Prečo (ne)podporujeme Ukrajinu?

Aké hodnoty má zmysel brániť či podporovať aj za cenu pokračovania konfliktu? Je to sloboda, rodina, národ, mier či demokracia? Alebo neexistujú žiadne a v mene mieru by sme mali ustupovať tým, ktorí silou presadzujú vlastné záujmy?

Prečo sa pýtame?

Napriek tisíckam stratených životov a individuálnych tragédií nemienia strany konfliktu pristúpiť k vzájomnému dialógu. Rusko sa neplánuje stiahnuť z dobytých území, Ukrajina sa nemieni vzdať svojej suverenity. Nič tak zatiaľ nenasvedčuje tomu, že sa blížime ku koncu vojny, ktorá sa nás bezprostredne týka. Ovplyvňuje našu bezpečnosť, ekonomiku i spoločenskú súdržnosť. Preto je dôležité, aby sme diskutovali o tom, ako sa postaviť k výzvam, ktorým čelíme všetci rovnako. A o tom, prečo (ne)podporujeme sebaobranu nášho suseda.

Existuje zmysluplný boj hodný podpory?

Základnou otázkou je, či existujú hodnoty, ktoré sú hodné obrany aj za cenu predlžovania vojenského konfliktu. Je to podľa vás ochrana života detí a rodiny, bezpečie, sloboda, národ, mier či demokracia? Alebo na svete neexistuje nič, čo by bolo hodné obrany aj so zbraňou v ruke?

Až potom vieme vecne pristúpiť k otázke, prečo podľa vás Ukrajina tieto hodnoty (ne)bráni.

Mali by sme ustupovať agresorom?

Z mnohých strán počujeme volanie po mieri. Ide o prirodzenú ľudskú túžbu – všetci chceme žiť v bezpečnom prostredí, bez neutíchajúcich sirén. Dúfame, že ak nebudeme provokovať, vojna nás obíde. Je však mier dosiahnuteľný ústupkami? Odkiaľ berieme istotu, že agresor nevznesie ďalšie nároky, keď zacíti našu ústupčivosť?

V bežnom živote trestáme prekročenia pravidiel, a to aj pre to, aby sme predišli ich opakovaniu. Nie je v našom záujme zasadzovať sa o to isté na medzinárodnej úrovni? Nemali by sme sa v mene mieru principiálne ohradiť voči každému štátu, ktorý presadzuje svoje záujmy silou?

Prečo?

Na riešenie bezprostredných výziev sa pozeráme rôzne. Niektorí z nás majú strach z mobilizácie, zo straty blízkych, niekoho trápi zhoršená životná situácia. Cítime solidaritu s ľuďmi, ktorých životy už nikdy nebudú také, ako boli predtým. Niektorí podporujú obranu dodávkami zbraní, iní zasa pociťujú obavu zo zbytočnej eskalácie. Ako naše hodnotové postoje vplývajú na to, či (ne)podporujeme Ukrajinu v jej obrane?

Aký boj ste ochotní podporiť vy? A naozaj platí, že najlepšou obranou je útok?

