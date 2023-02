Kuciakovci päť rokov po vražde: Rodiny nezvestných novinárov sú na tom ešte horšie než my

Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka majú vždy v období výročia tejto smutnej udalosti „nabitý“ program. Hektické dva dni ich čakajú aj teraz. Ešte predtým nás však manželia Jana a Jozef Kuciakovci privítali vo svojom dome v obci Štiavnik. Potvrdili, že okrúhle piate výročie od popravy ich syna si opäť pripomenú v Bratislave. V utorok tam majú od rána dohodnuté stretnutia, pozvaní sú tiež k prezidentke Zuzane Čaputovej. O sedemnástej hodine sa presunú na Námestie SNP, kde sa uskutoční spomienkové stretnutie. Potom ich čaká beseda.

Redaktorka denníka Pravda navštívila Kuciakovcov tesne pred piatym výročím vraždy.

Mama: Janko, poď k nám

Rušno bude po celý deň aj pred domom Jána a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorú zavraždili spolu s ním, vo Veľkej Mači. „Dostať sa tam ale nemáme šancu, náš program je naozaj plný,“ podotkli manželia. V pláne majú aj premiéru dokumentárneho filmu Kuciak: Vražda novinára. Osobne sa na nej zúčastní aj jeho americký režisér Matt Sarnecki. Kuciakovci už ale tento film videli vlani na festivale v Karlových Varoch. Pri pohľade naň vraj mali zmiešané pocity.

„Aj sme si so Zlatkou (mama Martiny Kušnírovej, pozn. red.) poplakali. Zadržať pritom slzy sa jednoducho nedalo,“ prehovorila pani Kuciaková. „Vidieť ich na tom veľkom plátne živých, ako nakladajú nákup do auta… Asi každá mamina by pri tom plakala,“ spomenula jednu zo scén, ktorá ich rozcítila. „Celý čas mi išlo hlavou – Janko, poď k nám,“ dodala emotívne.

„Na čas sa nám vrátilo všetko, čo sa udialo. Vlastne sa nám to vracia pravidelne. Manželka sa kedykoľvek rozplače, keď si na niečo spomenie. Ten film presne vystihuje, čo a ako sa to stalo,“ priblížil jej manžel s tým, že na nakrúcaní sa zúčastnili aj oni.

„Na záberoch, sediac na lavičke, hovoríme o tom, že v máji 2018 mala byť svadba našich mladých, no namiesto toho bol pohreb,“ povedal.

V deň okrúhleho výročia vychádza aj kniha Kuciak s výberom článkov nebohého novinára, ktoré vyšli v rokoch 2015 až 2018. Jej súčasťou sú jeho poznámky, sumáre, tabuľky či rukopisy, s ktorými pracoval. Aktualizačné texty približujú, ako skončili hlavní aktéri káuz, ktoré Ján Kuciak odhalil. „Knihu ešte nemáme, ale dostaneme ju teraz v Bratislave,“ poznamenali rodičia.

S odstupom piatich rokov sa podľa nich spoločnosť čiastočne zmenila. „Myslím, že už si nikto nedovolí ukradnúť štát. Ľudia už asi viac vnímajú korupciu, no teraz majú iné starosti. Rýchlo sa nadchnú, chcú pomáhať a všetko možné, ale potom ich to rýchlo aj prejde,“ mieni pán Kuciak. Pripomína, že je to spôsobené viacerými faktormi. „Prišla tá nešťastná korona, do toho vojna na Ukrajine a veľká hospodárska kríza. Samozrejme, dá sa pochopiť, že ľudí teraz trápia iné problémy ako my,“ reagoval.

Padne verdikt v apríli?

Od vraždy ich syna sa často diskutuje o tom, či je žurnalistika riziková. Asi každému hneď napadne, že záleží na tom, čomu sa novinár venuje. „Sú takí, ktorí chodia do vojnových oblastí, kde je to určite najnebezpečnejšie. Poznáme krajiny, kde sú drogové kartely a počas jedného roka tam zahynie niekoľko novinárov,“ spomenul Jozef Kuciak latinskoameric­ké štáty.

„Nikdy som si ale nemyslel, že v týchto demokratických krajinách, ku ktorým chceme patriť, by sa niečo také stalo. Neveril som tomu. Predtým som napríklad ani nevedel, že už dlhé roky je nezvestný novinár Paľo Rýpal. No a potom zmizol aj Miroslav Pejko,“ pripomenul dva medializované prípady. „Myslím, že ich rodiny sú na tom ešte horšie ako my, lebo nevedia, ako ich blízki skončili,“ povedal smutne.

Súdny proces s prípadom ich syna spojili s objednávkou vrážd troch prokurátorov, pričom Zlaticu Kušnírovú už ako poškodenú vylúčili. Ako to vnímajú? Z čisto právneho hľadiska sa to podľa nich dá pochopiť. „Za vraždu našich detí už boli právoplatne odsúdení strelec aj sprostredkovateľ, ktorí sa priznali. Keďže objednávka bola, podľa konštatovania polície, na Janka, tak Martinku z objednávok vylúčili. Zlatka to berie ako krivdu a my si tiež myslíme, že to takto nemuselo byť,“ zhodli sa Kuciakovci.

„Sme presvedčení, že vzhľadom na ich sledovanie museli vedieť o jeho snúbenici ako o jeho najbližšej osobe. Skrátka aj to, že v dome je s ním,“ hovoria. „Ťažko bude niekto vysvetľovať, že sa len nachádzala v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Veď bola doma,“ podčiarkli.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda Veľká Mača dom vražda Kuciak Dom vo Veľkej Mači, kde došlo k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Na ostatné súdne pojednávania Kuciakovci osobne nechodili. „Teraz sa riešia najmä prokurátori. Vždy sa dopredu snažíme zistiť, o čom sa tam bude pojednávať, a podľa toho sa zariadime. Najbližšie ešte nevieme, o čo tam pôjde, ale ďalšie termíny sú vytýčené na marec a apríl. Podľa predsedníčky senátu by už 24. apríla mali vyniesť rozsudok,“ tvrdia.

Aký verdikt by mohol padnúť, si však odhadnúť netrúfajú.