Projekt nemocnice Rázsochy je v kríze. Pellegrini hovorí o sabotáži, podľa Hegera straší

Výstavba najväčšej slovenskej nemocnice je podľa Úradu vlády vedená chaoticky a poverený projektový tím je zle riadený a poddimenzovaný. Výstavbu Rázsoch preto dali do rúk krízovému manažmentu. Ministerstvo zdravotníctva si napriek všetkému zachováva chladnú hlavu. Tvrdí, že o všetkom vie a problémy „rieši za jazdy“. Faktom však zostáva, že opustený takmer 15-hektárový pozemok stále čaká na stavebných robotníkov a jediné, čo sa na stavenisku mení, sú rastúce diery v plote.

Mesiac od upozornenia

Aktuálne sa nachádzame pol roka od predčasných volieb a hrubá stavba projektu má byť podľa sľubov, ktoré vlani dala dosluhujúca Hegerova vláda Európskej únii, hotová do roku 2026. Od vyslovenia záväzku sa však nikam nepohla. Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) na otázky o meškaní projektu reaguje, že od samého začiatku bolo jasné, že projekt je „na hrane“.

Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pre aktuálne vedenie ministerstva zdravotníctva sú projekty vybudovania novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách a v Martine absolútnymi prioritami. „Je to evidentné, napríklad, už len z toho dôvodu, že projekt Rázsochy bol zamrznutý od januára 2020 až do mája 2021. Rozbehol sa až po výmene vo vedení rezortu,“ zdôraznila Petra Lániková, hovorkyňa rezortu. Podotkla, že je ukončené verejné obstarávanie na projekt, podpísaná zmluva a čoskoro rezort plánuje prezentovať základnú urbanisticko-architektonickú štúdiu. „Na ministerstve neustále monitorujeme potenciálne riziká pri projektoch a v súčasne neevidujeme žiadne špecifické, ktoré by projekty ohrozili,“ dodala Lániková.

Nová nemocnice v Bratislave a Martine Slovenské zdravotníctvo má z plánu obnovy dostať 1,4 miliardy eur pričom len na hrubú stavbu Rázsoch má byť vyčlenených 281 miliónov eur. Nová univerzitná nemocnica v Bratislave by mala byť podľa najnovších informácií dokončená v roku 2029.

Pojem hrubá stavba nemá definíciu a nie je jasné, čo vláda v roku 2026 odprezentuje. Následné dovybavenie nemocnice by malo byť financované z eurofondov.

Vláda mala do konca júna minulého roka predstaviť, aké nemocnice z plánu obnovy postaví. Súťaž vyhrali bratislavské Rázsochy a nová Univerzitná nemocnica v Martine. Výstavba tej martinskej sa mala rozbehnúť ešte v roku 2019 a dnes má štát na jej dokončenie len necelé štyri roky. Na Slovensku sa dá čas výstavby porovnávať len so súkromnou nemocnicou Bory. Jej výstavba trvala približne 4,5 roka.

Vláda má na realizáciu prípravnej fázy projektu národnej koncovej nemocnice čas maximálne do konca februára a aj to už je dávno v omeškaní. Ak by nebol splnený míľnik, ktorý sa v prípade výstavby a rekonštrukcie nemocníc viaže na podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby, Slovensko si nemôže podať šiestu žiadosť o platbu v hodnote 793 miliónov eur. To isté platí o deviatej žiadosti o platbu, v rámci ktorej musí Slovensko vykázať počet novovytvorených lôžok a ktorej hodnota je ďalších 204 miliónov eur.

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) ešte pred mesiacom upozornila, že v prípade Rázsoch pôsobia na projekt rušivé vplyvy osôb, ktoré nie sú v oficiálnej štruktúre. Preto nariadila rezortu krízový manažment. „Cieľom predloženia krízových opatrení vláde bolo poukázať na najväčšie nedostatky projektov, ktoré sú súčasťou plánu obnovy, a navrhnúť riešenia, ako tento vývoj zvrátiť,“ ozrejmila Barbora Belovická, vedúca komunikačného oddelenia sekcie plánu obnovy. Potvrdila, že NIKA monitoruje priebežný stav plnenia krízových opatrení. „Ich odpočet je však úlohou ministerstva zdravotníctva. Rezort má predložiť predmetný odpočet na vládu do jedného mesiaca od schválenia krízových opatrení vládou,“ dodala Belovická. To znamená, že ministerstvo najneskôr v stredu predstaví, aké kroky k stabilizácii projektu zaujalo.

Výstavba Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy sa podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) uskutočniť musí. „Ide o najväčšiu špičkovú koncovú nemocnicu, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje. Momentálne je v procese zdržanie, ale financie z plánu obnovy na tento projekt zatiaľ ohrozené nie sú, čo však neznamená, že netreba zmeniť spôsob a mechanizmus, akým je proces manažovaný,“ vyhlásil.

Výstavba nemocnice Rázsochy 1982 – rozhodnutie vlády o výstavbe novej nemocnice Rázsochy

1987 – začiatok výstavby (vybudovaný skelet)

2000 – vláda Mikuláša Dzurindu (SDKÚ) definitívne zastavila výstavbu aj financovanie nemocnice Rázsochy

2013 – druhá vláda Roberta Fica (Smer) oživuje zámer postaviť novú univerzitnú nemocnicu

2014 – ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nom. Smeru) dala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, podľa ktorej nová nemocnica nebude na Rázsochách, ale v areáli vojenskej nemocnice na Patrónke, plánovaný termín ukončenia výstavby bol na jeseň 2017

2016 – začiatok prevádzky nemocnice bol naplánovaný na marec 2018

2018 – ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru) opakuje zámer vlády dostavať Rázsochy

2020 – začali sa búracie práce zhruba za 11 miliónov eur.

jún 2022 – projekt má byť obnovený za 281 miliónov eur z plánu obnovy

Rušivé osoby

Začiatkom februára sa na dočasne povereného ministra Lengvarského listom obrátila firma CED Consulting z Bratislavy. Lengvarského chcela informovať o manažéroch výstavby novej nemocnice na bratislavských Rázsochách. Kým NIKA neurčito hovorila o vplyve rušivých osôb, firma za problémových manažérov označila zástupcov ministerstva Janu Kiškovú a Romana Gudernu.

Oni majú mať na starosti komunikáciu s izraelskou firmou, ktorá je zodpovedná za architektonické vyhotovenie. CED Consulting upozornila, že „riadne nezvládajú odbornú komunikáciu s izraelskými architektmi“.

Kiškovú ministerstvo zdravotníctva ešte vlani predstavilo ako kľúčovú osobu v projekte plánu obnovy a výstavby projektu Rázsochy. V minulosti však pôsobila v Pente ako development manažérka. Guderna je na ministerstve šéfom strategických investícií. V minulosti podľa informácií denníka SME kandidoval za stranu Nádej, ktorú podľa údajného spisu SIS Gorila budoval aj niekdajší kľúčový partner Penty Jaroslav Haščák.

Fatálne zlyhania a sabotáž

Predseda mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini vzhľadom na krívajúci projekt štátnej nemocnice odvolanú vládu žiada, aby peniaze z plánu obnovy presunula z výstavby Rázsoch do ostatných nemocníc na Slovensku. „Treba prijať rozhodnutie a priznať si, že z plánu obnovy to pravdepodobne nepôjde, pretože ak tu o tri roky nebude stáť skelet v tom vyhotovení, v akom má byť, tak 281 miliónov budeme vracať naspäť do Bruselu a z plánu obnovy tu nezostane pre zdravotníctvo nič,“ skonštatoval.

Je presvedčený, že nemocnica na Rázsochách by sa mala financovať zo štátneho rozpočtu. „Takéto rozhodnutie neznamená, že spomalíme a nemocnicu nepostavíme, akurát ju budeme financovať z iných zdrojov,“ povedal.

Pellegrini preto navrhuje vláde, aby začala riešiť presun zdrojov na všetky ostatné slovenské nemocnice. „Tie môžu peniaze minúť na projekty ako dovybavenie, prístavbu pavilónov či rekonštrukciu existujúcich priestorov,“ podotkol. Investície by tak podľa neho mohli byť viditeľné po celom území Slovenska a nezostal by len „nedokončený skelet“.

Preto zdôraznil teóriu o fatálnom zlyhaní, sabotáži a domnieva sa, že projekt bol brzdený, aby sa „privátna nemocnica Bory mohla naštartovať“. „Súkromný investor môže nemocnicu kedykoľvek zrušiť, predať alebo z nej spraviť ajurvédske centrum,“ uzavrel.

Pellegrini podľa Hegera „nepovedal nič nové, iba ľudí strašil“. „Slovensko má jedinečnú príležitosť postaviť v Bratislave špičkovú nemocnicu. Ide o obrovskú investičnú akciu a je normálne, že ju sprevádzajú aj ťažkosti. O to sa tu za celé desaťročia nikto nepokúsil a už vonkoncom na to štát nepripravil,“ ozrejmil Heger. Dodal, že podľa neho na rozdiel od lídra Hlasu, jeho vláda „pred problémami nezatvára oči a rieši ich“.

„Optimalizácia siete nemocníc, lieková revolúcia s novými inovatívnymi liekmi pre našich pacientov či reforma paliatívnej starostlivosti a ambulantnej siete sú naše hmatateľné výsledky práce, ktoré Pellegrini nikdy v zdravotníctve nemal. Ostali po ňom len plesne, fotka v bagri a obludné kauzy, ktoré OČTK riešia dodnes,“ zdôraznil dočasne poverený premiér. Uzavrel s tým, že „napráva to, čo sa Ficovi a Pellegrinimu nepodarilo za 12 rokov vládnutia“.