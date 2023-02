Tvrdia, že chcú mier. Ich pochody sú však hlásnou trúbou Putina

O rok neskôr sa v slovenských mestách organizujú takzvané občianske pochody za mier. „My chceme mier! Slovensko, Slovensko! Nech žije mier! Preč z Európskej únie! V jednote je sila,“ kričia Slováci. Pomedzi to zaznievajú prejavy o banderovcoch, o vraždení detí na Donbase, o vojne USA a NATO proti Rusku a o mobilizácii na Slovensku.

Tých, čo prídu s vlajkou Ukrajiny, demonštranti napádajú, vyhrážajú sa im. „Skús toto spraviť v Detve a tam ťa rovno podrežú," vypočul si napríklad študent medicíny Matúš v Lučenci. Na protest za mier prišiel s ukrajinskou vlajkou a podľa svojich slov chcel vyjadriť solidaritu s napadnutou krajinou. „Je to boj svetla voči tme. Na jednej strane pán Ježiš so svojimi anjelmi, na druhej strane démoni, Satan so svojimi démonmi. Ježišu, Ježišu, Ježišu, zachráň mňa, moju rodinu, zachráň slovenský národ. Zachráň Slovensko,“ ozývalo sa ulicami Žiliny. „Rossija, Rossija,“ skandovali ľudia v Trnave. Protesty sprevádzajú manipulácie o mobilizácii, modlitby, nostalgia za bývalým režimom.

„Priznám sa, že ľudsky týmto protestom ani protestujúcim nerozumiem. Nedáva mi zmysel ísť na protest za mier s ruskou či sovietskou vlajkou okolo ramien. Veď to je vlajka agresora. A už vôbec mi nedáva zmysel, ak protestujúci napádajú tých, ktorí prídu s vlajkou Ukrajiny. Veď to je vlajka krajiny, ktorá sa bráni a pre ktorú je dosiahnutie mieru najväčším záujmom spomedzi všetkých krajín,“ zdôraznil pre denník Pravda dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Dodal, že vo chvíli, keď sa „Rusko stiahne a prestane okupovať ukrajinské teritóriá, vtedy môže nastať mier, po ktorom volajú aj účastníci pochodu“, zdôraznil Káčer.

Piata kolóna

Protesty za mier majú vyvrcholiť 3. marca v Bratislave. Netrvalo dlho a témy sa chytili aj členovia parlamentnej opozície. „Protesty využijú politici, ktorí dlhodobo prezentujú odlišné stanoviská k danej situácii, predovšetkým strany Republika, ĽS NS alebo Smer, ale aj ďalšie marginálne politické zoskupenia mimo parlamentu,“ ozrejmil politológ Michal Cirner. Extrémistická ĽS NS na protestoch zbiera podpisy za vystúpenie Slovenska z Európskej únie a NATO a predseda hnutia Republika Milan Uhrík chodí priamo na protesty „podporovať mier“.

Politológ spresnil, že pri protestoch môže ísť zo strany demonštrantov o autentické vyjadrenie názoru. „Tým je proruskosť, proputinovskosť, antiamerikanizmus, ale určite ide aj o piatu kolónu,“ dodal. Piata kolóna je podvratná skupina obhajujúca záujmy iných štátov, termín označujúci skupinu ľudí navonok vystupujúcu ako súčasť zriadenia alebo štátu, ale v skutočnosti jej aktivity zvyčajne smerujú k jeho oslabeniu alebo dokonca deštrukcii.

„Je potrebné dodržiavať práva občanov, slobodu slova a podobne, na druhej strane je potrebné opýtať sa právnikov, či otvorená podpora Ruska alebo Putina nie je zákonom postihnuteľná v tejto situácii,“ dodáva.

Mier nastane, keď sa Rusko stiahne

„Jediný človek, ktorého môžeme viniť za to, že na Ukrajine mier nie je, je Vladimir Putin. To on sa z nevyprovokovaných a neospravedlni­teľných dôvodov rozhodol zaútočiť na nášho východného suseda. Výzvy na mier je preto nutné adresovať Vladimirovi Putinovi a v prípade pochodov za mier ruskému veľvyslanectvu,“ ozrejmil Káčer.

Je presvedčený, že pomoc Ukrajine musí pokračovať, pretože v prípade, že by sa Ukrajina neubránila, znamenalo by to podľa ministra koniec jej suverenity a kompletnú zmenu bezpečnostného prostredia, ktorá by ovplyvnila aj Slovensko. „Je v našom bezpečnostnom záujme kolektívne pokračovať vo všestrannej pomoci Ukrajine, vrátane dodávok zbraní. Ukrajine pomáhajú brániť sa voči agresorovi a vytlačiť ho z okupovaných území,“ dodal.