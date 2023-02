Prieskum: Sulík, Heger i Čaputová strácajú dôveryhodnosť. Dzurinda na úrovni Kotlebu

Najdôveryhodnejším spomedzi politických lídrov je nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Dôveruje mu 42 percent a nedôveruje 56 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý zrealizovali od 1. do 8. februára na vzorke 1017 respondentov. Najmenej voličov verí lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi, a to osem percent. Nedôveruje mu 91 percent opýtaných.