Ministri a premiér rok po vojne: Vedeli sme, že Rusko zaútočí. Éra koketovania so zlom sa skončila

Vojna nám síce vzala tri dekády mieru, no podľa odvolaného premiéra Eduarda Hegera ukázala aj hrdinstvo a odpor Ukrajiny a obrovskú solidaritu. Odvolaný premiér a ministri troch kľúčových rezortov v ankete pre denník Pravda zhodnotili vývoj konfliktu, ale aj to, čo bolo pre nich najťažšie.

1. Ako po roku hodnotíte vývoj vojny na Ukrajine?

Eduard Heger (dočasne poverený premiér)

Okamžitá, rezolútna a jednotná reakcia západného sveta a nepredstaviteľné hrdinstvo a odpor zo strany Ukrajiny viedli k zvráteniu postupu ruskej agresie na Ukrajine. Koordinovaná finančná pomoc EÚ pomohla udržať ukrajinský štát v chode a zároveň významne pomohla znášať náklady Slovenska v prijímaní utečencov z vojnou zmietaných regiónov Ukrajiny.

Humanitárna pomoc, ktorá naďalej prúdi na Ukrajinu, denne pomáha konkrétnym ľuďom trpiacim následkami vojny v prežití a v nádeji. Verejný a súkromný sektor sa spojili, aby pomohli prekonať zimné obdobie poskytnutím generátorov, ktoré nahradili Rusmi bombardovanú energetickú infraštruktúru na Ukrajine.

Sankcie, ktoré sme spolu s našimi partnermi uvalili na ruského agresora, viedli k významným prepadom hospodárskych príjmov a spolu s výrazne zvýšenými nákladmi na vedenie vojny vedú k postupnému obmedzeniu schopnosti Ruskej federácie. Môžeme to vidieť na častej zmene rétoriky Vladimira Putina, ktorý sa snaží svet presvedčiť, že za vojnu môže Ukrajina a Západ.

Vojenská pomoc je však pre obranu Ukrajiny kľúčová. Ukrajina má podľa Charty OSN ako brániaci štát právo žiadať o vojenskú pomoc a my, západný svet, máme morálnu povinnosť ju poskytnúť. Ukrajina je priestorom, ktorý nás od ruského imperializmu nateraz oddeľuje. Ukrajina tak bráni nielen svoju suverenitu a územnú celistvosť, ale aj naše hodnoty a našu bezpečnosť.

Vojna trvá už rok vďaka odhodlaniu Ukrajincov nepodľahnúť a brániť svoje územie a občanov a pomoci západných krajín. Ukrajina túži po mieri, po slobode, po pokojnom živote a ukončení hrôz, ktoré vykonávajú ruské vojská na Ukrajine. Mier však musí byť dosiahnutý na základe podmienok Ukrajiny. Mier založený na ustupovaní agresorovi a na strate území nie je mierom trvalým. Poznáme to z vlastnej histórie, keď západné mocnosti ustupovali Hitlerovi, čo len viedlo k jeho ďalším nárokom, vrátane území Československa.

Vojna na Ukrajine je taktiež zbytočným, zbabelým a nepochopiteľným krokom zo strany agresora, Ruskej federácie. Dosiahnutie mieru musí ísť ruka v ruke s novým bezpečnostným usporiadaním sveta vrátane jasných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu a jej integrácie do európskych štruktúr.

Jaroslav Naď (dočasne poverený minister obrany)

Uplynulý rok, žiaľ, potvrdil naše informácie a tiež našu pravdivú komunikáciu o tom, že Rusko si chce vraždením nevinných Ukrajincov naplniť svoje imperialistické ambície. Rok ruskej agresie ukazuje, že údajne kvalitne pripravené ruské vojská, ich údajná špičková technika, neochvejná disciplína a najmä, odborné rozhodovanie na najvyššej úrovni velenia boli jeden obrovský mýtus a súčasť dezinformačnej kampane. Rusko očakávalo, že za tri dni je na Ukrajine „vybavené“, podcenili však najsilnejší faktor napadnutej krajiny vo vojny – odhodlanie žiť.

Roman Mikulec (dočasne poverený minister vnútra)

Moja prvá reakcia 24. februára 2022 po prvej informácii, že Rusko napadlo Ukrajinu, bola, že som tomu nechcel veriť. Bolo to niečo, čo sme si nikto nedokázali pripustiť, že v 21. storočí budeme po všetkých tých skúsenostiach, čo svet zažil v podobe prvej či druhej svetovej vojny, musieť znovu čeliť bezprecedentnému útoku jedného štátu na druhý. Útok Ruska na Ukrajinu a vojnový konflikt odsudzujem, odsúdil som to už nespočetnekrát a odsudzujem to aj dnes. Na rezorte vnútra sme od prvého dňa pracovali na všetkých procesoch tak, aby sme pomohli primárne ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Zvolali sme krízové štáby na všetkých úrovniach. Riešili sme všetky situácie v súvislosti s prílevom odídencov z Ukrajiny, situáciu na hranici. Pamätám si mamičku s dvomi deťmi, ktorá prišla na hranicu a tie deti nemali topánky, pretože odišli veľmi rýchlo z obydlia bez toho, aby si zobrali základné veci. Solidarita a spolupatričnosť boli základné atribúty, ktoré sme od prvého momentu cítili.

Je obrovským nešťastím vidieť tie osudy ľudí, ktorí sem prišli a ktorí mali žiť na Ukrajine ako v normálnom štáte. Títo ľudia nechceli nič iné, len ďalej žiť vo svojej vlasti. Dnes musia začínať život niekde inde len preto, že museli zo svojej domoviny utiecť.

Môžem bez mihnutia oka skonštatovať, že všetky zložky ministerstva vnútra od prvého momentu robili všetko pre to, aby sme ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom pomohli, za čo im patrí moja úprimná vďaka. Rád by som tiež vyzdvihol solidaritu občanov Slovenskej republiky, ktorí sa zomkli a od prvého momentu pomáhali. Rovnako tak moje poďakovanie venujem neziskovým a mimovládnym organizáciám či dobrovoľníkom. Spoluprácu s nimi si od začiatku nesmierne vážim.

Rastislav Káčer (dočasne poverený minister zahraničných vecí)

Po prvé, vojnu Ruska proti Ukrajine hodnotím ako ohromnú tragédiu. Tragédiu pre nespočetné množstvo mužov, žien a detí na Ukrajine, pre kultúrne dedičstvo, pre životné prostredie. Vojna, ktorú Rusko vedie, nám pripomenula ničivú silu človeka a ohavnosť činov, ktoré je schopný páchať pod bizarnými zámienkami. Nech je nám spúšť po ruských vojskách mementom. Zároveň, rok po spustení invázie môžem potvrdiť, že takzvaná trojdňová špeciálna operácia sa ruskému diktátorovi nepodarila. Ruské ozbrojené sily utrpeli vojenský a psychologický debakel, z ktorého sa budú dlho spamätávať.

Ruský vojensko-priemyselný komplex ochabol pod tlakom medzinárodných sankcií. Škody na ruskej ekonomike sú hlboké a v medzinárodnom prostredí sa Rusko dostalo na okraj, pričom podporu nachádza už iba u tých najzablúdenejších režimov. A napokon, Ukrajina, náš sused a národ brániaci sa pred útokom omnoho väčšieho agresora, odoláva. Získala si obdiv miliónov ľudí vo svete, a čo je pre nás dôležité, desiatky krajín Ukrajinu podporujú politicky, humanitárne a vojensky. Jasným ukazovateľom svetovej mienky boli rezolúcie OSN, ktoré odsúdili ruskú agresiu a pokusy o nelegálne anektovanie ukrajinských území.