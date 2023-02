Paragraf 363 sa zrejme v tomto volebnom období nepodarí zmeniť, priznal Heger

Súčasné znenie paragrafu 363 Trestného poriadku (TP) sa zrejme v tomto volebnom období už nepodarí zmeniť. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal dočasne poverený premiér SR Eduard Heger v reakcii na hodnotenie Via Iuris, že Slovensko nezvládlo splniť ani jedno z odporúčaní Európskej komisie v oblasti právneho štátu.

„Som za zmenu tohto paragrafu. Je to agenda, ktorú si so sebou nesiem aj do ďalšieho volebného obdobia,“ poznamenal. Poukázal na to, že hnutie Sme rodina vetovalo zmenu tohto paragrafu, čo rešpektuje.

„Nie sme v ideálnom prostredí, tiež by som bol oveľa radšej, keby sme zmenili paragraf 363 alebo ho úplne zrušili,“ zdôraznil dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Treba sa podľa jeho slov posunúť vpred i v otázke občianskych a ľudských práv. V oblasti právneho štátu však vidí oproti minulosti posun vpred.

Via Iuris kritizovala aj absenciu zákonov na ochranu novinárov. Heger reagoval, že v tejto otázke spravilo Slovensko výrazný posun. „Jednak sme schválili mediálny zákon, tiež infozákon a posilnili sme ochranu novinárov zákonmi,“ zdôraznil.

V prípade ochrany LGBTI+ ľudí poukázal na legislatívu, ktorú je v súčasnosti možné pripomienkovať. „Je to návrh, ktorý je realistický a má šancu prejsť v parlamente,“ dodal. Legislatíva má zjednodušiť riešenie životných situácií navzájom blízkych osôb vrátane nezosobášených párov a LGBTI+ ľudí.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas je presvedčený, že bude do leta schválená. „Ideme ju v krátkom čase po vyhodnotení rozporov predložiť na vládu a následne do Národnej rady SR,“ podotkol.