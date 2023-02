Brhelovci v kauze Mýtnik opakujú, že ide o politický proces

VIDEO: Kauza Mýtnik pokračuje

Minulé pojednávanie, ktoré malo byť koncom januára, sudca odročil. Dôvodom bola choroba obhajcu jedného z obžalovaných Martina Bahledu, ktorý to senátu oznámil na poslednú chvíľu. Predseda senátu Ján Hrubala vtedy reagoval, že z takéhoto dôvodu to „odkladá“ prvý a posledný krát. Bahledov advokát chýba aj teraz, no jeho obhajobu za neho prevzal právny zástupca Brhelovcov Michal Mandzák.

Pred dnešným pojednávaním Jozef Brhel mladší vyhlásil, že vlani v decembri Suchoba na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici uviedol zásadnú skutočnosť. „Že v kauze Daniari, v ktorej je obvinený zo založenia zločineckej skupiny, dokonca jeho vlastní členovia proti nemu svedčia, je hlavou tejto skupiny. Mal sa podieľať na krádeži 18 miliónov eur na DPH, no nebol s ním urobený, za rok a pol, jediný úkon,“ povedal Brhel mladší. Vzápätí sa opýtal, či tie peniaze, ktoré mal Suchoba tomuto štátu ukradnúť, nikomu nechýbajú. „Suchoba vedie nákladný život, lieta si do Dubaja. Osočoval mňa, môjho otca a iných ľudí. Máte tam jasný dôkaz politického procesu,“ tvrdí.

Teraz pokračuje v odpovediach na otázky obhajcov podnikateľ v IT technológiách Michal Suchoba, ktorý je, spolu s exšéfom Finančnej správy Františkom Imreczem, jedným z kľúčových svedkov. Obidvaja sa priznali a vystupujú v pozícii kajúcnika.

Obhajca Brhelovcov Michal Mandzák pred začiatkom pokračovania výsluchu požiadal súd, aby umožnil znalcovi z oblasti psychológie Dušanovi Selkovi, aby mohol sedieť v pojednávacej sieni tak, aby mohol vidieť svedkovi do tváre. Predseda senátu konštatoval, že v predmetnej veci prítomný znalec nevykonáva žiadny úkon na základe rozhodnutia súdu a ak chce byť na hlavnom pojednávaní, je mu to umožnené v priestoroch určených pre verejnosť.

Kauza Mýtnik sa týka korupcie a predražených tendrov na Finančnej správe. Škodu spôsobenú štátu vyčíslili prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry na viac ako 45 miliónov eur. Obžalovaní sa mali dopustiť machinácii pri verejnom obstarávaní, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a korupčných skutkov. Nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť neefektívne a nehospodárne. Na to mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov. Peniaze mali končiť na zahraničných účtoch.

Foto: Eva Štenclová, Pravda michal suchoba s advokatom Michal Suchoba (vpravo) so svojím právnym zástupcom.

Obžalobe čelí šesť osôb– podnikateľ Jozef Brhel starší, jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník financií Radko Kuruc, podnikateľ Martin Bahleda, exšéf IT oddelenia finančnej správy Milan Grega či architekt Miroslav Slahučka. V prípade figurujú tiež bývalý šéf finančnej správy František Imrecze a podnikateľ Michal Suchoba, ktorí sa priznali a spolupracujú s políciou.