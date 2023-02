Hlas pôjde do volieb samostatne, zo spolupráce naďalej vylučuje ĽSNS a OĽaNO

Mimoparlamentný Hlas-SD pôjde do predčasných parlamentných volieb samostatne. Chce byť jedinou garanciou vzniku stabilnej a odborne pripravenej vlády, ktorá vyvedie Slovensko z marazmu, v ktorom sa nachádza. Vyhlásil to predseda strany Peter Pellegrini po utorkovom zasadnutí rozšíreného predsedníctva. Hlas-SD má podľa jeho slov ambíciu byť nádejou do budúcnosti a alternatívou voči minulosti.