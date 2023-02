Smer si opäť kopol do vlády, hovorí o zločineckom režime. Ostrá reakcia Hegera: Pán Fico, nepoznáte spravodlivosť, nemáte odkiaľ

Podľa neho je absurdné, že človek, ktorého desiatky najbližších spolupracovníkov vypovedajú, ako sa za ich éry kradlo, poúča o spravodlivosti.

Na tlačovej konferencii vedľa seba stáli líder Smeru Robert Fico, právnik Marek Para a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Všetci traja hovorili o „dôsledkoch zločineckého režimu“, ktorý podľa nich nastolili predstavitelia odstupujúcej vlády. „Treba rovnako vyvodiť závery, s ktorými Smer príde v prípade, ak bude súčasťou vládnej koalície,“ konštatovala strana neskôr v tlačovej správe.

Foto: SITA Tibor Gašpar Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar sa po prepustení z väzby zastrájal, že očistí svoje meno a možno vstúpi aj do politiky. Doteraz sa objavuje na tlačových konferenciách strany po boku šéfa Smeru, Roberta Fica. Kajúcnik Bernard Slobodník na súde tvrdil, že Gašpar vynášal Ficovi z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bol obvinený v kauze Súmrak. Okrem neho sú v kauze boli obvinení aj Fico a Robert Kaliňák, ako aj Norbert Bödor.

Podľa Fica vyhľadávajú kajúcnikov v prebiehajúcich trestných konaniach za účelom ich oslovenia na ďalšiu spoluprácu, ktorá spočíva „v podávaní účelových univerzálnych výpovedí proti vopred vytipovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné konanie“.

„Toto je systém zločinecký , ktorý pomenovala správa v roku 2021,“ hovoril Fico. „Vznesie sa obvinenie a na to prokurátor ešte dodáva, nevadí, však to sú vopred určené osoby a potom už voči nim niečo v procese ponachádzame,“ dodal líder Smeru. „Toto všetko má ale vážne dôsledky, niekoho obvinia bez dôkazov, celé je to kryté Úradom špeciálnej prokuratúry, potom prichádzajú udavači a potom prichádza návrh na vzatie do väzby,“ tvrdí Fico.

Odvolaného premiéra nenechali slová, ktoré zazneli na vyše hodinovej tlačovke, ľahostajnými a považuje to za absurdné. „A čo je ešte horšie, sprostým spôsobom klamete a napádate policajtov, ktorí si robia len svoju robotu, konečne slobodne a v súlade so zákonom. Poctivým policajtom sa vyhrážate, že im zoberiete výsluhové dôchodky. Ja im naopak garantujem, že pokiaľ budem v tejto funkcii, budú vo svojej práci vždy slobodní a spravodlivo odmenení,“ povedal vo videoreakcii.

Foto: TASR, Jakub Kotian Eduard Heger, predčasné voľby Na snímke dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger

„Áno, pán Fico, viem, že Vám a Vašim kamarátom nie je príjemné chodiť po výsluchoch a súdoch, ale to je spravodlivosť. Nepoznáte to, lebo nemáte odkiaľ. Vám spravodlivosť nič nehovorí,“ uviedol odvolaný premiér. „Vaše poňatie spravodlivosti stálo život dvoch mladých ľudí. Práve na výročie úmrtia Jána a Martiny či vojny na Ukrajine, nemáte hanbu sa v priamom prenose vyhrážať tým, ktorí si len robia svoju prácu,“ reagoval Heger.

Podľa neho je ohavné aj to, akým spôsobom sa vyjadruje o Inštitúte ochrancu práv. „Vy ste ho roky ignorovali. Roky ste neboli schopný ani schváliť správu, s ktorou ombudsmanka prišla do NR SR.“ Heger adresoval slová aj lídrovi mimoparlamentnej strany Petrovi Pellegrinimu. „Pán Pellegrini, sledujete to? Je alibistické tvrdiť, že nebudete vo vláde s Ficom, ale neodmietate Smer. Lebo Smer je aj Kaliňák, Gašpar, Blaha a fašisti k tomu,“ dodal dočasne poverený premiér.

Terčom aj Imrecze

Okrem iného očierňoval bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, ktorého Špecializovaný trestný súd uznal 9. februára za vinného. Za korupciu dostal úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobou lehotou päť rokov a peňažný trest vo výške 202-tisíc eur. Dostal aj šesťročný zákaz činnosti vo verejnej správa a nemôže sa stretáva s osobami, ktoré figurujú v stíhaných skutkoch. Ide o jedného z najvyššie postavených funkcionárov, ktorý sa priznal ku korupcii.

Fico sa na besede odvolával aj na paragraf 363, ktorý vo zvýšenej miere uplatňuje generálny prokurátor Maroš Žilinka. Nadmerné využívanie paragrafu a spôsob aplikovania kritizujú aj prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Koncom januára tohto roka zdôraznili, že ide o mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam vydaným v prípravnom konaní.

„Môj názor je, že sa v mnohých rozhodnutiach podľa paragrafu 363 Trestného poriadku aplikujú iné pravidlá a iné právne názory. Iné je to v kauzách, kde figurujú vplyvné osoby spoločenského a podnikateľského prostredia a iné je to v kauzách, kde figurujú iné osoby, ktoré takýto vplyv a postavenie nemajú,“ uviedol vtedy špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Paragrafom zrušil generálny prokurátor obvinenie aj Ficovi a bývalému ministrovi Robertovi Kaliňákovi v kauze Súmrak, či bývalému poslancovi Sme rodina Martinovi Borguľovi a ďalším. Kaliňáka rok a pol práve po svedectve Imreczeho obvinili spolu s Jozefom Brhelom, jedným z údajných mecenášov Smeru, za úplatky vo výške 1, 1 milióna eur. Kaliňák označil stíhanie za vymyslené a hovoril o politickom procese. Takéto „nezákonné konania“ dokonca exministra vnútra volajú späť do politiky. a obvinenie z úplatkárstva zľahčuje.

„Rovnako sú známe nahrávky, na ktorých predstavitelia NAKA hovoria, že je potrebné stíhať stranu Smer, urobiť z nej zločineckú organizáciu, že je potrebné stíhať Fica, Pellegriniho a Kaliňáka, aby sa už nikdy nevrátili a opozícia bola zničená,“ zopakoval pred pár týždňami mantru, ktorú pravidelne vyťahujú poslanci Smeru aj Hlasu.

Obvinenia aj korupciu zľahčoval aj Kaliňák

Imreczeho označil Kaliňák za podvodníka, ktorý sa navyše ani „nepodelil s Brhelom“. „Som rád, že sa za Fera Imreczeho zmenšila daňová diera, ale že si pomedzi to urobili nejaké desiatky miliónov, tak to som si fakt nevšimol, ospravedlňujem sa. Mal som inú robotu,“ dodal obvinený exminister vnútra.

Podobne zľahčoval aj kauzu Lenky Wittenbergerovej. Práve ona nahradila Imreczeho vo vedení Finančnej správy. Bývalá šéfka sa v roku 2021 priznala ku korupcii a uzavrela dohodu o vine a treste. V taške so šampónmi si našla 50-tisíc eur. Podľa Kaliňáka nešlo o korupciu. „To nebol trestný čin, dnes to voláte prikrmovanie, ona to nedostala za nič, dostala to pri odchode,“ povedal. „Ako poďakovanie za roky práce.“

Na základe Imreczeho výpovedí obvinili aj šéfa Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Generálna prokuratúra neskôr paragrafom 363 zrušila aj toto obvinenie, no prišlo ďalšie. Fico tento podľa neho „fenomén opakovaných obvinení“ kritizuje. Imrecze, ktorý bol nominantom Smeru, podľa neho klame. Podobným spôsobom zľahčovali aj nahrávky z poľovníckej cha­ty.

Gašpar pridal k očierňovaniu ďalšie tri dlhodobé terče Smeru – súčasného policajného prezidenta Štefana Hamrana, dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca a prezidentku Zuzanu Čaputovú. „Včera (v stredu, pozn. red.) totiž zazneli z jej úst slová, že týchto zákonných a odvážnych vyšetrovateľov treba chrániť,“ uviedol Gašpar. Zároveň vyzval riaditeľa NAKA Ľubomíra Daňka, aby si vzniesol obvinenie sám, lebo „istý obvinený povedal, že prijal 200-tisíc“. Líder Smeru spolu s ďalšími poslancami bok po boku dlhodobo informujú o údajných účelových zásahoch a pritom sa odvolávajú na informácie z prostredia NAKA.

Gašpar aj Para stále obvinení

Dňa 5. novembra 2020 bol v skorých ranných hodinách NAKA Gašpara zadržala v Janíkovciach v rámci akcie Očistec. Vyšetrovateľom NAKA bolo vznesené obvinenie pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Deň pred zadržaním bol na špeciálnej prokuratúre podať trestné oznámenie na Bernarda Slobodníka a ďalšie osoby v súvislosti s pripravovanou kriminalizáciou jeho osoby. Väzobne stíhaný bol rok, neskôr ho obvinili aj v kauze Súmrak.

Paru zadržala NAKA ešte 20. apríla 2022. Takmer dva mesiace bol väzobne stíhaný a podľa obvinenia prominentný právnik vedome napomáhal členom zločineckej skupiny. Ide o kauzu Kaifáš. Podľa uznesenia mal Para pomáhať skupine okolo Norberta Bödöra a pokúsiť sa zdiskreditovať prokurátora Vasiľa Špirka. V septembri podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Špecializovaný trestný súd obžalobu, no sudca Peter Pulman ju nakoniec odmietol a vrátil prokurátorovi, lebo zistil procesné chyby.