Prieskum Median SK: Voľby by vyhral Fico, najdôveryhodnejším politikom je Čaputová

Voľby by začiatkom roka vyhral Smer-SD s podporou 17,9 percenta. Nasledovala by strana Hlas-SD s podporou 15,6 percenta a Sme rodina s 10,9 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK.

Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s podporou 9,6 percenta voličov. Hnutie OĽANO by získalo 8,7 percenta, SaS 7,8 percenta a KDH 6,4 percenta hlasov.

Pred bránami parlamentu by skončili strany Republika (4,5 percenta) a Aliancia (4 percentá). SNS a Za ľudí by získali zhodne po 2,6 percenta hlasov. ĽSNS by malo 2,4 percenta. Podporu 1,8 percenta voličov by mala Dobrá voľba a Modrá koalícia.

Akú politickú stranu či hnutie by ste volili vy? Hlas Smer Progresívne Slovensko Republika Sme rodina KDH OĽaNO SaS Aliancia SNS ĽSNS Modrá koalícia Maďarské fórum Dobrá voľba a Umiernení Za ľudí iné Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 31,3% Hlas 16,3% Progresívne Slovensko 12,0% Republika 9,8% Modrá koalícia 4,9% iné 4,8% KDH 4,5% SaS 4,3% OĽaNO 3,3% ĽSNS 2,9% SNS 1,9% Aliancia 1,4% Sme rodina 1,1% Maďarské fórum 0,5% Za ľudí 0,5% Dobrá voľba a Umiernení 0,4%

Ochotu zúčastniť sa na hypotetických parlamentných voľbách deklarovalo 60 percent opýtaných. Úplne istých svojou voľbou si je len mierne viac ako polovica tých, ktorí deklarujú účasť.

Najdôveryhodnejším politikom je podľa prieskumu prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej deklaruje podporu 37 percent opýtaných. Nasledujú poslanci Národnej rady SR Peter Pellegrini (nezaradený), Robert Fico (Smer-SD) a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Prieskum realizovali na vzorke 1 029 respondentov od 9. januára do 5. februára.