Podvod na zdraví. Falošná klinika zanedbala pacientov a oklamala zamestnancov

Roky sa prezentovala ako špičková súkromná klinika v centre hlavného mesta. Za posledných pár mesiacov však podviedla všetkých, s ktorými prišla do kontaktu. Od zamestnancov cez lekárov až po pacientov. Zostali po nej nevyplatené mzdy, nájmy, nevydané lieky a pacienti bez odpovedí. Do redakcie denníka Pravda sa najskôr ozval nespokojný pacient. Tomáš s manželkou boli klientmi kliniky niekoľko rokov, vlani v lete sa však začali problémy.

Žena porodila a mala ísť na vyšetrenie v šestonedelí, no klinika prestala reagovať. Matke nedali žiadne lekárske správy, Tomášovi prestali zdvíhať telefón a na email im chodila len automatická odpoveď. Následne redakciu začali kontaktovať bývalí zamestnanci, ktorí postupne odkrývali zlomové momenty v podnikaní Pavla a Zdenky Jakušovcov.

Personál a spolu s ním pacienti dnes zvažujú podanie trestného oznámenia. Dôvodom sú nevyplatené mzdy, dlhy na sociálnom poistení, chýbajúce podklady na daňové priznania a v neposlednom rade zanedbávanie pacientov a ohrozenie zdravia. Tí, čo mali v posledných dňoch kliniky do činenia s majiteľmi, hovoria o arogancii, výsmechu a „pocite, že oni sú nad zákonom“.

Celé mená dotknutých osôb máme v redakcii, no pre obavy a vyhrážky zo strany Jakušovcov chcú zostať v anonymite. Pravda sa pokúšala majiteľov kliniky opakovane kontaktovať, ale bez výsledku. Via Clinic sídlila viac ako päť rokov v centre Bratislavy v žltej vile na Štefánikovej ulici v Starom Meste. Pred letom 2022 sa však musela vysťahovať a na webe spustila silnú kampaň na nábor nových pacientov. Ľudí lákala na sľuby o poskytovaní sofistikovaného manažmentu pacienta. „Nájdete u nás inštitút osobného lekára, ktorý vám poskytne individualizovanú zdravotnú starostlivosť,“ uvádza klinika ešte dnes, v čase písania článku, na sociálnej sieti. Zdôrazňuje tiež, že „zdravie a spokojnosť sú jej prioritou“.

Dnes je zrejmé, že išlo o lži. Klinika bez predošlej komunikácie o problémoch 19. decembra vyvesila na vstupné dvere oznam, že z technických príčin bude do odvolania zavretá. Pacienti nedostali o tomto kroku žiadnu informáciu a do dnešného dňa chodia na dnes už bývalú adresu s otázkami, kde sú ich zdravotné karty.

Foto: Peter Madro via clinic Nápis na dverách Via Clinic na Panónskej ceste. Pacienti nedostali žiadnu informáciu o technických problémoch kliniky, ani o pozastavení jej činnosti.

Ani recenzie na kliniku nešetria kritikou. „Dlhodobo sa vyhovárali na dovolenku mojej všeobecnej lekárky, ale žiadne zastupovanie nezabezpečili. Zmenili adresu aj lekárov a majú z technických príčin zatvorené a neviem ani odhlásiť svoju kartu. Bohužiaľ, mám zdravotné problémy, ale nikde ma nechcú vyšetriť bez karty,“ hnevala sa Iveta. Zdravotnú dokumentáciu po zrušenej klinike prevzal Bratislavský samosprávny kraj.

Súkromník môže kedykoľvek zmiznúť Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je na Slovensku doménou štátu. Systém verejného zdravotného poistenia solidárne pokrýva všetku zdravotnú starostlivosť o každého občana tejto krajiny bez výnimky či bez toho, aký má príjem. Nie je žiadnym tajomstvom, že slovenské zdravotníctvo potrebuje akútnu starostlivosť. Silnou konkurenciou štátu sa stáva súkromný poskytovateľ. Štát síce môže súkromných prevádzkovateľov vítať a opakovať, že pacientovi je jedno, kde ho ošetria, no ak sa súkromník rozhodne kliniku zavrieť, pacienti sa môžu obrátiť len na bezradný štát. Via Clinic väčšinu starostlivosti poskytovala mimo zdravotného poistenia a jej pôsobenie bolo takmer neodkontrolova­teľné. Aby túto operáciu zakryla, požadovala od pacientov platby v hotovosti. Klincom do rakvy bolo pozastavenie činnosti zo strany samosprávy. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou následne pozastavil platnosť kódov zdravotníckych pracovníkov. Tým sa zrušila právomoc lekárov, že môžu niečo predpisovať. Spoločnosti Asmea pozastavil Bratislavský samosprávny kraj ešte vlani 5. decembra činnosť.

Sieť firiem a podvodov

Viacero firiem spojených cez pár ľudí vytvorilo podvodný systém, ktorý klamal všetkých zúčastnených. V žltej vile na hlavnej ceste od hlavnej stanice v Bratislave prevádzkovala spoločnosť Asmea butikovú kliniku pre desiatky pacientov. Súkromná klinika prevádzkovala rôzne ambulancie. V časoch najväčšej slávy v nej pôsobil internista, imunoalergológ, neurológ, urológ, gynekológ, gastroenterológ, dermatológ, reumatológ, endokrinológ, pneumológ, diabetológ, kardiológ, rádiológ, výživový poradca, ORL, fyziater, fyzioterapeut, psychológ a všeobecný lekár.

Foto: Peter Madro via fb Klinika sa na sociálnej sieti dištancovala sama od seba.

Podľa Bratislavského samosprávneho kraja musí mať každý poskytovateľ aj svojho odborného zástupcu. Asmea mala všetky potrebné povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. No Tomáš Szalay, hlavný lekár Bratislavského kraja, priznal, že odborný zástupca Ján Goljer sa tejto pozície vzdal vlani v lete. „Rozviazal pracovný pomer, a teda sme spoločnosť Asmea vyzvali, aby nám povedala, kto bude nový odborný zástupca a kde prevádzkuje ambulancie,“ spresnil. Asmea mala povolenie prevádzkovať ambulancie na Štefánikovej ulici, no kraj mal informácie, že na tejto adrese už viac nepôsobí.

Úpadok Via Clinic 1997 – Doktor Ján Goljer založil spoločnosť Asmea.

2022 – Podľa ORSR vstupujú do kliniky manželia Jakušovci.

jar 2022 – Pre nezaplatené nájmy si musí klinika hľadať nové priestory.

jún 2022 – Asmea pod názvom Via Clinic presťahovala ambulancie do kancelárskej budovy na Panónskej ceste.

júl/august 2022 – Na klinike zrušili platobný terminál a od pacientov žiadali platbu v hotovosti.

jeseň 2022 – Problémy s odrieknutými vyšetreniami sa začali kopiť. O Via Clinic sa začal zaujímať Bratislavský samosprávny kraj a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

december 2022 – Samosprávny kraj pozastavil 5. decembra spoločnosti Asmea činnosť. Lekári, ktorí v nej pôsobili, už viac nemohli predpisovať lieky.

december 2022 – Pacienti nedostali žiadnu informáciu o zrušení kliniky, no objednávkový systém ich na vyšetrenia naďalej pozýval. Od 19. decembra visel na vstupných dverách nápis o technických problémoch.

Spoločnosť Asmea však, zrejme z marketingových dôvodov, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti volila názov Via Clinic. Ten však bol len krycím názvom pre firmu Asmea, ktorá sa podľa obchodného registra špecializuje na stavby, reklamu či na kúpu a predaj. Partnermi v spoločnosti Asmea sú bývalý majiteľ kliniky Ján Goljer a agentúra Z. J. P. V agentúre Z. J. P. je zase ako spoločníčka podľa obchodného registra uvedená Zdenka Jakušová. Z. J. P. sa venuje stavbám, reklame, vzdelávaniu v oblasti medicíny, psychológie a ekonomiky či prieskumom trhu. Podľa databázy foaf.sk je spoločníkom Via Clinic firma Smart Builders, ktorá má sídlo na rovnakej adrese ako doktor Goljer. Názov FOAF pochádza z anglického akronymu „Friend Of A Friend“ (priateľ priateľa, pozn. red.) a odkazuje na fenomén sietí malého sveta. Spoločníkom v Smart Builders, ako aj vo Via Clinic je podľa portálu index podnikateľa od leta Žilinčan Milan Radolec. Radolec pôsobí vo viacerých firmách prepojených s Jakušovcami. Meno Pavol Jakuš sa v záznamoch často nespomína.

Dištancovali sa sami od seba

Pri bližšom pohľade na fungovanie Via Clinic začali na povrch vychádzať rôzne podvody. Páčivé marketingové slogany sa totiž ani zďaleka nezhodujú so zážitkami mnohých pacientov a už vôbec nie so spomienkami zamestnancov.

„Via Clinic nikdy nebola poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nikdy nás nepožiadala o vydanie povolenia a zdravotnú starostlivosť poskytovala s personálom a s pečiatkami spoločnosti Asmea. Tá však už v lete minulého roka prestala fungovať,“ ozrejmil lekár Szalay.

Vlani v auguste uverejnila Via Clinic na sociálnej sieti vyjadrenie od údajne nového manažmentu. „Spoločnosť Via Clinic je novou nástupníckou klinikou z tohto dôvodu, so starou spoločnosťou Asmea nemá nič spoločné. Via Clinic Panónska cesta 7 sa dištancuje od spoločnosti Asmea. Nová Via Clinic nikomu nedlhuje a svoje záväzky si plní vždy a načas,“ vyhlásila. Klamlivý príspevok je dnes zmazaný. Profesionálne pôsobiaca súkromná klinika oslovila aj pacienta Tomáša. Ten si vzhľadom na neurologické problémy hľadal v hlavnom meste lekára, na ktorého by sa dalo spoľahnúť, a obišiel by tak čakačky v štátnych zariadeniach. Tomáš sa stal pacientom kliniky v roku 2020, o rok neskôr sa pridala aj jeho priateľka. So starostlivosťou na Štefánikovej ulici boli spokojní. Problémy sa začali objavovať vlani v lete, keď sa ambulancie sťahovali na Panónsku cestu. V roku 2022 Tomášova manželka otehotnela. Po pôrode počas tzv. šestonedelia mala ísť na gynekologické vyšetrenie, no nikdy sa naň nedostala. Od kliniky nedostala žiadne záznamy o priebehu tehotenstva, nedalo sa nikomu dovolať a na emaily chodila automatická odpoveď o nedoručení. Tomáš bol na poslednom vyšetrení v novembri. Neurologička však podľa jeho slov vyšetrenie „odflákla“ a tým sa jeho kontakt s klinikou prerušil. Lekári mu prestali zdvíhať telefón a na emaily chodila len automatická odpoveď.

Problémové sťahovanie

Ani problémy po presťahovaní nenastali náhodou. Klinika totiž menila priestory pre podlžnosti na nájomnom na Štefánikovej ulici. Pacienti začali registrovať problémy, keď Via Clinic v novej lokalite v Petržalke zrušila platobný terminál a žiadala od nich výhradne hotovosť. Skutočným dôvodom bolo, že týmto krokom zakrývala, že kým sa prezentovala ako prominentné zariadenie, nemala zavedenú ani eKasu a zdá sa, že aj lieky predpisovala načierno. Pôsobenie kliniky tak bolo takmer neodkontrolovateľné štátnymi medicínskymi autoritami.

„Pri návšteve kliniky som ostala zaskočená, pri platbe za vstupné vyšetrenie v hodnote 60 eur mi pani recepčná vystavovala tzv. paragón. Žiadny blok mi nedala, čiže nemali tam e-Kasu a neodvádzali dane za poskytnuté služby. Tým porušili zákon o daňovej povinnosti,“ hnevala sa na sociálnej sieti bývalá pacientka kliniky Katarína Peforová.

Z tohto dôvodu si nemohla ani prevziať recept na lieky, ktoré potrebovala, a musela ich v plnej sume uhradiť. „Ľutujem zamestnancov, ktorí tam zotrvávali a napriek dlhodobým problémom sa snažili vyjsť pacientom v ústrety,“ chválila tých, čo tam do konca zostali, aby zmiernili pacientom škody. Podľa nej sa potvrdilo, že si kliniku môže otvoriť hocikto, aj nekompetentný človek s trestnou minulosťou. „Neviem sa dostať ku svojej karte a k výsledkom za ktoré som zaplatila nemalú sumu. Dúfam, že už takúto skúsenosť v zdravotníctve nezažijem,“ uzavrela.

Majiteľ kliniky Pavol Jakuš bol od apríla 2015 za mrežami pre daňový podvod. Aby sa vyhol zhabaniu majetku, svoje firmy koncom roka 2014 prepísal na druhú manželku. Tou je exkandidátka na žilinskú primátorku Zdenka Jakušová.

Pozastavenie činnosti

Klinika sa teda tvárila, že má lekárov, ktorí v nej ordinujú. V skutočnosti však žiadnych nemala alebo boli na odchode po tom, čo im za mesiace práce nevyplatili mzdu. Samotná existencia zariadenia sa vymykala realite, až zakročila samospráva. Spoločnosti Asmea pozastavil Bratislavský samosprávny kraj ešte vlani 5. decembra činnosť.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dokonca pozastavil aj platnosť kódov zdravotníckych pracovníkov, lekári kliniky teda stratili aj povolenie na predpis liekov. Klinika má momentálne pozastavenú činnosť do 5. júna 2023. Samosprávnemu kraju sa po viacerých urgenciách podarilo zdravotnú dokumentáciu od Jakušovcov získať. Zdravotné karty skončili u doktorky Valburgy Mesárošovej. Stačí jej zaslať požiadavku od nového lekára so žiadosťou o zaslanie karty novému všeobecnému lekárovi.