Prieskum: Voľby by vyhral Smer, OĽaNO i SaS si u voličov polepšili

Ak by sa voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana Smer - sociálna demokracia, so ziskom 21,1 percenta by v Národnej rade (NR) SR obsadila 39 kresiel. Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem politických subjektov.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre agentúru SITA zrealizovala agentúra Polis Slovakia v dňoch 14. až 21. februára. Formou telefonického dopytovania oslovila 1 002 respondentov starších ako 18 rokov. Respondentov sa pýtali: Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?

Za stranou Smer-SD by sa umiestnila strana Hlas – sociálna demokracia, ktorú by volilo 17,8 percenta respondentov. Získala by 33 mandátov. Na treťom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by s volebným ziskom 9,2 percenta obsadilo 17 kresiel v NR SR.

Hnutie Republika by volilo 7,8 percenta účastníkov prieskumu, získalo by 14 miest v parlamente. Zhodne po 12 mandátov by získali tri politické subjekty, a to hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH) a strana Sloboda a Solidarita (SaS). Hnutiu OĽaNO by dalo svoj hlas 6,5 percenta respondentov, KDH a SaS by získali zhodne po 6,4 percenta hlasov opýtaných. Do NR SR by sa dostalo aj hnutie Sme rodina, ktoré by so ziskom 5,9 percenta hlasov obsadilo 11 kresiel v NR SR.

Pred bránami parlamentu by skončila Aliancia, ktorú by volilo 4,6 percenta opýtaných. Nasledujú Slovenská národná strana so ziskom 3,9 percenta hlasov, Dobrá voľba, ktorú by volilo 3,1 percenta účastníkov prieskumu, Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 2,1 percenta hlasov opýtaných a ŽIVOT – národná strana s podporou 1,7 percenta respondentov. Strana Za ľudí a Modrá koalícia by získali zhodne po 1,5 percenta hlasov. Pol percenta voličov by volilo Národnú koalíciu.

Preferencie sú vyrátané pri účasti 55 percent. Na voľbách by sa rozhodne nezúčastnilo 21 percent respondentov, 24 percent nebolo rozhodnutých, koho by volili.