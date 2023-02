Dosť bolo väzenia. Hossu, ktorý dokopal Filipínca Henryho, chce ísť na slobodu

Hossu si v súčasnosti odpykáva deväť rokov za mrežami, ktoré mu v septembri 2019 vymeral odvolací Krajský súd v Bratislave. Po necelých troch rokoch by sa však rád dostal na slobodu a požiadal o podmienečné prepustenie s nariadenou kontrolou technickým prostriedkom. Verejného zasadnutia sa podľa našich informácii zúčastní cez telemost.

Okresný súd Bratislava I. odsúdil útočníka z Dunajskej Stredy, ktorý zasadil Henrymu smrteľný kopanec do hlavy, na šesť rokov väzenia. Generálnej prokuratúre sa však zdal trest príliš nízky. Prokurátorke bratislavskej krajskej prokuratúry uložila, aby sa voči výške trestu odvolala. Krajský súd v Bratislave napokon zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu a Hossuovi sprísnil trest na deväť rokov.

Čo sa stalo

K smrteľnému útoku došlo v sobotu 28. mája 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave. Henry sa vtedy zastal dvoch kamarátok, ktoré Hossu v tú noc obťažoval. To sa mu napokon stalo osudným. Hossu ho brutálne napadol. Keď bol Henry na zemi, kopol ho do hlavy. ,

Hossu tvrdil, že si na to nepamätá. Agresívny útok zachytili kamery. Mladý muž napokon o niekoľko dní neskôr zomrel v nemocnici v dôsledku krvácania do mozgu a jeho ťažkého opuchu. Hossu bol v tom čase pod vplyvom alkoholu, pred incidentom bol podľa jeho slov na firemnom večierku. Bral aj lieky na liečbu úzkostnej poruchy. Henry žil niekoľko rokov v Bratislave a pracoval v IT oblasti.