Vráti sa Hossu do väzenia? Ministerstvo si vypýtalo jeho spis

K smrteľnému útoku došlo v sobotu 28. mája 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave. Henry Acorda sa vtedy zastal dvoch kamarátok, ktoré Hossu v tú noc obťažoval. To sa mu napokon stalo osudným. Hossu ho brutálne napadol. Keď bol Henry na zemi, kopol ho do hlavy.

Podľa obžaloby kopnutie na zemi ležiaceho Henryho spôsobilo krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť. O život prišiel po štyroch dňoch, 31. mája v nemocnici. Henry žil niekoľko rokov v Bratislave a pracoval v IT oblasti.

Hossu tvrdil, že si na to nepamätá. Agresívny útok zachytili kamery. Na súde vypovedal, že v podvečer incidentu mali firemnú akciu, na ktorej vypil niekoľko pív s kolegami a nadriadenými. Z hotela, kde sa akcia konala, išiel neskôr do mesta, kde si chcel dať „ešte zopár pív“. Priznal, že v minulosti navštevoval psychiatričku a užíval lieky na upokojenie. Aj to, že okrem pív si dal liek Paretin a pred odchodom na akciu užil dva razy Lexaurin. Na otázku krajskej prokurátorky na súde nevedel presne odpovedať, koľko v ten deň vypil alkoholu, ale bolo to viac ako 20 veľkých pív a desať poldecových pohárov vodky. Acordu podľa svojich slov napadol preto, lebo si myslel, že chce ubližovať ženám, s ktorými bol. Svoj čin oľutoval, tvrdí, že na konflikt má útržkovité spomienky. Priznal tiež, že do mesta nosieval boxer. Nikdy ho však údajne v minulosti nepoužil a mal ho ako talizman aj v deň incidentu.

Okresný súd Bratislava I. odsúdil útočníka z Dunajskej Stredy, ktorý zasadil Henrymu smrteľný kopanec do hlavy, na šesť rokov väzenia. Generálnej prokuratúre sa však zdal trest príliš nízky. Prokurátorke bratislavskej krajskej prokuratúry uložila, aby sa voči výške trestu odvolala. Krajský súd v Bratislave napokon zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu a Hossuovi sprísnil trest na deväť rokov. Nariadil mu tiež ochranné protialkoholické liečenie.