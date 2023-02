Politológ: Ľudia sú frustrovaní. Slovensko stojí po vražde nad priepasťou a až voľby nám ukážu, ktorou cestou pôjdeme

Kam sa Slovensko po piatich rokoch od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej posunulo? Zmenila táto tragická udalosť našu krajinu?

Mala na našu krajinu bezprostredný vplyv. Ľudia boli šokovaní takou surovou vraždou dvoch mladých ľudí. Šokovaní teda vyšli do ulíc a vo voľbách 2020 sa rozhodli pre zmenu. Táto vražda teda mala určite vplyv na voličské rozhodovanie vo voľbách 2020. Ale vôbec si netrúfam povedať, že vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ovplyvňuje túto krajinu aj dnes.

Prezidentka si uctila pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Investigatívna novinárka Pavla Holcová v jednom z rozhovorov uviedla, že Slovensko sa vlastne otočilo o 360 stupňov a sme ako krajina tam, kde sme boli. Vnímate to tak?

Nepovedal by som o 360 stupňov. Iba o 180, lebo vražda slovenskú spoločnosť v nasledujúcich mesiacoch skutočne niekam posunula. Vo väzení dnes sedia ľudia, ktorí sa pred niekoľkými rokmi cítili nedotknuteľní. V opačnom prípade by si jeden z nich nedovolil objednať surovú vraždu. Po určitom čase sa ale akoby vraciame tam, kde sme už boli. Slovenská spoločnosť už viackrát stála pred priepasťou, aby v tom poslednom okamihu otočila svoj smer a vybrala sa správnou cestou. Dnes sme práve na ceste späť. Až najbližšie voľby ukážu, či budeme opäť stáť na okraji priepasti, alebo sa poučení vyberieme inam.

Čítajte viac Politici: Vražda novinára bol zlom. Čo dnes na kauzu Kuciak hovoria Heger, Kollár či Fico?

Čím to je? Rezignovala spoločnosť alebo sa nedočkala vlády zmeny, ktorej dala dôveru?

Spočiatku to vyzeralo dobre. Polícia mala rozviazané ruky a robila si svoju robotu. Lenže to má byť predsa prirodzenou súčasťou demokracie. Problém však vidím v tom, že sme si v roku 2020 zvolili politických amatérov, ktorí sa venovali viac vlastným žabomyším vojnám než verejnému záujmu.

Minimálne z politického hľadiska viacerí situáciu vnímajú tak, že sa vráti vládna garnitúra, ktorá tu bola v čase vraždy. Bude Slovensko po predčasných voľbách politicky tam, kde bolo pred piatimi rokmi?

Napriek vyššie pomerne skepticky popísanému scenáru by som sa najhoršieho neobával. Slovenská spoločnosť má vlastnosť zakaždým od priepasti odskočiť. O tom, že občianska spoločnosť nesedí niekde v kúte so zalomenými rukami, svedčí napríklad tá obrovská a nezištná podpora ukrajinským utečencom bezprostredne po ruskom útoku na nášho východného suseda. Keby malo dôjsť k najhoršiemu, ľudia opäť vyjdú do ulíc a vyženú darebákov z verejných funkcií.

Eduard Heger si uctil pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Mnohí vnímajú Petra Pellegriniho a jeho stranu ako tzv. Smer 2, ktorý je v očiach verejnosti takpovediac rehabilitovaný. Je to tak?

Peter Pellegrini síce vyrástol v toxickom prostredí a je politickým dieťaťom Roberta Fica, ale každé jablko môže padnúť ďalej od rodného stromu. Slovensku by nič viac neprospelo ako spolupráca Hlasu s dvoma či troma pravicovými stranami a s Robertom Ficom v opozícii. Bez ohľadu na to, či má Pellegrini niečo za ušami, alebo nie, pravicové strany by ho mali vziať na milosť a po voľbách s ním dohodnúť spoluprácu. Aj keď je, samozrejme, otázne, či sa Pellegrinimu bude chcieť ísť do vlády s pravicovými stranami. Najmä, ak bude v ponuke aj strana, ktorá už druhýkrát povalila vlastnú vládu. Ktorý príčetný politik by totiž podstúpil toto riziko?

Čítajte viac Kuciakovci päť rokov po vražde: Rodiny nezvestných novinárov sú na tom ešte horšie než my

To znie, ako keby mal byť najväčšou spásou Slovenska, a pritom má za sebou on aj jeho kolegovia a bývalí členovia Smeru toho na rováši dosť.

Áno, ale ako sám hovorí – padni, komu padni. Ak na neho polícia niečo má, nech ho berie. Ale v opačnom prípade bude premiér. Ponuka je slabá a Pellegrini pri ostatných vyzerá ako to najlepšie z najhoršieho. Ideály sú preto ideálmi, lebo tými ideálmi zostanú.

Ak by vznikla vláda so Smerom a Hlasom, ako sa to dá vnímať? Majú vôbec dnes šancu na úspech strany bývalej koalície, prípadne v spolupráci s novými alebo budúcimi subjektmi?

Ľudia sú frustrovaní. Otázne je z čoho alebo z koho. Niektorí z protipandemických opatrení, niekto z vojny na Ukrajine a určite tu žije mnoho voličov frustrovaných z Igora Matoviča, Borisa Kollára či Romany Tabák. Niekto si myslí, že frustráciu môže vyliečiť päťstoeurovou bankovkou. Paradoxne ide o človeka, ktorý je pôvodom tej frustrácie. Pritom by stačilo odísť z politiky a frustrácie by sme sa mnohí zbavili. Ak ale Hlas pôjde do vlády so Smerom a krajnou pravicou, bude to len preto, že pravicové strany nedali Pellegrinimu šancu. A malé strany? Práve to, ako pôjdu do volieb, či spolu a či osobitne, bude predzvesťou, či dokážu spolupracovať po voľbách. Ak sa nedohodnú pred voľbami, je zbytočné ich voliť.