Spájanie, trieštenie či kvasenie? Hlina opúšťa Dobrú voľbu kvôli Pellegrinimu. Baťo tvrdí, že sa o ničom nerozhodlo

Ďalšie spájanie alebo ďalšie trieštenie? Bývalý predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina sa koncom decembra 2021 spojil s bývalým lídrom Dobrej voľby Tomášom Druckerom a stal sa súčasťou strany. Dnes z nej vystupuje. Dôvodom je obrat v smerovaní strany, ktorá má vstúpiť do rokovaní so stranou Hlas. Radoslav Baťo uviedol, že predsedníctvo sa ešte nerozhodlo.

Do volieb ostáva niečo vyše sedem mesiacov a situácia na politickej scéne je naozaj pestrá. Kým v parlamente sa začínajú objavovať populistické návrhy, ktorými si chcú strany súčasnej koalície aj opozície získať voličov, mimo neho prebieha množstvo rokovaní. Do hry vstúpilo niekoľko subjektov a už mesiace sa hovorí o rôznych rokovaniach a o spájaní stredopravých alebo tzv. demokratických síl.

Hlina odchádza z Dobrej voľby

Podľa Hlinu mala strana Dobrá voľba a Umiernení mala ešte 11. februára predsedníctvo. Na ňom sa mali rozhodnúť, že vstupujú do jednania o predvolebnej spolupráci v blížiacich sa predčasných voľbách so stranou Hlas. Pre bývalého šéfa KDH to bola posledná kvapka. „Platforma Umiernených má inú predstavu o tom, s kým a ako spolupracovať v nadchádzajúcich voľbách. Platforma preto nebude pokračovať v spolupráci so stranou Dobrá voľba v rámci jednej strany,“ uviedol pre denník Pravda. Ako prvý o jeho odchode informoval denník Sme.

Foto: SITA, Braňo Bibel Alojz Hlina, Tomáš Drucker Alojz Hlina odchádza z Dobrej voľby.

„Predstavy o spolupráci s inými politickými stranami sú natoľko zásadne odlišné, že nám neumožňujú ďalej spolupôsobiť v rámci jedného politického zoskupenia a rozdelenie bude korektné voči kolegom aj verejnosti,“ vysvetlil bývalý predseda KDH. Platforma Umiernených sa podľa neho určite nebude transformovať na politickú stranu do volieb 2023.

„V období do volieb 2023 budeme pôsobiť ako občianska názorová platforma a vyvíjať činnosť smerom k tomu, aby stredopravé nepopulistické politické formácie uspeli vo voľbách,“ dodal.

Strana sa ešte nerozhodla

Radoslav Baťo, ktorý sa po odchode Tomáša Druckera stal neoficiálnym lídrom strany a komunikuje kľúčové stanoviská, to však vidí inak. Predsedníctvo podľa neho nerozhodlo o spojení so žiadnym subjektom. „Držíme sa zásady, že oznamujeme výsledky, nie reči,“ povedal. Priznal však, že sú v strane nespokojní s tým, ako sa vyvíja situácia na rokovacej scéne medzi rôznymi subjektmi. „Ako si jednotlivci robia mediálne píar – a bez výsledkov, ako sa tu tára, ako do tohto priestoru vpadli ľudia z OĽaNO, čo je pre nás neprijateľné,“ skonštatoval.

Dobrá voľba už koncom januára vylúčila zo spolupráce hnutie OĽaNO, Smer a „rôzne verzie fašistických strán“. Spoluprácu s Hlasom nevylúčil ani nepotvrdil. „Vyjednávači majú preto pomerne voľné ruky, ako presadzovať našu politickú líniu, naše priority a kompetenciu, ktorou disponujeme. Našimi programovými prioritami sú zdravotníctvo a stabilné verejné financie,“ dodal.

V súvislosti s rokovaniami sme oslovili aj stranu Hlas. Tá však neodpovedala, či rokujú o predvolebnej spolupráci s Dobrou voľbou alebo či nejaké rokovania plánujú. V reakcii strana uviedla, že platí vyjadrenie po včerajšom rozšírenom predsedníctve. „Hlas pôjde do volieb samostatne s plánom zásadnej obnovy Slovenska a nádeje do budúcnosti. Chceme byť jedinou alternatívou voči súčasnému marazmu chaosu a dať ľuďom novú, kompetentnú, stabilnú a dôveryhodnú vládu, ktorá bude riešiť ich skutočné problémy namiesto vzájomných sporov,“ povedal líder strany Peter Pellegrini.

Rozšírené predsedníctvo zdôraznilo, že len ľudia v demokratických voľbách rozhodnú, kto dostane mandát na obnovu Slovenska a s kým má tento mandát napĺňať. „Predsedníctvo Hlasu však potvrdilo, že HLAS po parlamentných voľbách nebude za žiadnych okolností spolupracovať so stranami OĽaNO a ĽSNS, pretože ich považuje za vážnu hrozbu pre slovenskú demokraciu. O spolupráci s ostatnými subjektmi rozhodnú voliči i ochota týchto strán podieľať sa plnení plánu a vízie Hlasu,“ dodal Peter Pellegrini.

Idú voľby, odchody budú na dennom poriadku

Podľa politológa Prešovskej univerzity Michala Cirnera sa predčasné voľby blížia a pre politické strany je čas sa vymedziť. „S kým áno, s kým nie, a to nielen po voľbách, ale aj pred voľbami – s kým spolupracovať, koho označiť za potenciálneho koaličného partnera, s kým ísť na kandidátnu listinu alebo do spoločnej koalície. Pri týchto spájaniach a vymedzovaní sa nebudú nikdy všetci spokojní, preto bude aj naďalej dochádzať k odchodom z politických strán na základe týchto rozhodnutí,“ myslí si.

„Pán Hlina má zaujímavú politickú minulosť, prítomnosť a dovolím si tvrdiť, že aj budúcnosť. Jedno je však isté, vymedzuje sa dlhodobo proti strane Smer a Hlas, takže z tohto pohľadu je to jeho logické rozhodnutie. Pán Baťo má zas problém s hnutím OĽaNO a predovšetkým Igorom Matovičom, takže všetky deriváty hnutia OĽaNO, kde by mali byť ľudia, ktorí dlhodobo kryli Igorovi Matovičovi chrbát (napríklad Eduard Heger) sú pre spoluprácu z jeho pohľadu neprijateľné, čo je opäť legitímne rozhodnutie,“ skonštatoval politológ.

Je to ďalšie spájanie alebo ďalšie štiepenie? „Je to politické kvasenie,“ zhodnotil s tým, že ide o pragmatické politické rozhodnutie. „Nevidíme do vnútorných rokovaní o možnom spájaní, pokiaľ by to malo byť pre Dobrú voľbu nevýhodné alebo sú sklamaní konaním zainteresovaných, musia zvoliť iné smerovanie, ak to pre nich má mať zmysel,“ dodal.