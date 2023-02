Smer podáva návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k voľbám a migom pre Ukrajinu

Strana dodala, že darovanie migov Ukrajine je protiústavné. „Chápem, že strane Hlas – sociálna demokracia takáto schôdza nevyhovuje, lebo tento ‚mierový’ dar ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému podporujú," napísal Smer-SD.

Strana Hlas by dodala podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k zmene termínu predčasných parlamentných volieb. Ako ďalej uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v pondelok na tlačovej besede, zatiaľ však nevie o tom, že by ich strana Smer-SD v súvislosti s tým oslovila. „My s tým problém nemáme, lebo bol to práve Hlas-SD a ja osobne, ktorý som podával pozmeňujúci návrh, aby voľby boli nie 30. septembra, ale 24. júna," tvrdí Pellegrini. Zároveň uviedol, že pokiaľ nebude mať signál minimálne od strany Sloboda a Solidarita, že je ochotná o zmene termínu diskutovať, tak to bude opäť „zbytočná schôdza, ktorá dopadne ako tá predchádzajúca".

Poslanci v piatok 17. februára ani po dvoch pokusoch neotvorili rokovanie k uzneseniu o skrátení volebného obdobia. Národná rada SR nebola uznášaniaschopná, prezentovalo sa len 64 poslancov. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) presunul rokovanie na marcovú schôdzu.

Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná strana Smer, navrhovala určiť termín predčasných volieb na 24. júna. Poslanci sa aj vo štvrtok 16. februára dvakrát pokúsili otvoriť rokovanie o mimoriadnej schôdzi o prijatí uznesenia o skrátení volebného obdobia. Národná rada SR taktiež nebola uznášaniaschopná, keď sa prezentovalo 70 poslancov.

Poslanci Národnej rady SR v štvrtok 16. februára nerokovali o prijatí uznesenia k nesúhlasu s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Mimoriadnu schôdzu sa síce podarilo otvoriť, poslanci však neschválili program. Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer-SD.