Rok od vojny. Pozrite si najdôležitejšie čísla a fakty o Ukrajine: Slovensko patrí medzi špičky v pomoci

V celosvetovom meradle podľa HDP je Slovensko v pomoci Ukrajine od prepuknutia invázie medzi top desiatimi krajinami. Rezorty zverejnili fakty a čísla, ktoré sumarizujú pomoc humanitárnu, vojenskú a ďalšiu pomoc.

Pomoc Ukrajine chráni Slovensko

Rozhodnutie pomáhať Ukrajine je z pohľadu Slovenskej republiky pragmatickým bezpečnostným a ekonomickým rozhodnutím. „Mať Ruskú federáciu za suseda by znamenalo nielen priamo ohrozenú bezpečnosť našej krajiny. Urobilo by to z nás menej stabilnú krajinu a poškodilo našu ekonomiku. Znamenalo by to odchod zahraničných investorov najmä z východu Slovenska,“ konštatuje ministerstvo zahraničných vecí.

Vojenská pomoc pre Ukrajinu znamená podľa rezortu príležitosť posilniť modernizáciu našich ozbrojených síl. „A vyriešiť problém, čo s končiacou technikou a dokonca za ňu dostať nejakú protihodnotu. Jednak je nám vojenská pomoc Ukrajine preplácaná prostredníctvom Európskeho mierového nástroja a za druhé, objednávky vojenskej techniky, prinášajú obchod pre naše zbrojovky, a dávajú prácu Slovákom,“ uviedol rezort.

Vojenská podpora Ukrajiny znamená oživenie slovenského zbrojárskeho priemyslu a je v symbióze s našou vlastnou modernizáciou ozbrojených síl. Viacerí lídri vrátane slovenských ministrov sa zhoduje na to, že vojenská a iná pomoc pre Ukrajinu je najrýchlejšou cestou k skončeniu vojny a ďalších stratách na životoch. „Najkratším spôsobom, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť mier by bol odchod ruských okupantov z Ukrajinského územia. Kremeľ, zdá sa túto možnosť nezvažuje,“ dodal rezort pod vedením Rastislava Káčera.

„Preto je druhým najrýchlejším spôsobom vojenská podpora Ukrajine, aby čo najrýchlejšie vytlačila okupantov zo svojho územia a donútila Ruskú federáciu vojnu ukončiť,“ skonštatoval rezort diplomacie.

Pomoc Ukrajine chráni naše spoločné hodnoty

Za Ukrajinu sa postavila väčšina medzinárodného spoločenstva a je to aj preto, že na strane Ukrajiny stoja naše hodnoty slobody a demokracie, ale aj medzinárodné právo a Charta OSN. „Podľa článku 51 Charty OSN môžu štáty poskytovať zbrane a inú podporu nespravodlivo napadnutému, aby sa mohol brániť. Najmä pre malé krajiny ako je Slovensko je dôležité, aby sa medzinárodné právo dodržiavalo a rešpektovali sa medzinárodne uznané hranice,“ dodáva rezort.

V marci 2022 v OSN medzinárodné spoločenstvo ostro a jasne odsúdilo ruskú agresiu proti Ukrajine. Za návrh rezolúcie na odsúdenie ruskej agresie sa vtedy vyslovilo 141 členských štátov (zo 193 štátov OSN) vrátane Slovenska.

Okrem toho svet jasne ukázal, kde stojí, aj pri hlasovaní o rezolúcií, ktorá odsúdila pokusy Ruskej federácie o nelegálne anektovanie 4 ukrajinských oblastí. Táto rezolúcia tak dostala ešte o dva hlasy viac (143), než koľko krajín na jar odsúdilo ruskú agresiu proti Ukrajine.