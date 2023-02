Heger a Naď odídu z OĽaNO v priebehu týždňa či dvoch, predpokladá Matovič

Igor Matovič sa domnieva, že Eduard Heger a Jaroslav Naď odídu z hnutia v najbližších týždňoch. „Treba to konečne rozseknúť, nie je dobrý takýto medzistav,“ povedal Matovič v Rádiu Expres. Uviedol tiež, že keby prezidentka Zuzana Čaputová pred rokovaním nesúhlasila s 30. septembrom, OĽaNO by podporilo júnový termín predčasných volieb.

O spore medzi Matovičovým a Hegerovým krídlom v OĽaNO sa hovorí už niekoľko týždňov. Minister obrany Jaroslav Naď pred časom pripustil, že na stole je aj možnosť ich odchodu.

V relácii Ide o pravdu Naď vyhlásil, že zostane po Hegerovom boku a k odchodu z hnutia Igora Matoviča by sa podľa neho mali pridať i ďalší ministri. Matovič teraz priznal, že súčasná situácia nie je dobrá.

Matovič v diskusnej relácii Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres zároveň vyhlásil, že keby prezidentka Zuzana Čaputová tesne pred rokovaním o termíne predčasných parlamentných volieb bývalých koaličných partnerov nesúhlasila s 30. septembrom, OĽaNO by nakoniec súhlasilo s júnovým termínom.

„Keď idete vyjednávať, poviete novinárom nejaké stanoviská a na konci, keď si sadnete za spoločný stôl, idete uzavrieť kompromis. My sme boli vnútorne nastavení, že keď bude platiť vyhrážka prezidentky, že ak sa nedohodneme, tak odvolá vládu dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera (OĽaNO) a vytvorí si úradnícku vládu, v krajnom prípade súhlasiť s júnovým termínom," tvrdil Matovič.

Zároveň uviedol, že si to povedali v hnutí a prezidentke Čaputovej by sa s tým nikdy nezverili, lebo vedia, „akým spôsobom zasahuje do politiky. A nie úplne čestným spôsobom." Dodal, že prezidentka je zodpovedná za septembrový termín predčasných volieb do Národnej rady SR.

Líder hnutia OĽaNO tiež vyhlásil, že nie je francúzsky generálny prokurátor, aby vedel povedať, kedy a či vôbec bude vila Jána Počiatka v Cannes majetkom Slovenskej republiky. „Ja som nepovedal, presne dokedy to bude majetkom Slovenska," uviedol. Dodal, že na garáž vily nikdy nenastriekali názov „majetok Slovenskej republiky". „Nalepili sme tam papier formát A4 (na ktorom bolo napísané „majetok Slovenskej republiky", pozn. SITA), ktorý sme potom strhli," uviedol.

Dodal, že je naďalej presvedčený, že vila je majetkom Slovenska. „Som presvedčený, že je to z kradnutých peňazí. Dali sme podnet na francúzsku prokuratúru a tá koná. Jej konanie nemám v rukách. Žijem s tým, že som zodpovedný za dážď, sneh, akúkoľvek nemravnosť, ktorá sa stane. Ale v žiadnom prípade nie som zodpovedný za konanie francúzskej prokuratúry," tvrdí líder OĽaNO.