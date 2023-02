Naď dostal obálku s ostrým nábojom

Naď sa plánoval v utorok zúčastniť na spomienkovom podujatí v Bratislave k zavraždeniu Jána a Martiny. „Namiesto toho som musel riešiť s políciou to, že mi nejaký “človek” plný zloby a nenávisti, ktorou ho kŕmia rôzni jedinci, poslal obálku s ostrým nábojom. Presne na výročie zavraždenia Jána a Martiny. Aké originálne,“ uviedol Naď. Dodal, že takéto niečo sa mu nestalo prvýkrát. Vyhrážky rôzneho druhu mu chodia na domácu adresu alebo do práce relatívne často. „Je za tým politika, ale tiež zahraničné spravodajské služby. Nepochybujem o tom,“ skonštatoval šéf rezortu obrany.

Poukázal na to, že bezpečnostné zložky si robia svoju prácu a niekoľkokrát aj vypátrali páchateľa, ktorý sa vyhrážal. Niekoľkí už boli aj odsúdení. „Potom ma na konfrontáciách pred vyšetrovateľom prosili o odpustenie a nosili čokolády mojim deťom. Tým deťom, ktorým jeden z týchto “ľudí” chcel “odstreliť pred ich očami moju hlavu pri múre”, ako sa jedinec vyjadril vo vyhrážke,“ podotkol Naď.

Zároveň podčiarkol, že neustúpi zo svojich postojov ani o milimeter, naďalej bude bojovať proti mafii a korupcii a presadzovať také stanoviská, ktoré sú v súlade so základnými záujmami Slovenska, nie Kremľa. Vyzýva ľudí, aby nepodliehali klamstvám a strašeniu tých, ktorí sa zo strachu, že si ich spravodlivosť nájde, rozhodli siahnuť k najpodlejšej a veľmi nebezpečnej politike klamstiev a strachu a nenávisti.

Vyzval tiež médiá, aby aj v súvislosti s piatym výročím vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej neumožňovali šírenie strachu a nenávisti. „Napríklad by sme mohli začať tým, že už by sme po vyše mesiaci mohli prestať dostávať tie isté otázky o (ne)mobilizácii, pretože tak skáčeme, ako extrémisti plní zloby pískajú a zamorujeme priestor neexistujúcou témou. Presne ako to šíritelia zla a nenávisti chcú,“ dodal Naď.