám. Pripomenul, že po poslaní systému S-300 na Ukrajinu nám USA poskytli na nejaké obdobie systém Patriot a dali nám z ich fondov 200 miliónov dolárov na novú techniku.

Foto: FB Jaroslav Naď nad zelensky Minister obrany Jaroslav Naď si 9. decembra 2022 v Kyjeve prevzal z rúk prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského Rád Jaroslava Múdreho II. stupňa.

Čo sa týka ústavnosti posunutia zbraní Ukrajine v čase, keď je vláda len dočasne poverená, Naď skonštatoval, že sa líšia aj názory právnikov. Dali si vypracovať analýzu. Prikláňa sa k názoru, že zodpovednosť musí prevziať vláda a vybrať si z rôznych výkladov právnikov. Niektorí členovia dočasne povereného kabinetu sa podľa Naďových slov prikláňajú k tomu, aby posunutie stíhačiek ešte odobril parlament. Dodal, že koalícia aj SaS sú za podporu Ukrajiny vojenskou technikou, nielen stíhačkami a že to nevylúčili ani nezradení poslanci z Hlasu-SD.

Čítajte viac Stíhačky, tanky či rakety. Naď načrtol ďalšie možnosti pomoci Ukrajine

Minister tiež opätovne vyvrátil informácie o zasielaní povolávacích rozkazov. Skonštatoval, že videl rôzne falošné správy a dementoval ich. Vyhlásil, že mobilizácia sa nechystá a každý, kto to tvrdí, je falošný luhár, ktorý chce strašiť ľudí. V tejto súvislosti už apeloval aj na generálnu prokuratúru, aby preverila otázku šírenia poplašných správ.

Zastaviť pomoc Ukrajine by neznamenalo mier

Zastavenie podpory a pomoci Ukrajine by neznamenalo mier. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike sa na tom zhodli poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda brannobezpečnos­tného výboru Juraj Krúpa (SaS) s nezaradenými poslancami Tomášom Valáškom z Progresívneho Slovenska a Petrom Kmecom z mimoparlamentného Hlasu. Za podstatné považujú obnovu celistvosti Ukrajiny. Rovnako podčiarkli závažnosť hybridnej vojny a šírenia dezinformácií.

Peter Kmec o migoch: Hlas má štyri podmienky

„Zastavenie pomoci by znamenalo kapituláciu Kyjeva voči Rusku,“ vyhlásil Kmec. Poznamenal, že Slovensko napĺňa žiadosti Ukrajiny o pomoc v súlade s Chartou OSN. Nevidí v tom rozpor s medzinárodným právom. Podotkol, že podmienkou Hlasu-SD pri posielaní zbraní na Ukrajinu je najmä koordinácia so spojencami. Pretrváva podľa neho obava z neadekvátnej reakcie Ruska. Poukázal aj na napätie medzi inými krajinami, napríklad na poľsko-bieloruskej hranici. Považuje za dôležité, aby bola obnovená územná celistvosť a samostatnosť Ukrajiny.

Valášek pri otázke stopnutia pomoci Ukrajine poukázal na riziko rozšírenia vojny na celú Ukrajinu. „Putin nemá záujem o mier,“ vyhlásil. Obdobne sa vyjadril aj Krúpa. Z aktuálneho diania je podľa neho jasne vidieť, kto má o mier záujem. Ukrajinu podľa neho treba podporovať humanitárne i vojensky do konca vojny a dokým nezvíťazí. Ak by platil naratív, že poslanie zbraní Ukrajine nás zatiahne do vojny s Ruskom, už dávno by boli viaceré krajiny aktívne vo vojne.

Hybridná vojna je hrozbou

Diskutujúci sa zhodli aj na hrozbe dezinformácií a hybridnej vojny. Krúpa vyhlásil, že Rusko tieto nástroje využíva na rozkladanie spoločnosti. Cieľ vidí v rozložení protivníka zvnútra, nevojenským spôsobom, oslabiť ho, aby nevzdoroval tak silno. Informačná vojna v kyberpriestore by si podľa neho vyžadovala aktívnejší prístup našich tajných služieb a kompetentných orgánov. Cestu vidí napríklad v lepšom sledovaní finančných tokov pri rôznych alternatívnych weboch či konšpirátoroch.

Aj keď sa schváli uznesenie o migoch, zodpovednosť preberá vláda, uviedol Krúpa

Valášek súhlasí, že chýba aj poctivejšia spravodajská práca. Riešenia vidí okrem iného vo vzdelanostnej reforme, v podpore kritického myslenia. Za devastujúce označil, ak argumenty ruskej propagandy šíri bývalý trojnásobný premiér. Najlepší nástroj na riešenie majú podľa Valáška v rukách voliči, ktorí rozhodnú o ich zastúpení v parlamente.

Šírenie dezinformácií a propagandy označil Kmec za veľmi účinný nástroj agresora. Náročnejšia už je podľa neho obrana voči takýmto postupom. Skonštatoval, že je náročné nájsť rovnováhu a jednotnú cestu pri kontrole finančných tokov. Nejako nastaviť to však podľa neho treba. Zdôraznil potrebu stability, jednoty a súdržnosti západného priestoru.

Z pohľadu Kremľa sme nepriateľ

Čo sa týka ďalšieho vývoja vojny na Ukrajine, Krúpa predpokladá, že Rusko sa poučí a bude chcieť opätovne vyzbrojiť a zmodernizovať armádu, ale aj nastaviť na inú taktiku boja. Zdôraznil potrebu pripravenosti zo strany Aliancie. Kmec ráta s pokračujúcimi vyhláseniami Ruska o reakcii na podporu podporu Ukrajiny zo strany Západu a ďalšie.

Čítajte viac Čoskoro vyprší zmluva s NATO, zvestujú extrémisti. V skutočnosti len nevedia čítať s porozumením

„Z pohľadu Kremľa sme nepriateľ, bola by samovražda napĺňať požiadavky typu byť neutrálny a držať sa mimo konfliktu,“ podčiarkol. Predpokladá, že Rusko sa bude snažiť naplniť svoje geopolitické záujmy a urobiť z Ukrajiny nárazníkovú zónu.

Valášek si myslí, že Rusko by bolo v ťažkej situácii, ak by napadlo niektorú krajinu NATO. Hovorí o vyčerpávaní síl Kremľa na území Ukrajiny i o posilnení na to, že Slovensko a ďalšie krajiny NATO posilnili svoju obranu.